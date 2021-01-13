РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8314 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
4 254 13

Фонд "Повернись живим" просит поддержать его команду: Нашим ответом агрессии РФ стала помощь ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

Команда фонда "Повернись живим", который с 2014 года занимается помощью украинским военным на Донбассе, просит поддержать их деятельность.

Об этом говорится в видеообращении сотрудников фонда, передает Цензор.НЕТ.

"Фонд "Повернись живим" 7 лет бок о бок с украинскими военными. Мы привлекли на помощь армии более 170 000 000 гривен. Сегодня мы просим вас поддержать команду фонда!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Климкин вошел в состав набсовета фонда "Повернись живим"

Фонд Повернись живим просит поддержать его команду: Нашим ответом агрессии РФ стала помощь ВСУ 01

Фонд Повернись живим просит поддержать его команду: Нашим ответом агрессии РФ стала помощь ВСУ 02

Фонд Повернись живим просит поддержать его команду: Нашим ответом агрессии РФ стала помощь ВСУ 03

Фонд Повернись живим просит поддержать его команду: Нашим ответом агрессии РФ стала помощь ВСУ 04

Фонд Повернись живим просит поддержать его команду: Нашим ответом агрессии РФ стала помощь ВСУ 05

Читайте также: Фонд "Вернись живым" запустил образовательный курс лидерства для офицеров

"Несмотря на разрешение украинского законодательства, мы не используем деньги, собранные для войска, чтобы покрыть собственные административные расходы. Наши институциональные расходы являются отдельными и не зависят от сборов на помощь армии. Для того чтобы наши менеджеры могли в дальнейшем выезжать и осуществлять замену и выдачу тепловизоров и другой техники во время ротаций, журналисты создавать тексты, а бекофис оформлять документацию на оборудование, которое передается, готовить онлайн-отчетность, представлять необходимые документы в налоговую и т.д., нам нужно постоянно пополнять зарплатный фонд.

Привлеченные средства будут направлены на оплату труда сотрудников военного отдела, медиа, финансового отдела и оплату аренды офиса", - говорится в сообщении фонда.

Фонд Повернись живим просит поддержать его команду: Нашим ответом агрессии РФ стала помощь ВСУ 06

помощь (8119) фонд (150)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
"Какая-разница", вбиваемая в головы населения, дает свои плоды.
Волонтерам, голосовавшим за "какую_разницу" большой привет.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:03 Ответить
+6
Підтримую регулярно!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:03 Ответить
+4
Їм Порох часто гроші перераховував і закликав інших це робити...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підтримую регулярно!
показать весь комментарий
13.01.2021 11:03 Ответить
"Какая-разница", вбиваемая в головы населения, дает свои плоды.
Волонтерам, голосовавшим за "какую_разницу" большой привет.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:03 Ответить
Как и таким же людям в военной форме.
#Зробили разом.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:04 Ответить
Ну це не про Повернись живим, у них якраз інші політичні погляди...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:18 Ответить
Їм напевно не какая_разніца, але мені не зустрічались їхні заяви, з яких можно зробити однозначний висновок яку політичну силу вони підтримують.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:26 Ответить
Їм Порох часто гроші перераховував і закликав інших це робити...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:40 Ответить
Він багато кому перераховував. Не всі цінували.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:43 Ответить
У нас вже мЬІр, каже янелох.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:03 Ответить
"который с 2104 года занимается помощью"
мда...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:05 Ответить
Я осенью хотел им передать новый артез для раненых за 3 штукаря. Написал им в группу фейсбука- х#р кто ответил даже.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:14 Ответить
+
показать весь комментарий
13.01.2021 11:18 Ответить
А хороший подсрачник тарану и молодому папе?...или Тупицкого попросите...
показать весь комментарий
13.01.2021 11:50 Ответить
 
 