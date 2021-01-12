РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4086 посетителей онлайн
Новости Фото
8 636 20

Женщина погибла в ДТП на Хмельнитчине, пять человек госпитализированы, в том числе трое детей, - полиция. ФОТО

В полдень 12 января вблизи села Ивахновцы Чемеровецкого района на Хмельнитчине столкнулись Opel Vectra и Jeep Wrangler.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

Как проинформировали в полиции, Opel Vectra выезжал со второстепенной дороги и врезался в Jeep Wrangler, двигавшийся по главной дороге. Травмы получили оба водителя и трое детей - пассажиров Opel. Все пострадавшие госпитализированы. Еще одна пассажирка Opel, 1959 года рождения, от полученных травм умерла на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2020 год в Украине случилось 168 тыс. ДТП в которых погибли 3,5 тыс. человек, - патрульная полиция

Женщина погибла в ДТП на Хмельнитчине, пять человек госпитализированы, в том числе трое детей, - полиция 01
Женщина погибла в ДТП на Хмельнитчине, пять человек госпитализированы, в том числе трое детей, - полиция 02
Женщина погибла в ДТП на Хмельнитчине, пять человек госпитализированы, в том числе трое детей, - полиция 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине военнослужищий спровоцировал ДТП, в котором погиб 2 летний ребенок, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

ДТП (7745) Нацполиция (16770) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) смерть (9299) Хмельницкая область (1001)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Да , джип , наверно хорошо "шел" ...
показать весь комментарий
13.01.2021 01:12 Ответить
+2
Бедные дети, которые пострадали из-за взрослых рукожопых водителей...
показать весь комментарий
13.01.2021 01:49 Ответить
+1
Шайтан-арба наче з фольги.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шайтан-арба наче з фольги.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:37 Ответить
Что такое сверхнаглость?
Это когда пьяные или под воздействием наркотических средств «мажоры» - сыночки или восемнадцатилетние «дачурки» депутатов или олигархов не справились с управлением своего «Джипа», врезались в толпу людей на остановке троллейбуса или на переходе «ЗЕБРА», убили пять молодых человеческих душ, одну беременную женщину, а шесть покалеченных отправили в реанимацию и скрылись с места дорожно-транспортного происшествия.
Далее субъект преступления покидает страну на частном самолете, принадлежащему своему «папику», а через личных адвокатов подаёт исковое заявление в суд на вдов погибших или на «ЗЕБРУ», о возмещении стоимости разбитого лобового стекла.

Можете не питать надежду, что эти существа придут в травматологию посетить своих жертв и принесут несколько апельсин инвалиду, лежащему под капельницей.
Об оплате стоимости лечения и лекарств вообще говорить не приходится. Не надейтесь!

Если жертва «мажора» выпишется после длительного лечения из больницы и наберется «наглости» подать в суд на виновника ДТП, то, скорее всего, её останки через полгода найдет собака пастуха в лесопосадке далеко за пределами города.

«Мажоры» привыкли безнаказанно убивать украинских пешеходов. «Они же мальчики», - говорят их адвокаты.
А когда украинская полиция начинает «прищучивать» отморозков - в сетях поднимается гвалт: «ШОЦЭРОБЫЦЦЯ?».

В Украине зарегистрировано 5% наиболее богатых граждан. Их уровень жизни резко отличается от остальных людей. На их дачах почти круглый год работают бригады строителей, которые «облагораживают» территорию, углубляют бассейны и вымащивают дорожки к фонтанам.

Олигархи не покупают в супермаркетах уцененные овощи и фрукты, а в туалет на итальянский унитаз ходят вместе с ноутбуками. Эта прослойка населения, насчитывающая около 200 000 субъектов, посадит за компьютеры своих детей и внуков, и они будут делать вбросы на ФБ, обвиняя во всех смертных грехах украинскую полицию и низкое качество автомобильных дорог.
Несмотря на многие привилегии, которыми пользуются «сильные мира сего», хороший стол и хороший «стул», следует отметить, что эта категория граждан редко доживает до пятидесяти лет.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:28 Ответить
Яка була швидкість у Джипа?
показать весь комментарий
13.01.2021 00:59 Ответить
Да , джип , наверно хорошо "шел" ...
показать весь комментарий
13.01.2021 01:12 Ответить
Ренглер жалко. Судя по дискам и красным поперечным стабилизаторам это был Рубикон. Крепкий Жопель оказался, не разорвало пополам.
показать весь комментарий
13.01.2021 06:04 Ответить
там, в тій місцевості, дорога поганенька, особливо там не розженешся...
показать весь комментарий
13.01.2021 08:13 Ответить
За ковидные деньги ямы там полатали.
На тяжелой машине 90 ехать можно.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:29 Ответить
Не имеет значения, нарушил правила проезда перекрёстка Опель.
показать весь комментарий
13.01.2021 08:21 Ответить
Помиляєтесь. Є таке як провина обох водіїв. Як що б джип їхав без привищення то жінка могла вижити, удар був би слабкійший. Тому як що є привищення винні обоє водія.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:48 Ответить
Ну выдумывать можно все что угодно. Но в пдр однозначно: 16.11. На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі незалежно від напрямку їх подальшого руху.
И то что вы сюда приплели какие то неопределенным предположения их ни как не поменяют.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:44 Ответить
Ви просто не в курсі справи.
Про Харків чули? Так там двох водіїв засудили. Хоча звісно в Україні може статися усе що завгодно, навіть Блазень президентом під час Війни.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:10 Ответить
Да я не в курсе дел. И да засудить можно кого угодно и за что угодно, кроме Медвечука и папередников. И да в Харькове водителя посадили, просто потому что посадили, приписав нарушение проезде светофора, хотя перед ним даже светофора небыло. Как кстати делаете и вы припысывая водителю джипа того чего нет ни в правилах, ни на дороге. И да это случается потому что какаяразница кто не выполняет законы во время войны кондитер или клоун, хотя к пдр это тоже не имеет отношение.Напомню: по правилам водитель выезжая со второстепенной должен пропустить того кто движется по главной. И в правилах нет если вы думаете что кто то превышает скорость то можно нарушать правила.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:35 Ответить
Ви не уважно читали що я написав. Вдягніть, можливо, окуляри й прочитайте ще раз.
Є таке у Законі я обоюдна вина, хіба може вже відмінили в Україні а я не в курсі.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:29 Ответить
Вы свои очки подправьте, если уж на то пошло. В Украине есть законы, постановы, инструкции и тд. Но поверьте на слово то что водитель джипа был без маски или не по инструкции приготовил кофе к нарушению пдр в данном случае ни какого отношения не имеет. На бис: водитель с второстепенной должен пропустить движущихся по главной. И то что вы подумали что кто то превысил скорость или в салоне авто лампочка перегорела может для вас это и важно, но правила это ни как не меняет.
показать весь комментарий
15.01.2021 14:54 Ответить
Останній раз пишу бо схоже що Ви або школяр, або тупий по життю.
Кофе й лампочки нідочого а привищення швидкості це порушення ПДР, як що один не пропустив а іньшій летів то винні обидва а гарний адвокат взагалі доведе що винен той хто привищив швидкість, бо як би він їхав тихійше то міг би зреагувати вввчасно як сам так й той хто мав пропускати, також як би їзав тихійше то удар був би меншої сили що запобігло би загібелі людини. Є такий пункт як обоюдна провина, у Британії точно є за Україну на 100% не скажу бо в Україні нонсес це норма життя. Усе більше відповіді не буде, не цікаво.
показать весь комментарий
15.01.2021 22:47 Ответить
Единственный аргумент а вашем посте это хамство, но и он как и остальные ваши выдумки не имеет отношения ни к фактам ни к логике. Вы можете приписать и то что джип сидел в засаде и намеревался убить именно эту жертву или любую другую свою фантазию, так же как и наши суды. Но и это ни как не отменяет правило пдр пропускать движущейся по главной транспорт. Следующую вашу версию о том что в этой аварии прослеживается всемирный заговор оприлюдневать не надо и так глупо выглядите.
показать весь комментарий
16.01.2021 08:06 Ответить
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь в костре, как леди пытается припарковать автомобиль на стоянке и как работает бригада эвакуаторов, погружая краном-манипулятором на платформу грузовичка элитный автомобиль «Ламборджини», припаркованный мажором на стоянке у супермаркета, на месте, обозначенном желтой полосой и предназначенном только для парковки инвалидов.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:26 Ответить
Бедные дети, которые пострадали из-за взрослых рукожопых водителей...
показать весь комментарий
13.01.2021 01:49 Ответить
Это все в ительной мере следствие многолетнего бездействия полиции на дорогах.
показать весь комментарий
13.01.2021 07:13 Ответить
в значительной мере
показать весь комментарий
13.01.2021 07:13 Ответить
 
 