Фонд "Повернись живим" просит поддержать его команду: Нашим ответом агрессии РФ стала помощь ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

Команда фонда "Повернись живим", который с 2014 года занимается помощью украинским военным на Донбассе, просит поддержать их деятельность.

Об этом говорится в видеообращении сотрудников фонда, передает Цензор.НЕТ.

"Фонд "Повернись живим" 7 лет бок о бок с украинскими военными. Мы привлекли на помощь армии более 170 000 000 гривен. Сегодня мы просим вас поддержать команду фонда!" - говорится в сообщении.

"Несмотря на разрешение украинского законодательства, мы не используем деньги, собранные для войска, чтобы покрыть собственные административные расходы. Наши институциональные расходы являются отдельными и не зависят от сборов на помощь армии. Для того чтобы наши менеджеры могли в дальнейшем выезжать и осуществлять замену и выдачу тепловизоров и другой техники во время ротаций, журналисты создавать тексты, а бекофис оформлять документацию на оборудование, которое передается, готовить онлайн-отчетность, представлять необходимые документы в налоговую и т.д., нам нужно постоянно пополнять зарплатный фонд.

Привлеченные средства будут направлены на оплату труда сотрудников военного отдела, медиа, финансового отдела и оплату аренды офиса", - говорится в сообщении фонда.