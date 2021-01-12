РУС
Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Какая разница?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ты на Буковеле отдыхаешь, а наши дети и внуки без хлеба сидят! Я не могу лекарства купить!", - сторонница Зеленского требует снижения тарифов. ВИДЕО

Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Заседание Кабмина

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского отреагировали на акции протеста против тарифов на газ

Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Все о стране думает...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы постят фото с Зеленским, отдыхающим в Буковеле. ФОТО

Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Буковельские будни

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях", - в Черновицкой области проходят акции протеста против повышения тарифов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Рассмеши комика

Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Локдаун продолжается!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов хочет продлить локдаун

Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Байден любит скорость!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ждем обещанные результаты от ГПУ по "записям Деркача". Байден любит скорость, - Бутусов

Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Досрочный ответ

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) фотожаба (14753) Степанов Максим (2062) Повышение тарифов (56) Дубинский Александр (430)
+54
Буковельские будни Президента, совет от Минздрава, заседание Кабмина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3044
12.01.2021 23:47 Ответить
+51
Парахаботы распаясались и мешают строить працвитание
12.01.2021 23:54 Ответить
+48
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4232
13.01.2021 02:55 Ответить
зате, віддані як таргани до комуналок... А пам'ять як у дрозофіл...
13.01.2021 22:53 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3164
13.01.2021 08:44 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9742
13.01.2021 08:46 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9550
13.01.2021 08:49 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5870
13.01.2021 08:54 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6759
13.01.2021 09:00 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3187
13.01.2021 09:02 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9944
13.01.2021 09:07 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9775
13.01.2021 09:13 Ответить
Порошенко наворовал миллиарды из бюджета, на них купил кучу подонков-порохоботов и теперь поливает дерьмом законного президента Украины. По сути топчет в грязь нашу Украину. Читать гадости на этой ветке невозможно ни одному порядочному украинцу. До какой же низости и мерзости надо дойти.
13.01.2021 09:20 Ответить
Кацапчику , він тобі щей в штанішки напудив - провірь негайно !
показать весь комментарий
Так ЖОДЕН троль не вимагає дострокові. Бо два останні президента не є суперниками, але спільниками і мають сидіти в одній камері на довічному. Після дострокових.
показать весь комментарий
А тобі в дурці мають інтернет відключити!
показать весь комментарий
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2060

...
13.01.2021 09:24 Ответить
Особливо коли зняти взутя! Буде всі 2м!
13.01.2021 21:21 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1362
13.01.2021 10:12 Ответить
Як на мене ,цій газетці,потрібно зробити те що зробив Фейсбук ,закрити ,як він закрив більше 760 фейкових груп всіх отих партій і партійок .які гадили в ньому та брехали.Це ж саме робиться в "Цензор нет" . Ота вся паскудь вже не знає які купи лайна класти на тих, хто думає не так як вони.Бутусову слід би закрити колонку коментаріїв,та друкувати статті тих хто дійсно представляє дійсні факти і працює на об'єднання України,а не на розпалювання ворожнечі.Вишиванка ,та вигуки "Слава Україні!" ,аж ніяк не дають підстав вважати себе патріотом,це звання ще протрібно підтвердити ще й ділами,а не голослівною брехнею.
13.01.2021 11:22 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1227
13.01.2021 12:22 Ответить
Буковельські будні президента, порада від МОЗ, засідання Кабміну. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2510
13.01.2021 14:46 Ответить
