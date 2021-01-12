На Хмельнитчине открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину Богдану Шацкому. ФОТО
На здании общеобразовательной школы I-III ступеней села Михля, что на Хмельнитчине, открыли мемориальную доску в честь военнослужащего, участника ООС Богдана Шацкого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Участие в мероприятии приняли семья погибшего, близкие, друзья, боевые товарищи погибшего, представители коллектива школы, общественность села.
Память о бойца, который отдал свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, почтили минутой молчания.
Военнослужащий Богдан Шацкий погиб при исполнении служебных обязанностей в районе ООС 22 ноября 2019 года.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уважение односельчанам погибшего воина, пришедшим, чтобы молитвенно почтить память земляка и отстоять панихиду на морозе. Сразу чувствуется, что это люди из глубинной корневой христианской Украины, сохранившие сокровище веры и морали.