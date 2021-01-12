На Днепропетровщине военнослужищий спровоцировал ДТП, в котором погиб 2 летний ребенок, - прокуратура. ФОТО
В Днепрпетровской области в результате ДТП с участием военнослужащего погиб ребенок.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
Предварительно установлено, что 12 января, в 10 утра, водитель автомобиля Daewoo Nexia, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, во время поворота налево на регулируемом перекрестке в г. Новомосковск Днепропетровской области, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, который двигался ему навстречу, что повлекло столкновение. От сильного удара Volkswagen отбросило на тротуар, где произошел наезд на группу людей: был смертельно травмирован малолетний ребенок 2018 года рождения.
Сейчас военнослужащий-водитель задержан, выясняются все обстоятельства ДТП, назначены необходимые экспертизы.
Кроме того, задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Шкода дтину й рідних дитини, це горе коли гинуть діти.