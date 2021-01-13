РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7553 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
3 228 26

В двух областях вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне: количество надругательств над памятными знаками воинам увеличивается, - Минветеранов. ФОТО

Очередные акты вандализма произошли за последние два дня в Херсонской и Полтавской областях, сообщает Министерство по делам ветеранов Украины и отмечает, что полиция уже расследует эти преступления.

Согласно обнародованной на сайте Минветеранов в среду информации, в Херсоне на мемориальном кладбище вандалы разбили и повалили на землю 17 памятников, установленных на братской могиле воинов-освободителей. На Полтавщине, в селе Яреськи (Шишацкий р-н), несовершеннолетние вандалы повредили памятник погибшим во Второй мировой войне, разведя у подножия монумента костер и навесив на голову памятника тряпку, передает Цензор.НЕТ.

"Минветеранов шокировано увеличением в последнее время количества фактов надругательства над памятными знаками воинам, которые в разное время стояли на защите Украины, и считает этот вопрос общественно резонансным", - говорится в публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Херсоне вандалы повредили памятники братской могилы погибшим во время Второй мировой войны, - Нацполиция. ФОТО

В связи с этим в министерстве напомнили, что надругательство, осквернение или разрушение братских могил или могил Неизвестного солдата, памятников, воздвигнутых в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

"По этим двум совершенным фактам вандализма в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.2 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины", - добавили в Минветеранов.

Как сообщалось, 10 января МВД Украины на своей странице в соцсети Фейсбук проинформировало, что Сектор дознания Уманского районного управления полиции открыл уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка – повреждения мемориальной стены воинам антитеррористической операции.

В двух областях вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне: количество надругательств над памятными знаками воинам увеличивается, - Минветеранов 01
В двух областях вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне: количество надругательств над памятными знаками воинам увеличивается, - Минветеранов 02
В двух областях вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне: количество надругательств над памятными знаками воинам увеличивается, - Минветеранов 03
В двух областях вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне: количество надругательств над памятными знаками воинам увеличивается, - Минветеранов 04

Автор: 

памятник (2244) вандализм (613) Министерство по делам ветеранов (236)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
О, явно по заказу парашенских сливных бачков.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:08 Ответить
+13
100 % провокация кацапов...никогда не было, а тут на тебе..неужели "подогревают" Херсонщину для будущих своих делишек..а в Полтаве, видимо, для отвода глаз, мол не в одном месте бИндеры распоясались
показать весь комментарий
13.01.2021 13:19 Ответить
+9
шо,кремляди с поиощбю титушек решили и дидаваивалов под танк руцкого мира бросить?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо,кремляди с поиощбю титушек решили и дидаваивалов под танк руцкого мира бросить?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:07 Ответить
О, явно по заказу парашенских сливных бачков.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:08 Ответить
Кацапня ніколи не відстане від України, провокацій буде все більше і більше..
показать весь комментарий
13.01.2021 13:14 Ответить
Та тут і без кацапні у нас вистачає відморожених. Де вони тільки беруться не понятно? Вже 30 років совка немає, вже війна з кацапами шість років іде, а вони виходять і виходять то на мітинги прокацаплені то за вонЮ, то вакцину їм кацапсячу подавай...
показать весь комментарий
13.01.2021 13:33 Ответить
хтось у міських/селищних радах має бізнес з виготовлення виробів з каменю..
показать весь комментарий
13.01.2021 13:18 Ответить
Видимо даунбаситы читать не умеют и думают что ето памятники жертв войны 2014- года
показать весь комментарий
13.01.2021 13:19 Ответить
100 % провокация кацапов...никогда не было, а тут на тебе..неужели "подогревают" Херсонщину для будущих своих делишек..а в Полтаве, видимо, для отвода глаз, мол не в одном месте бИндеры распоясались
показать весь комментарий
13.01.2021 13:19 Ответить
Гибридная война России против Украины в полном масштабе. Это обыкновенная российская диверсия.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:20 Ответить
шарийбцы отрабатывают денежку- им приказ дан- провокации-
показать весь комментарий
13.01.2021 13:24 Ответить
За могилы, понятно, сажать надо. А за "памятные знаки" - попробуйте малолеткам объяснить кто с кем, за что и против кого воевал, если получится...
показать весь комментарий
13.01.2021 13:26 Ответить
Следы от лаптей на местах происшествия не обнаружили?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:27 Ответить
В двух областях вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне: количество надругательств над памятными знаками воинам увеличивается,- Минветеранов - Цензор.НЕТ 7768
показать весь комментарий
13.01.2021 13:32 Ответить
Шукаємо, кому це вигідно. Відповідь очевидна, тому хто використовує це, як важили розхитування країни. Херсон та Полтава, а у Львові та Тернополі все добре.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:43 Ответить
Ну вандалізм, зрозуміло. Але "солдати Другої Світової" боронили Україну? Та всі вони верещали "За родіну, за Сталіна" і в 1944-45 роках успішно окупували і Західну Україну, і майже всю Центральну Європу. І, взагалі - займайтеся реальними ветеранами російсько-української війни 2014-2021 років.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:45 Ответить
Вырастили молодое поколение с промытыми, декоммунизированными мозгами- пожинайте плоды.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:52 Ответить
а твоя яка справа, москалику ?
показать весь комментарий
13.01.2021 19:40 Ответить
Жопоблоку та регианалам - нейметься
показать весь комментарий
13.01.2021 13:55 Ответить
Як і завжди в таких випадках дуже кацапом смердить від цього.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:59 Ответить
Всё правильно сделали, красная армия это окупационная армия
показать весь комментарий
13.01.2021 15:03 Ответить
не надо было советам 2 мировую войну раздувать, тогда и памятников не было б.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:26 Ответить
мабуть мозок у тебе відсутній від слова ЗОВСІМ
показать весь комментарий
13.01.2021 17:37 Ответить
У меня то как раз есть, а вот у тебя под вопросом )
показать весь комментарий
14.01.2021 00:59 Ответить
ти часом мозок не сплутав з тим лайном що у тебе у дупі?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:57 Ответить
киселёв и скабеева заказали у ваты местной.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:25 Ответить
це або наші корисні ідіоти, або ************* провокатори.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:36 Ответить
 
 