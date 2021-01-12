Женщина погибла в ДТП на Хмельнитчине, пять человек госпитализированы, в том числе трое детей, - полиция. ФОТО

В полдень 12 января вблизи села Ивахновцы Чемеровецкого района на Хмельнитчине столкнулись Opel Vectra и Jeep Wrangler.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

Как проинформировали в полиции, Opel Vectra выезжал со второстепенной дороги и врезался в Jeep Wrangler, двигавшийся по главной дороге. Травмы получили оба водителя и трое детей - пассажиров Opel. Все пострадавшие госпитализированы. Еще одна пассажирка Opel, 1959 года рождения, от полученных травм умерла на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

