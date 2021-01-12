Женщина погибла в ДТП на Хмельнитчине, пять человек госпитализированы, в том числе трое детей, - полиция. ФОТО
В полдень 12 января вблизи села Ивахновцы Чемеровецкого района на Хмельнитчине столкнулись Opel Vectra и Jeep Wrangler.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.
Как проинформировали в полиции, Opel Vectra выезжал со второстепенной дороги и врезался в Jeep Wrangler, двигавшийся по главной дороге. Травмы получили оба водителя и трое детей - пассажиров Opel. Все пострадавшие госпитализированы. Еще одна пассажирка Opel, 1959 года рождения, от полученных травм умерла на месте происшествия.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Это когда пьяные или под воздействием наркотических средств «мажоры» - сыночки или восемнадцатилетние «дачурки» депутатов или олигархов не справились с управлением своего «Джипа», врезались в толпу людей на остановке троллейбуса или на переходе «ЗЕБРА», убили пять молодых человеческих душ, одну беременную женщину, а шесть покалеченных отправили в реанимацию и скрылись с места дорожно-транспортного происшествия.
Далее субъект преступления покидает страну на частном самолете, принадлежащему своему «папику», а через личных адвокатов подаёт исковое заявление в суд на вдов погибших или на «ЗЕБРУ», о возмещении стоимости разбитого лобового стекла.
Можете не питать надежду, что эти существа придут в травматологию посетить своих жертв и принесут несколько апельсин инвалиду, лежащему под капельницей.
Об оплате стоимости лечения и лекарств вообще говорить не приходится. Не надейтесь!
Если жертва «мажора» выпишется после длительного лечения из больницы и наберется «наглости» подать в суд на виновника ДТП, то, скорее всего, её останки через полгода найдет собака пастуха в лесопосадке далеко за пределами города.
«Мажоры» привыкли безнаказанно убивать украинских пешеходов. «Они же мальчики», - говорят их адвокаты.
А когда украинская полиция начинает «прищучивать» отморозков - в сетях поднимается гвалт: «ШОЦЭРОБЫЦЦЯ?».
В Украине зарегистрировано 5% наиболее богатых граждан. Их уровень жизни резко отличается от остальных людей. На их дачах почти круглый год работают бригады строителей, которые «облагораживают» территорию, углубляют бассейны и вымащивают дорожки к фонтанам.
Олигархи не покупают в супермаркетах уцененные овощи и фрукты, а в туалет на итальянский унитаз ходят вместе с ноутбуками. Эта прослойка населения, насчитывающая около 200 000 субъектов, посадит за компьютеры своих детей и внуков, и они будут делать вбросы на ФБ, обвиняя во всех смертных грехах украинскую полицию и низкое качество автомобильных дорог.
Несмотря на многие привилегии, которыми пользуются «сильные мира сего», хороший стол и хороший «стул», следует отметить, что эта категория граждан редко доживает до пятидесяти лет.
На тяжелой машине 90 ехать можно.
И то что вы сюда приплели какие то неопределенным предположения их ни как не поменяют.
Про Харків чули? Так там двох водіїв засудили. Хоча звісно в Україні може статися усе що завгодно, навіть Блазень президентом під час Війни.
Є таке у Законі я обоюдна вина, хіба може вже відмінили в Україні а я не в курсі.
Кофе й лампочки нідочого а привищення швидкості це порушення ПДР, як що один не пропустив а іньшій летів то винні обидва а гарний адвокат взагалі доведе що винен той хто привищив швидкість, бо як би він їхав тихійше то міг би зреагувати вввчасно як сам так й той хто мав пропускати, також як би їзав тихійше то удар був би меншої сили що запобігло би загібелі людини. Є такий пункт як обоюдна провина, у Британії точно є за Україну на 100% не скажу бо в Україні нонсес це норма життя. Усе більше відповіді не буде, не цікаво.