На Днепропетровщине военнослужищий спровоцировал ДТП, в котором погиб 2 летний ребенок, - прокуратура. ФОТО

В Днепрпетровской области в результате ДТП с участием военнослужащего погиб ребенок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Предварительно установлено, что 12 января, в 10 утра, водитель автомобиля Daewoo Nexia, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, во время поворота налево на регулируемом перекрестке в г. Новомосковск Днепропетровской области, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, который двигался ему навстречу, что повлекло столкновение. От сильного удара Volkswagen отбросило на тротуар, где произошел наезд на группу людей: был смертельно травмирован малолетний ребенок 2018 года рождения.

Также смотрите: На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура. ФОТО

Сейчас военнослужащий-водитель задержан, выясняются все обстоятельства ДТП, назначены необходимые экспертизы.

Кроме того, задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Также смотрите: В Одессе легковой Nissan Almera вылетел с проезжей части и врезался в открытую площадку "МакДональдса", тяжело травмировав женщину. ВИДЕО