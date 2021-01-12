РУС
В Херсоне вандалы повредили памятники братской могилы погибшим во время Второй мировой войны, - Нацполиция. ФОТО

Полиция разыскивает лиц, которые повредили памятники братской могилы на мемориальном кладбище в Херсоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Херсоне вандалы повредили памятники братской могилы погибшим во время Второй мировой войны, - Нацполиция 01

Во вторник около 11:50 в в полицию позвонил 39-летний житель областного центра, который сообщил, что на мемориальном кладбище в Херсоне неизвестные лица повредили около 20 памятников братской могилы.

"На месте сотрудники следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

В Херсоне вандалы повредили памятники братской могилы погибшим во время Второй мировой войны, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Полтавщине несовершеннолетние вандалы надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.2 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Херсон (3077) вандализм (613)
Топ комментарии
+23
прослеживается система...в один день и в Полтаве и Херсоне...не обошлось без козломордых и их приспешников...
показать весь комментарий
12.01.2021 18:15 Ответить
+14
Схоже на замовлену та сплановану акцію...
показать весь комментарий
12.01.2021 18:15 Ответить
+10
Во Львове словили двух домбаситов, хоть где то полиция працюе.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:16 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3166880-vandali-namagalisa-rozmaluvati-memorial-nebesnoi-sotni-u-lvovi.html
показать весь комментарий
12.01.2021 18:19 Ответить
Ипанутым нет покоя. И что бы хорошее сделать, нееет...
показать весь комментарий
12.01.2021 18:15 Ответить
Это не просто так, это заказ из козлостана, чтобы потом можно было вызывать гнев у слушателей скабеевй/ соловьева
показать весь комментарий
12.01.2021 18:27 Ответить
певно москалі провокаціями займаються.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:24 Ответить
За такі дитячі витівки треба безжалісно карати.щоб навіть нащадки запам"ятали. Бо хто не шанує своєї історії,не має майбутнього і з цього починаються війни.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:26 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 18:28 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 18:29 Ответить
наверное, нет средств в проблемных местах поставить видеокамеры-все деньги ушли на французские вертолеты.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:34 Ответить
кто боится живых тот воюет с памятниками. Цапы они и в Украине цапы.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:38 Ответить
}{уйло-ТВ показало действия вандалов в Полтаве, Львове и Херсоне в прямом эфире.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:43 Ответить
Ну вот и мотив. Кто бы сомневался
показать весь комментарий
12.01.2021 19:04 Ответить
такое ощущение что они все из одного инкубатора.и платят там же
показать весь комментарий
12.01.2021 18:44 Ответить
вот менты, убившие мальчика Тлялова на свободе. ну тож менты. Тупикий на островах, он судья. коломойский гуляет на свободе, он аферист, а Антоненко должен сидеть, он патриот. вот и вся сущьность Зеленского
показать весь комментарий
12.01.2021 18:57 Ответить
Может это патриоты? Думали, что это памятник коммунистам, и решили провести акцию десоветизации.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:04 Ответить
 
 