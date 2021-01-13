На Волыни двое чиновников Госэкоинспекции задержаны на взятке 1 тыс. долл. за снижение штрафных санкций, - прокуратура. ФОТО

12 января правоохранители задержали на взятке начальников двух отделов Государственной экологической инспекции в Волынской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновники требовали от субъекта хозяйствования 1 000 долларов за уменьшение размера штрафных санкций, наложенных на предприятие за ненормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух.

Взяточники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения.