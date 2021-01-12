РУС
Жители Запорожской области протестуют против строительства каолинового карьера и блокируют трассу Харьков-Симферополь. ФОТОрепортаж

Жители Запорожской области опасаются, что разработка месторождений каолина открытым способом приведет к загрязнению окружающей среды в их населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, 12 января под Запорожьем в районе села Матвеевка около 200 жителей города Вольнянск и сел вокруг него заблокировали в двух местах движение транспорта по трассе Харьков - Симферополь. Участники акции протестовали против начала работ по строительству каолинового карьера вблизи сел Беляевка и Зеленое Запорожской области.

Как сообщает корреспондент издания, протестующие ходили по пешеходному переходу, пропуская только машины скорой, чрезвычайных служб и людей, едущих в аэропорт или в больницу. Участники акции также скандировали "Мы - против карьера".

"При Союзе было запрещено что-то делать: брали пробы, и есть подозрения, что там могут быть урановые залежи. Если это поднимется, плюс пыль от каолина, который забивает легкие - как жить? К тому же, по закону, нельзя в пределах населенного пункта вообще карьеры рыть. Вот люди и вышли", - рассказал участник акции по имени Владимир, живущий в селе Зеленое.

Участники акции протеста перекрыли международную трассу, также требуют, чтобы в ситуацию вокруг строительства вмешалась областная власть и отменила ранее выданные документы по отчуждению у местных жителей земель, на которых планируется создать каолиновый карьер.

"У них отсутствуют документы на снятие верхнего слоя почвы, на начало строительства, а уже они начали строить обогатительную фабрику. Они сейчас работают за пределами своего лицензионного отвода. По земельным участкам там полный беспредел. Бывший председатель РГА поподписывал распоряжения и принудительно взял у людей землю, то есть представитель президента незаконным способом под общественную потребность изъял. Один из владельцев отказался отдать свою землю и дошел до Верховного Суда. И Верховный Суд признал, что у него не имеют права забирать землю и это не подлежит обжалованию, то есть нет "общественной потребности". Мы надеемся, что председатель ОГА стоит на страже государственности, и соответственно отменит решение о принудительном отжиме земли", - заявил представитель общественной организации "Вольттера" Роман Кононенко.

Как сообщила Радіо Свобода помощница председателя Запорожской ОГА по экологическим вопросам Ирина Пирогова, активисты пока передали свое обращение с подписями участников акции протеста в Запорожскую ОГА.

"Открыла документы, которые у нас есть, изучаю их. Пытаюсь выяснить, собственно, в чем там проблема и как она, и насколько глубок этот кризис. Ее желательно не углублять, а надо садиться и обсуждать по-человечески. Изучаем материалы. Сейчас, насколько знаю, перед обедом активисты привезли обращение в ОГА: там целый пакет документов. Надо изучить одну сторону, другую, и понять, чем мы можем кому помочь", - рассказала Ирина Пирогова.

Протесты местного населения против строительства каолинового карьера вблизи Вольнянска продолжаются несколько лет. Ранее в 2020 году в "Беляевском обогатительном комбинате" заявляли, что есть все необходимые разрешительные документы для ведения работ.

В частности, на своей странице в социальной сети предприятие сообщало, что "12 июня 2019 года ООО "Беляевский обогатительный комбинат" получило положительное заключение Минприроды по оценке воздействия на окружающую среду, который однозначно отмечает допустимость, согласно действующему законодательству, производства планируемой деятельности по добыче каолина".

10 и 11 января 2021 года представители "Беляевского обогатительного комбината" начали работы по расчистке участков земли на территории, где предполагается вести добычу каолина открытым способом. Тогда местные активисты заблокировали проведение работ. На месте происшествия дежурила полиция. Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Запорожской области, правоохранители получили заявления по ситуации от обеих сторон конфликта.

Жители Запорожской области протестуют против строительства каолинового карьера и блокируют трассу Харьков-Симферополь 01
Жители Запорожской области протестуют против строительства каолинового карьера и блокируют трассу Харьков-Симферополь 02
Жители Запорожской области протестуют против строительства каолинового карьера и блокируют трассу Харьков-Симферополь 03
Жители Запорожской области протестуют против строительства каолинового карьера и блокируют трассу Харьков-Симферополь 04

+4
Каолин это глина, и где там радиация? Кто то хочет земли себе, вот и мутит людей.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:10 Ответить
+4
Даже если они 100% ватники, что не может быть априори, то все равно должен быть ЗАКОН, не "паставнавлние" очередной шлюхи, которая за бабло продаст ВСЕ. Видали мы их.
Как всегда, очередной "выродок" ога подписал все что надо за бабос. а право ЧАСТНОЙ собстенности? да ему вообще насрать на ПРАВО. на собственость, на людей в куче и частности. Он очередной скот.
Странно что эту мразь не берут за толстую сраку и не судят. А тот кто дошел до верховного суда молодец. Надеюсь хоть внуки доживут до верховенства ПРАВА, а не "панятий" (при чем каждей струтуры свои) в Укарине.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:15 Ответить
+3
Веселится и ликует весь народ!
В чистом поле,
В чистом поле...
"Попутная" ЗЕбилам в спину,
а фах, конечно ж в руки !
показать весь комментарий
12.01.2021 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если власть не начнет что-то делать, не планировать, а делать для реального уменьшения тарифов, то пока разрозненные акции протеста превратятся в "бессмысленный и беспощадный бунт".
показать весь комментарий
12.01.2021 18:55 Ответить
Веселится и ликует весь народ!
В чистом поле,
В чистом поле...
"Попутная" ЗЕбилам в спину,
а фах, конечно ж в руки !
показать весь комментарий
12.01.2021 19:16 Ответить
а Пологах (Запорожская область) Минерал роють этот коалин с совковых времен.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:56 Ответить
Не понимаю, чего они истерят? И какой уран в Запорожской области? Пусть лучше обратятся в ПСЭ 46 КП Кировгеология, их кантора находится в Киеве на ул. Киквидзе, № кажется 6 или 8. Между г. Первомайском и пгт. Подгородная Ник обл. нашли великолепные залежи каолиновой глины, даже китайцы при Кучме приежали на смотрины. Но все закончилось пшиком, не сошлись в цене, кажется. Также как и по "золотой" шахте под Савранью.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:10 Ответить
Каолин это глина, и где там радиация? Кто то хочет земли себе, вот и мутит людей.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:10 Ответить
Грызи дальше бзковскую канхветку товарисч бобер.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:07 Ответить
У нас в области гранит. Гранит, это камень, вот только и радиация там есть.
Надо смотреть на результаты тех исследований, которым можно верить. Ранее-то почему-то это месторождение не разрабатывалось... К тому же карьер хотят рыть прямо рядом с населенным пунктом и тут жители абсолютно правы - нахрен им это не нужно. Ну потенциальные владельцы конечно могут купить жителям этих сел новые квартиры, например на Печерских холмах или Осокорках.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:07 Ответить
Перед тим як щось рити треба з українцями які проживають на даній території провести обговорення і спитати їхню згоду та пояснити чим це буде вигідно для них та громади. і не буде тоді перекриття доріг та істерики про радіацію.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:17 Ответить
Там живут не украинцы, а сепары. Именно они создавали угрозу Запорожью в 2014-м. Именно они постоянно "против сланцевого газа" и за "путен введи на юх в жо*пу".
показать весь комментарий
12.01.2021 20:05 Ответить
Да ну, теперь все кто не хочет чтобы мародеры грабили наши недра, загрязняли окружающую среду и травили местное население автоматически становятся сепарами??? Больше похоже на то, что ты ватная шавка пытаешься разделять украинцев и радостно подтявкиваешь всем, кто уничтожает нашу страну и народ.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:19 Ответить
Даже если они 100% ватники, что не может быть априори, то все равно должен быть ЗАКОН, не "паставнавлние" очередной шлюхи, которая за бабло продаст ВСЕ. Видали мы их.
Как всегда, очередной "выродок" ога подписал все что надо за бабос. а право ЧАСТНОЙ собстенности? да ему вообще насрать на ПРАВО. на собственость, на людей в куче и частности. Он очередной скот.
Странно что эту мразь не берут за толстую сраку и не судят. А тот кто дошел до верховного суда молодец. Надеюсь хоть внуки доживут до верховенства ПРАВА, а не "панятий" (при чем каждей струтуры свои) в Укарине.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:15 Ответить
Полностью с тобой согласен.
Однако и ты согласись, что станно видеть среди активных борцунов именно сепаров.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:26 Ответить
Сначала они голосовали за Януковича, Порошенко, Зеленского, а теперь вынуждены мерзнуть на этом пешеходном переходе. Ну это своеобразное наказание за то, что не думали на выборах или вообще не ходили на них.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:09 Ответить
Обговорення проводились неодноразово і громада категорично проти а ділкам категорично пофіг тому що гроші суддям, чиновникам та "експертам" вже роздано і їх потрібно відбивати.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:08 Ответить
Чего они глины испугались шоле? Или конкуренты митинг проплатили?
показать весь комментарий
12.01.2021 19:39 Ответить
Там все мутно очень. Вроде как под видом каолина хотят добывать совсем другое. Вот только борцуны за экологию совсем не за экологию, а сами хотят добывать.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:42 Ответить
ключевая фраза в этой статье-снимают верхний слой грунта.то есть чернозема.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:42 Ответить
Я так понял, что это самое худшее.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:03 Ответить
чернозем тоже денег стоит.а вообще я к тому шо выезут землю и все на этом закончится.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:31 Ответить
И так может быть.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:10 Ответить
Вдохновлен акцией 200 жителей города Вольнянск в отношении дороги Харьков-Симферополь. Они протопали 20 км, чтобы заблокировать дорогу, через которую никто из них не ездит. Очень надеюсь, что им заблокируют любимый проезд в сторону Донецка, на каком направлении они с 2014-го все и паразитировали. И м.б. большинство туда к е*беням наконец-то переселится. Ушлепки!
показать весь комментарий
12.01.2021 20:03 Ответить
Так возьми и заблокируй херой диванный. Хотя думаю врядли, тебе ж к кураторам в дыныры и лыныры на премиями и новыми инструкциями ездить нужно.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:11 Ответить
Каолин это мел?
показать весь комментарий
12.01.2021 20:43 Ответить
Глина для унитазов
показать весь комментарий
12.01.2021 21:15 Ответить
каолін це високоякісна глина, з якої роблять порцеляну та фаянс.
показать весь комментарий
13.01.2021 06:03 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
показать весь комментарий
12.01.2021 20:52 Ответить
Ты бот?
показать весь комментарий
12.01.2021 22:16 Ответить
проблема в тому що в Україні розірваний зв'язок між органами влади(центральними та місцевими) та жителями громад. І громада напряму впливати на дії місцевих рад та виконкомів не може. Тому їм залишили один вид впливу це протест - на всеукраїнському масштабі - Майдан, на локальному блокування трас, мітинги тощо. Це наслідки олігархізації економіки і як наслідок уряду та місцевих влад.
показать весь комментарий
13.01.2021 06:08 Ответить
Хотел написать по сути...
Почитал коменты.
Цирк умалишеных
В общем, наверное, Боженька намерял оправданно всем жлобонародам за их поведение ссыкунское...
показать весь комментарий
12.01.2021 20:59 Ответить
*** яка нафіг радіація до глини з якої кераміку ро***ть
показать весь комментарий
12.01.2021 21:57 Ответить
Подвидом глины хотят добывать другое.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:46 Ответить
во-во. протестующим так и наплели.
вообще-то там одни (самые адекватные) боятся отвалов, пыли, и что вода из ставков уйдёт. другие (менее адекватные) - что урановые рудники открытым способом. третьи (такие как ты) - что черти из-под земли к ним ночью станут приходить.
открытый карьер - это дырка в земле, а не стометровые отвалы. а выработанный карьер - это глубокое озеро.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:28 Ответить
все що дістають з землі має підвищений радіоактивний фон.
показать весь комментарий
13.01.2021 06:17 Ответить
угу. нефть, газ...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:29 Ответить
вугілля, руда, каміння.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:49 Ответить
Та глина і нафіг нікому не потрібна. Під глиною багато рідкоземельних металлів великої вартості. Окрім того ця глина блокує виток радіації і якщо родовище розрити, передохнуть усі - і хто буде працювати на підприємстві і мешканці міста і до Запоріжжя дійде. При цьому та пульпа від промивки породи піде в р.Вільнянка, а звідти у р.Дніпро.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:18 Ответить
... а ще, якщо землю будуть орати трактори, а не люди кіньми, то хліб буде воняти керосином. А в колгоспі всі будуть спати бід загалним одіялом - с чужими жінками та дітьми... Ми вже це проходили, кацапе. Зміни методичку нах
показать весь комментарий
14.01.2021 18:04 Ответить
Дурний мокша) Бояра зовсім мозок вимила) Евтаназія тебе тільки зможе вилікувати)
показать весь комментарий
15.01.2021 08:37 Ответить
Дуже приємно, дурний мокаша, що ти про себа та про свої біди тут розповів. Але не жди співчуття - собаці собаче життя
показать весь комментарий
16.01.2021 09:59 Ответить
Ай молодець) на боярку заробив, то піди напийся та ягелем зажуй).
показать весь комментарий
18.01.2021 13:07 Ответить
На мені заробив? Де тобі її видають? У даунецьк їздиш?
показать весь комментарий
18.01.2021 16:04 Ответить
Коалін, це кераміка, папір, унітази, але, ці комісари з Одесси які хочуть рить карь'єр,даже не заморачиваються з якимсь виробництвом. Сама ця глина, копіїшна, весь інтерес в том що глибше. Редкоземельні метали(цирконій,уран,та інш.) Так-шо там все сер'езно. І загадять падли радіацією весь район.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:28 Ответить
так. Україна експортує сировину, на якій могла би заробляти в десятки разів більше в разі виробництва готових виробів.
показать весь комментарий
13.01.2021 06:23 Ответить
какие нах металлы?! там гранитная плита под глиной. в самой глине 2,3% железа. что там вообще фонить может?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:32 Ответить
Добавлю тебе в ленту, что фонить может только сама плита. На уровне вполне приемлемом. Однако кацапня включила старую методчику, что если пахать тракторами, а не конями (люди за плугом), то хлеб будет керосином вонять. Вот откуда єти вздохи вонючек-сепаров из Вольнянска. Они же там только кацапТВ и смотрят, ублюдки.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:08 Ответить
весь фб гудит..берите термосы.....
https://www.youtube.com/watch?v=4R004QX4ZhA

https://www.facebook.com/deniszprua/posts/220496259622839?__cft__[0]=AZX4Ol49-iCwA60da6zbkmCHpaBc6F0wHwdIjJLRHyp3elpqA74LYfv-ZauRnJMXP7VlUl7GyReqKXxx8x9npAkuGttzxKdcrhO8FCY3L9I7AsE0jJMXgrF2z0RNNZa8IQZ1toQi-ikTJeVE6hA7OEYs&__tn__=%2CO%2CP-R
показать весь комментарий
13.01.2021 12:12 Ответить
"Ты же абищаль" (с)...
показать весь комментарий
13.01.2021 16:44 Ответить
Ну насколько мне известно, украинские геологи еще задолго до российского вторжения утверждали, что хорошая глина для производства керамики есть только на ныне оккупированных территориях Донбасса. Вот в Мукачево есть немного глины, но черепица из неё не дотягивает до того качества, что принят в странах старой Европы. Ну а так как те районы давно под Ахметовым. то туда и до войны никто не лез, а сам Ринат способен лишь эксплуатировать построенное до него, а на создание нового производства просто не способен.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:15 Ответить
 
 