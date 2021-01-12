В Херсоне вандалы повредили памятники братской могилы погибшим во время Второй мировой войны, - Нацполиция. ФОТО
Полиция разыскивает лиц, которые повредили памятники братской могилы на мемориальном кладбище в Херсоне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Во вторник около 11:50 в в полицию позвонил 39-летний житель областного центра, который сообщил, что на мемориальном кладбище в Херсоне неизвестные лица повредили около 20 памятников братской могилы.
"На месте сотрудники следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.2 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
