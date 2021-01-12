РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7348 посетителей онлайн
Новости Фото
10 858 52

Суд в Киеве отпустил домой мужчину, сломавшего руку патрульному и терроризирующего дочь и мать своей сожительницы. ФОТО

Подольский суд Киева отпустил под ночной домашний арест мужчину, который 31 декабря в очередной раз терроризировал 11-летнюю дочь и мать своей сожительницы, а прибывшему на место патрульному сломал руку.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Убийца собственного отца, семейный насильник, который постоянно пьёт, избивает и цепляется к 11-летней девочке, сломавший полицейскому руку... Всё это об одном существе по фамилии Черкасов Сергей, 1990 года рождения, которому суд, как меру пресечения, дал ночной домашний арест", - говорится в сообщении.

Суд в Киеве отпустил домой мужчину, сломавшего руку патрульному и терроризирующего дочь и мать своей сожительницы 01

Смотрите также: Избивал, заставлял биться головой о стену, наносил удары ногами в пах: в Одессе мужчина истязал 5-летнего ребенка своей сожительницы, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Киев (26138) насилие (403) суд (25238)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Судьи у нас просто ТВАРИ КОНЧЕННЫЕ
показать весь комментарий
12.01.2021 17:19 Ответить
+14
Зато он православный. Даже крестик не снимает, когда убивает или калечит.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:19 Ответить
+11
типичний избиратель зеленского
домой отправили видосики зеленского смотреть
показать весь комментарий
12.01.2021 17:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"здравствуй, Зина, я вернулся..." 😂
показать весь комментарий
12.01.2021 17:27 Ответить
типичний избиратель зеленского
домой отправили видосики зеленского смотреть
показать весь комментарий
12.01.2021 17:32 Ответить
Подсудимый, вам предоставляется последнее слово
Пять тысч
Суд удаляется на совещание.....

Подсудимый, у вас вопросы к суду есть?
Нэт
Ну на нэт и суда нэт, заседание суда объявляю закрытым
показать весь комментарий
12.01.2021 17:18 Ответить
- Подсудимый, вы ничего не хотите добавить суду?
показать весь комментарий
12.01.2021 19:17 Ответить
самий гуманний суддя
показать весь комментарий
12.01.2021 17:18 Ответить
Зато он православный. Даже крестик не снимает, когда убивает или калечит.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:19 Ответить
Судьи у нас просто ТВАРИ КОНЧЕННЫЕ
показать весь комментарий
12.01.2021 17:19 Ответить
При том продажные твари.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:02 Ответить
терроризирующего дочь и мать своей сожительницы

==========================================
я не зрозумів- хто в кого вдома живе? Якщо це падло в квартирі сожитєльніци то вона його нах може вигнати.В протилежному випадку-ноги в руки і дочку з мамою і навтьоки до родичів.Як на мене суддя тут вже ні до чого.Відпустив до суду і все. За зламану клешню поліцая буде відповідати перед законом .
показать весь комментарий
12.01.2021 19:34 Ответить
надо было его к микитасю подсадить для профилактики....
показать весь комментарий
12.01.2021 17:19 Ответить
а дарма, авяков мав би нагородити пістолем, щоб не ламав руки і бив дружину. а зразу стріляв!
показать весь комментарий
12.01.2021 17:19 Ответить
Это какой-то пипец.... Нет слов. Зеленая чума полностью накрыла страну....
показать весь комментарий
12.01.2021 17:20 Ответить
Пліснява.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:37 Ответить
Решением самого гуманного украинского суда удовлетворен. нечего бандитов за счет государства кормить. поить и охранять. А на жизни и здоровье граждан Украины судьям, депутатам и офису членограя просто наплевать.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:21 Ответить
Гы.
Вообще-то это перепечатывание анонимки - сходите на тот Киев-Оперативный и убедитесь.
Так про любого можно напечатать, что он убил всю свою семью и сделал котлеты и никого нельзя будет привлечь к ответу за клевету.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:23 Ответить
Чувак, к чему ты это высрал? Что ты хотело сказать?

Того мудозвона не отпустили? Или что?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:39 Ответить
Чувак!
А может жена со своим любовником-ментом захотели оклеветать мужика и лишить его квартиры, а суд решил дело по сути?
Докажи обратное!
показать весь комментарий
12.01.2021 17:47 Ответить
ok
показать весь комментарий
12.01.2021 18:14 Ответить
Суд в Киеве отпустил домой мужчину, сломавшего руку патрульному и терроризирующего дочь и мать своей сожительницы - Цензор.НЕТ 1756 https://censor.net/ru/user/20924 пост :

За посиланням - ось так виглядає без ретуші... Суд в Киеве отпустил домой мужчину, сломавшего руку патрульному и терроризирующего дочь и мать своей сожительницы - Цензор.НЕТ 1756
https://kyiv.znaj.ua/361638-u-kiyevi-tirana-yakiy-zlamav-ruku-policeyskomu-i-lupcyuye-sim-yu-vidpustili-pid-domashniy-aresht-ce-dnishche У Києві тирана, який зламав руку поліцейському і лупцює сім'ю, відпустили під домашній арешт: "Це днище"
показать весь комментарий
12.01.2021 22:10 Ответить
П"янючий чувак , що з його візьмеш .
показать весь комментарий
12.01.2021 22:17 Ответить
За посиланням - ось так виглядає без ретуші...
https://kyiv.znaj.ua/361638-u-kiyevi-tirana-yakiy-zlamav-ruku-policeyskomu-i-lupcyuye-sim-yu-vidpustili-pid-domashniy-aresht-ce-dnishche У Києві тирана, який зламав руку поліцейському і лупцює сім'ю, відпустили під домашній арешт: "Це днище"
показать весь комментарий
12.01.2021 17:26 Ответить
Да что вы возмущается. Это ж не атошник,не волонтёр какой нибудь,так руку просто сломал да чуть семью не убил.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:27 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 17:38 Ответить
Що з цього приводу скаже авакян?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:39 Ответить
А Байден?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:50 Ответить
Закон говорит, что показаний потерпевших недостаточно, должны быть показания минимум двух свидетелей и заключение врача.
Если, свидетели не явились или отказались подтвердить, или пришли без документов - суд посылает всех на три буквы.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:04 Ответить
А такой суд не пора послать еще конкретнее?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:16 Ответить
Даже тройки НКВД выносили приговоры на основании письменных показаний свидетелей.
Ты будешь покруче Вышинского?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:56 Ответить
А что, Вышинский таких отпускал? Тогда вообще не было понятия, как домашний арест.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:19 Ответить
Прочитал эту новость и грустные мысли посетили меня относительно нашего "правосудия".
Что то давненько нашим реформированным судьям бошки отрезали.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:46 Ответить
Занадто радикально . Так ми дійдемо до ЕКВДешних трійок в часи другої світової ...
показать весь комментарий
12.01.2021 22:13 Ответить
дал ночной домашний арест ДОМА У СУДЬИ
показать весь комментарий
12.01.2021 17:52 Ответить
по справедливости под ночной домашний арест нужно отправлять таких особей домой к судьям, выносящим подобные решения
показать весь комментарий
12.01.2021 17:59 Ответить
он пообещал сломать руку судье?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:05 Ответить
Б-ть! Да когда же эту мразь в судейских мантиях наконец приведут в чувство? Или надо действительно, как предлагалось ранее, каждого, принявшего такое честное, справедливое и адекватное решение, выводить к ближайшему фонарю без суда и следствия, что б подельники не успели предоставить возможность слинять со всем "заработанным"?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:15 Ответить
Это лохторат зеленского...можете и не сомневаться
Эра покидькив наступила...

Его ещё и в депутаты отправят...или изберут..какая разница
показать весь комментарий
12.01.2021 18:16 Ответить
Козли голимi..В Україні ніколи не було незалежного реального чесного правосуддя..і довго ще не буде на жаль
показать весь комментарий
12.01.2021 18:22 Ответить
Так чего женщина с ним живёт? И кто этот текст написал, сожительница?
показать весь комментарий
12.01.2021 18:27 Ответить
это не ему дали "арест" - это "блатхату" дали сожительнице и несчастному ребенку одинадцати лет. а "сломанный" полицейский вообще как бы "сам упал". вообще "судебная реформа" порошенки-зеленского явно "удалась" - "судьи" из президент-люксов в Дубаях аплодируют стоя!
показать весь комментарий
12.01.2021 18:27 Ответить
судью-выгнать.....
показать весь комментарий
12.01.2021 18:35 Ответить
каким образом, если оно "пожизненно-неприкосновенно" и в добавок ему еще отменили ответственность за "неправосудное решение" - ОНО(существо именуемое себя "судьей") в этой несчастной стране МОЖЕТ ВСЕ!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 18:46 Ответить
с небожителями нужно поаккуратней, а том могут и молнией шмальнуть
показать весь комментарий
13.01.2021 00:01 Ответить
Таких экземпляров и подобных,которых отпускает суд,на время следствия,досудебные деиствия и т.д.,подселять этим судьям.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:51 Ответить
**** православная!
показать весь комментарий
12.01.2021 19:04 Ответить
не факт, такие особи с религией могут вообще связи не поддерживать
показать весь комментарий
13.01.2021 00:05 Ответить
Крестик на шнурочке показательно вывешен наружу. Именно что факт
показать весь комментарий
13.01.2021 14:12 Ответить
"...Черкасов Сергей, 1990 года рождения, которому суд, как меру пресечения, дал ночной домашний арест..."

Москаль. На гіляку його!
показать весь комментарий
12.01.2021 19:54 Ответить
Правильно! Так уже не один настоящий Украинец предлагает! Нужно как в 1918м делали коммунисты поганые, на улицах останавливать -если в документах фамилия на -ов и -ёв сразу расстрел на месте и семью тоже приехать и штыками заколоть ,всех поголовно. И собаку и котов. И рыбок в аквариуме.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:43 Ответить
 
 