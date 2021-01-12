РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5341 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
5 687 9

На Днепропетровщине военнослужищий спровоцировал ДТП, в котором погиб 2 летний ребенок, - прокуратура. ФОТО

В Днепрпетровской области в результате ДТП с участием военнослужащего погиб ребенок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

На Днепропетровщине военнослужищий спровоцировал ДТП, в котором погиб 2 летний ребенок, - прокуратура 01

Предварительно установлено, что 12 января, в 10 утра, водитель автомобиля Daewoo Nexia, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, во время поворота налево на регулируемом перекрестке в г. Новомосковск Днепропетровской области, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, который двигался ему навстречу, что повлекло столкновение. От сильного удара Volkswagen отбросило на тротуар, где произошел наезд на группу людей: был смертельно травмирован малолетний ребенок 2018 года рождения.

На Днепропетровщине военнослужищий спровоцировал ДТП, в котором погиб 2 летний ребенок, - прокуратура 02

Также смотрите: На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком, 2 человека погибли, - прокуратура. ФОТО

Сейчас военнослужащий-водитель задержан, выясняются все обстоятельства ДТП, назначены необходимые экспертизы.
Кроме того, задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Также смотрите: В Одессе легковой Nissan Almera вылетел с проезжей части и врезался в открытую площадку "МакДональдса", тяжело травмировав женщину. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7745) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) военнослужащие (6307) Военная прокуратура (933) Днепропетровская область (4471)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жалко дитину і батьків, але навіщо акцентувати, що воєнослужений? А, якби просто громадянин, тоді не писали?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:57 Ответить
А по-чему не пишете когда бухгалтер сбивает кого-то или например менеджер... Бред... Жаль нельзя дизлайкнуть бестолковую новость.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:02 Ответить
А почему и нет, когда в морду слесарю или менеджеру бьют тут тоже не пишут...
показать весь комментарий
12.01.2021 18:43 Ответить
искренне жаль ребенка. соболезнование родителям, родственникам и близким. да этот парень урод, но почему как преступник, вор, садист иностранец то никогда не називают национальность, а когда военный то специально гремят на всю, что это именно военный??? к армии и так отношение 50 на 50 в разных регионах . еще раз соболезную родным ребенка
показать весь комментарий
12.01.2021 18:42 Ответить
Это в каких еще рыгионах отношение к армии 50:50 ?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:17 Ответить
как Вы правильно написали, именно в рЫгионах
показать весь комментарий
13.01.2021 15:21 Ответить
Когда хачина на улице режет пенсионера, пишут "иностранец" и скрывают морду. Нацгвардеец залетит - "военный" и ни слова о службе в Нацгвардии. А когда военный влетит, так обязательно распишут, что вон-де хунта тупая, детей малолетних на ржавых нексиях сбивает.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:52 Ответить
Яка була швидкість у VW ??? Що він так відлетів від удару? Тут схоже що обоюдна провина.
Шкода дтину й рідних дитини, це горе коли гинуть діти.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:56 Ответить
 
 