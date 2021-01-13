Один из самых богатых в мире спортсменов Конор МакГрегор отдыхает в том же отеле в Дубае, где и глава КС Украины Тупицкий. ФОТО
В отеле, где проводит отдых с семьей глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, поселился один из самых богатых в мире спортсменов Конор МакГрегор.
Об этом сообщил в фейсбуке журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
"На фото один из самых богатых и популярных спортсменов мира Конор МакГрегор на фоне вилл отеля Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубае, которое он опубликовал 5 часов назад. А это председатель Конституционного Суда одной из беднейших стран в Европе Тупицкий Александр Николаевич", - написал Ткач.
Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.
Вот Норвегия, к примеру, этого сделать не может в силу своей бедности...
потому как нет в истории случаев победы без общего руководства,
а именно отсутствие такого руководства стало бы следствием уличного хаоса
твоя, к примеру
и ты, гнида кремлёвская, прекрасно это знаешь
а ты без денег брехню ?
Ты дебил ?
удаляет админ.
наверно и он в тебе кремлёвскую гниду распознал )))
не спасет тебя святая Богородица.
Тот кто руль и весла бросил,
тех нелегкая заносит, так уж водица..."
Мова ж про людей на державній службі... Був Петя президентом - писали про Мальдіви. Став Зе президентом - писали про Оман!
Отдыхать нужно на Мальдивах!
там есть номера и за 20 тыс грн и виллы за 300 тыс грн