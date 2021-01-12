Суд в Киеве отпустил домой мужчину, сломавшего руку патрульному и терроризирующего дочь и мать своей сожительницы. ФОТО

Подольский суд Киева отпустил под ночной домашний арест мужчину, который 31 декабря в очередной раз терроризировал 11-летнюю дочь и мать своей сожительницы, а прибывшему на место патрульному сломал руку.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Убийца собственного отца, семейный насильник, который постоянно пьёт, избивает и цепляется к 11-летней девочке, сломавший полицейскому руку... Всё это об одном существе по фамилии Черкасов Сергей, 1990 года рождения, которому суд, как меру пресечения, дал ночной домашний арест", - говорится в сообщении.

