РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4319 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
2 057 6

На Хмельнитчине открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину Богдану Шацкому. ФОТО

На здании общеобразовательной школы I-III ступеней села Михля, что на Хмельнитчине, открыли мемориальную доску в честь военнослужащего, участника ООС Богдана Шацкого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На Хмельнитчине открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину Богдану Шацкому 01

Участие в мероприятии приняли семья погибшего, близкие, друзья, боевые товарищи погибшего, представители коллектива школы, общественность села.

На Хмельнитчине открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину Богдану Шацкому 02
На Хмельнитчине открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину Богдану Шацкому 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине. ФОТО

Память о бойца, который отдал свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, почтили минутой молчания.

На Хмельнитчине открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину Богдану Шацкому 04

Военнослужащий Богдан Шацкий погиб при исполнении служебных обязанностей в районе ООС 22 ноября 2019 года.

Смотрите: Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре. ФОТО

Автор: 

мемориальная доска (219) операция Объединенных сил (6766) Хмельницкая область (1001)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже, 24 роки, ще б жити і жити
показать весь комментарий
12.01.2021 21:07 Ответить
Вічна пам'ять загиблим Героям, які віддали життя за Україну

На Хмельнитчине открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину Богдану Шацкому - Цензор.НЕТ 9237
показать весь комментарий
12.01.2021 21:18 Ответить
Вечная память воину Богдану, отдавшему жизнь за Веру, Народ и Отечество.

Уважение односельчанам погибшего воина, пришедшим, чтобы молитвенно почтить память земляка и отстоять панихиду на морозе. Сразу чувствуется, что это люди из глубинной корневой христианской Украины, сохранившие сокровище веры и морали.
показать весь комментарий
12.01.2021 21:36 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
На Хмельнитчине открыли мемориальную доску погибшему в зоне ООС воину Богдану Шацкому - Цензор.НЕТ 3416
показать весь комментарий
12.01.2021 21:40 Ответить
Світла пам'ять Захиснику України.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:50 Ответить
 
 