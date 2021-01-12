На Хмельнитчине открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину Богдану Шацкому. ФОТО

На здании общеобразовательной школы I-III ступеней села Михля, что на Хмельнитчине, открыли мемориальную доску в честь военнослужащего, участника ООС Богдана Шацкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Участие в мероприятии приняли семья погибшего, близкие, друзья, боевые товарищи погибшего, представители коллектива школы, общественность села.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине. ФОТО

Память о бойца, который отдал свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, почтили минутой молчания.

Военнослужащий Богдан Шацкий погиб при исполнении служебных обязанностей в районе ООС 22 ноября 2019 года.

Смотрите: Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре. ФОТО