Суд в Киеве отпустил домой мужчину, сломавшего руку патрульному и терроризирующего дочь и мать своей сожительницы. ФОТО
Подольский суд Киева отпустил под ночной домашний арест мужчину, который 31 декабря в очередной раз терроризировал 11-летнюю дочь и мать своей сожительницы, а прибывшему на место патрульному сломал руку.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Убийца собственного отца, семейный насильник, который постоянно пьёт, избивает и цепляется к 11-летней девочке, сломавший полицейскому руку... Всё это об одном существе по фамилии Черкасов Сергей, 1990 года рождения, которому суд, как меру пресечения, дал ночной домашний арест", - говорится в сообщении.
домой отправили видосики зеленского смотреть
Пять тысч
Суд удаляется на совещание.....
Подсудимый, у вас вопросы к суду есть?
Нэт
Ну на нэт и суда нэт, заседание суда объявляю закрытым
==========================================
я не зрозумів- хто в кого вдома живе? Якщо це падло в квартирі сожитєльніци то вона його нах може вигнати.В протилежному випадку-ноги в руки і дочку з мамою і навтьоки до родичів.Як на мене суддя тут вже ні до чого.Відпустив до суду і все. За зламану клешню поліцая буде відповідати перед законом .
Вообще-то это перепечатывание анонимки - сходите на тот Киев-Оперативный и убедитесь.
Так про любого можно напечатать, что он убил всю свою семью и сделал котлеты и никого нельзя будет привлечь к ответу за клевету.
Того мудозвона не отпустили? Или что?
А может жена со своим любовником-ментом захотели оклеветать мужика и лишить его квартиры, а суд решил дело по сути?
Докажи обратное!
За посиланням - ось так виглядає без ретуші...
https://kyiv.znaj.ua/361638-u-kiyevi-tirana-yakiy-zlamav-ruku-policeyskomu-i-lupcyuye-sim-yu-vidpustili-pid-domashniy-aresht-ce-dnishche У Києві тирана, який зламав руку поліцейському і лупцює сім'ю, відпустили під домашній арешт: "Це днище"
https://kyiv.znaj.ua/361638-u-kiyevi-tirana-yakiy-zlamav-ruku-policeyskomu-i-lupcyuye-sim-yu-vidpustili-pid-domashniy-aresht-ce-dnishche У Києві тирана, який зламав руку поліцейському і лупцює сім'ю, відпустили під домашній арешт: "Це днище"
Если, свидетели не явились или отказались подтвердить, или пришли без документов - суд посылает всех на три буквы.
Ты будешь покруче Вышинского?
Что то давненько нашим реформированным судьям бошки отрезали.
Эра покидькив наступила...
Его ещё и в депутаты отправят...или изберут..какая разница
Москаль. На гіляку його!