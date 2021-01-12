Жители Запорожской области протестуют против строительства каолинового карьера и блокируют трассу Харьков-Симферополь. ФОТОрепортаж

Жители Запорожской области опасаются, что разработка месторождений каолина открытым способом приведет к загрязнению окружающей среды в их населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, 12 января под Запорожьем в районе села Матвеевка около 200 жителей города Вольнянск и сел вокруг него заблокировали в двух местах движение транспорта по трассе Харьков - Симферополь. Участники акции протестовали против начала работ по строительству каолинового карьера вблизи сел Беляевка и Зеленое Запорожской области.

Как сообщает корреспондент издания, протестующие ходили по пешеходному переходу, пропуская только машины скорой, чрезвычайных служб и людей, едущих в аэропорт или в больницу. Участники акции также скандировали "Мы - против карьера".

"При Союзе было запрещено что-то делать: брали пробы, и есть подозрения, что там могут быть урановые залежи. Если это поднимется, плюс пыль от каолина, который забивает легкие - как жить? К тому же, по закону, нельзя в пределах населенного пункта вообще карьеры рыть. Вот люди и вышли", - рассказал участник акции по имени Владимир, живущий в селе Зеленое.

Участники акции протеста перекрыли международную трассу, также требуют, чтобы в ситуацию вокруг строительства вмешалась областная власть и отменила ранее выданные документы по отчуждению у местных жителей земель, на которых планируется создать каолиновый карьер.

"У них отсутствуют документы на снятие верхнего слоя почвы, на начало строительства, а уже они начали строить обогатительную фабрику. Они сейчас работают за пределами своего лицензионного отвода. По земельным участкам там полный беспредел. Бывший председатель РГА поподписывал распоряжения и принудительно взял у людей землю, то есть представитель президента незаконным способом под общественную потребность изъял. Один из владельцев отказался отдать свою землю и дошел до Верховного Суда. И Верховный Суд признал, что у него не имеют права забирать землю и это не подлежит обжалованию, то есть нет "общественной потребности". Мы надеемся, что председатель ОГА стоит на страже государственности, и соответственно отменит решение о принудительном отжиме земли", - заявил представитель общественной организации "Вольттера" Роман Кононенко.

Как сообщила Радіо Свобода помощница председателя Запорожской ОГА по экологическим вопросам Ирина Пирогова, активисты пока передали свое обращение с подписями участников акции протеста в Запорожскую ОГА.

"Открыла документы, которые у нас есть, изучаю их. Пытаюсь выяснить, собственно, в чем там проблема и как она, и насколько глубок этот кризис. Ее желательно не углублять, а надо садиться и обсуждать по-человечески. Изучаем материалы. Сейчас, насколько знаю, перед обедом активисты привезли обращение в ОГА: там целый пакет документов. Надо изучить одну сторону, другую, и понять, чем мы можем кому помочь", - рассказала Ирина Пирогова.

Протесты местного населения против строительства каолинового карьера вблизи Вольнянска продолжаются несколько лет. Ранее в 2020 году в "Беляевском обогатительном комбинате" заявляли, что есть все необходимые разрешительные документы для ведения работ.

В частности, на своей странице в социальной сети предприятие сообщало, что "12 июня 2019 года ООО "Беляевский обогатительный комбинат" получило положительное заключение Минприроды по оценке воздействия на окружающую среду, который однозначно отмечает допустимость, согласно действующему законодательству, производства планируемой деятельности по добыче каолина".

10 и 11 января 2021 года представители "Беляевского обогатительного комбината" начали работы по расчистке участков земли на территории, где предполагается вести добычу каолина открытым способом. Тогда местные активисты заблокировали проведение работ. На месте происшествия дежурила полиция. Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Запорожской области, правоохранители получили заявления по ситуации от обеих сторон конфликта.









