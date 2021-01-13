РУС
На Волыни двое чиновников Госэкоинспекции задержаны на взятке 1 тыс. долл. за снижение штрафных санкций, - прокуратура. ФОТО

12 января правоохранители задержали на взятке начальников двух отделов Государственной экологической инспекции в Волынской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновники требовали от субъекта хозяйствования 1 000 долларов за уменьшение размера штрафных санкций, наложенных на предприятие за ненормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух.

Взяточники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения.

взятка (6229) Госэкоинспекция (148) прокуратура (5074) силовики (2802) Волынская область (1041)
+3
этих надо судить, и высшую меру им, расстрел через повешение, а кто миллионами берет, тем новые должности и повышения по службе
13.01.2021 00:12 Ответить
+2
Фирсов - экстремал, попробовал штрафовать Ахметова, но сразу вылетел))
13.01.2021 00:51 Ответить
+2
сразу видно специалиста в украинско-коррупционной системе
13.01.2021 00:55 Ответить
этих надо судить, и высшую меру им, расстрел через повешение, а кто миллионами берет, тем новые должности и повышения по службе
13.01.2021 00:12 Ответить
Здесь играет роль отстёжка а она разная, есть цифры которые оберегают автоматически или гарантированно , поэтому возможно, но не факт ,что посадят ,к тому же это не единственный для них раз, кто его знает может они по нескольку раз в день так упражняются по мелкому ,в течении нескольких лет
13.01.2021 00:27 Ответить
сразу видно специалиста в украинско-коррупционной системе
13.01.2021 00:55 Ответить
Я спец в радиоэлектронике и караю неисправные радиодетали, а платит клиент заказчик на ремонт но взятки не беру не получается в такой сфере
13.01.2021 01:01 Ответить
ну мы тут коллеги в некоторой степени, так как я тоже отличаю транзистор от резистора, конденсатор полярный от неполярного
13.01.2021 01:09 Ответить
Фірсова звільнили з посади керівника Держекоінспекції, бо він не давав брати хабарі. Тепер в нас міністр екології хабарник і призначив свого керівника Держекоінспекції хабарника і той організовує корупційні схеми по всій Україні! Всіх в тюрму нах і міністра і керівника Держекоінспекції!
13.01.2021 00:29 Ответить
Причому тут Фірсов? Партію і депутатів йому підкинули рептилоїди, масони та Сорос, щоб дискредетувати найвеличнішого лідера світу.
13.01.2021 00:31 Ответить
Фирсов - экстремал, попробовал штрафовать Ахметова, но сразу вылетел))
13.01.2021 00:51 Ответить
А для чего это конторка создана,только для сбора взяток.
13.01.2021 00:15 Ответить
Нищеброды какие-то..... 1000это по теперешним меркам копейки....
13.01.2021 00:16 Ответить
То Порошенко ключі від інспекції не віддав, падлюка. І тягає собі...
13.01.2021 00:20 Ответить
Тю, лохи. Ось як треба.
"И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году"
13.01.2021 00:25 Ответить
Мудрий прОстий нАрід,який мудро проголосував на ЗЕферендумі за пожиттєве увязнення корупціонерам, з подивом дізнався,що податківця якого затримали з хабарем 66 млн грн.підвищили на посаді. Соціальний ліфт ЗЕленського виносить на верх тільки покидьків та хабарників.
13.01.2021 00:27 Ответить
за яких дебілів вони мають населення (і, на жаль, вони не дуже помиляються)

13.01.2021 00:29 Ответить
всякую шваль ловят верхи продолжают свои делишки
13.01.2021 04:51 Ответить
 
 