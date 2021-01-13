РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7553 посетителя онлайн
Новости Фото Борьба с коррупцией
2 907 23

За год СБУ обезвредила более 80 ОПГ и разоблачила 536 коррупционных преступления. ФОТОрепортаж

В течение 2020 г. Служба безопасности Украины разоблачила 81 организованную преступную группировку, из них - 17 ОПГ, в деятельности которых участвовали должностные лица властных структур.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что в общем эффективность противодействия угрозам нацбезопасности, связанным с организованной преступностью, повысилась почти в 2 раза. Поскольку, например, в 2019 году СБУ обезвредила 47 таких ОПГ.

Чаще всего деятельность уличенных в 2020 году группировок была связана с наркобизнесом (30 ОПГ) и корыстно-насильственными преступлениями (18 ОПГ).

За год СБУ обезвредила более 80 ОПГ и разоблачила 536 коррупционных преступления 01

Например, среди наиболее резонансных дел - обезвреживание влиятельной ОПГ "Князя", которая занималась вымогательством и рейдерством на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также в прошлом году была заблокирована деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более 250 млн долларов США инвесторов. Ее вкладчиками были более 600 тыс. человек.

За год СБУ обезвредила более 80 ОПГ и разоблачила 536 коррупционных преступления 02

Среди 17 разоблаченных ОПГ с участием должностных лиц: взяточничество при предоставлении землеустроительной документации на Луганщине с участием руководства территориального органа Госгеокадастра, присвоение служащими Минобороны 11 млн. грн бюджетных средств на строительстве казарм и тому подобное. Еще 7 ОПГ были связаны с правоохранительной деятельностью и обороной, а 6 - с незаконной миграцией.

Например, на Днепропетровщине сотрудники одного из отделений полиции в составе преступной организации искусственно наращивали показатели работы. Для этого фальсифицировали уголовные дела и пытали подозреваемых, чтобы получить доказательства несуществующих преступлений.

За год СБУ обезвредила более 80 ОПГ и разоблачила 536 коррупционных преступления 03

В 2020 году за преступления, совершенные в организованных формах, по материалам спецслужбы осужден 31 человек.

Значительное внимание в течение года СБУ уделяла противодействия угрозам государственной безопасности, связанные с коррупцией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция в этом году арестовала почти 400 участников ОПГ и ликвидировала более 270 организованных преступных группировок, - МВД. ВИДЕО

Службой безопасности разоблачены 536 коррупционных преступлений: вымогательство и получение взяток, присвоение или растрата имущества, злоупотребление влиянием, властью или служебным положением и другие.

За год СБУ обезвредила более 80 ОПГ и разоблачила 536 коррупционных преступления 04

Относительно высокопоставленных чиновников начато всего 90 уголовных производств. В частности, чиновникам уровня категорий "А" и "Б" объявлено 64 подозрения в совершении преступлений.

В то же время в 2019 году таких подозрений было объявлено 36. Так, среди наиболее громких дел: разоблачение противоправных действий голов Кировоградской ОГА и Черниговской РГА, заместителя председателя Закарпатского облсовета, двух руководителей областных управлений Государственной архитектурно-строительной инспекции, начальника одного из региональных управлений Госгеокадастра и ряда руководителей государственных предприятий и структурных подразделений правоохранительных органов.

За год СБУ обезвредила более 80 ОПГ и разоблачила 536 коррупционных преступления 05
Фото: сайт СБУ

Все они касались вымогательства и получения взяток за различные виды преференций. Всего за направлением борьбы с коррупцией и оргпреступностью по материалам СБУ в течение года было начато 1218 досудебных расследований, в которых 1763 лицам сообщено о подозрении. За этот период было осуждено 379 человек, а 41 представителю криминалитета запрещен въезд в Украину.

Напомним, оргпреступность является одной из угроз национальной безопасности, поскольку довольно часто используется иностранными спецслужбами в разведывательно-подрывной деятельности.

коррупция (8635) ОПГ (260) правоохранительные органы (2973) СБУ (20433) силовики (2802)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Главные коррупционеры у них под носом ! В упор не видят и не слышат ! Братишки дермаки , Татаров ,…………
показать весь комментарий
13.01.2021 13:51 Ответить
+3
За Бенино "ОПГ в законе" когда возьметесь..
показать весь комментарий
13.01.2021 13:50 Ответить
+3
Піраміду заблокували, гроші не знайшли, організаторів не знайшли, відкат отримали в повному обсязі! Доповідь закінчив! Доповідав ей-Баканов.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Удивительно учитывая что у них шеф младший лейтенант баканов)))
показать весь комментарий
13.01.2021 13:47 Ответить
Він старших по званню і не викриває. Жодного з 6 президентів, з 21 примьєр міністрів, жодного з 1% найбагатших жителів України,справжніх правителів та власників України.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:51 Ответить
А сколько было доказано и доведено до логического конца в суде? Около десятка?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:49 Ответить
За Бенино "ОПГ в законе" когда возьметесь..
показать весь комментарий
13.01.2021 13:50 Ответить
Главные коррупционеры у них под носом ! В упор не видят и не слышат ! Братишки дермаки , Татаров ,…………
показать весь комментарий
13.01.2021 13:51 Ответить
Піраміду заблокували, гроші не знайшли, організаторів не знайшли, відкат отримали в повному обсязі! Доповідь закінчив! Доповідав ей-Баканов.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:56 Ответить
Знаем, знаем ОПГ Лесника, ОПГ Сашко Белого, торнадовцы, дело Рифмайстера, и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:58 Ответить
Вообщем СБУ занимается всем по немножку и в итоге ничем. Как сунули свой нос во все сферы бизнеса, в том числе и нелегального, так и продолжают, подменяя собой и полицию, и налоговую, теперь уже и ГБР с НАБУ. Никакого разделения сфер деятельности и ответственности
показать весь комментарий
13.01.2021 13:59 Ответить
Це робота не СБУ (ловити ОЗУ і казнокрадів), а Поліції і прокуратури, а от "кріт" чи "ассасін" СЗР РФ, як сидів так і сидить в ОПУ, і те СБУ виявилось абсолютно бездієве і імпотентне.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:09 Ответить
Всего три слова про главное ОПГ:
- Татаров
- Офис президента.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:16 Ответить
Одного не пойму: ПОЧЕМУ ТОГДА НЕ ЗАКРЫТА ОПГ "МВД" С ГЛАВОЙ АВАКЯНОМ, КОРРУПЦИОННАЯ БИОГРАФИЯ КОТОРОГО УЖЕ НА ВСЕХ АНТИКОР. РЕСУРСАХ ЕСТЬ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ????
показать весь комментарий
13.01.2021 14:20 Ответить
А почему не ликвидировали главную ОПГ-"газовую мафию" ???
показать весь комментарий
13.01.2021 14:21 Ответить
Надо обезвредить всего одну опг,и все будет ок
показать весь комментарий
13.01.2021 14:23 Ответить
Чаще всего деятельность уличенных в 2020 году группировок была связана с наркобизнесом (30 ОПГ) и корыстно-насильственными преступлениями (18 ОПГ).Источник: https://censor.net/ru/p3241529

Это как раз именно то чем должна заниматься СБУ! Я вот только не пойму, нах уя нам тогда нужна полиция?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:34 Ответить
Не обезвредила, а возглавила.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:36 Ответить
Зто что значит - разоблачение преступных группировок,у кого в должностных обязанностях прописано такое и в каком законе есть такая фраза?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:55 Ответить
Рядовые сотрудники, младший и средний офицерский состав СБУ - патриоты Украины. Но бл@дь руководство как всегда.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:36 Ответить
казки нашого села
показать весь комментарий
13.01.2021 17:03 Ответить
може кого-сь потрібно порозганяти, хто-сь зайвий у перешкоджанні злочинності? наХ... тоді платити зарплати мусорам та НАБУ, якщо бакланівські хлопи добре вконують їхню роботу? чи шпигунів замість бакланва у нас добре ловлять мусора разом з набою?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:29 Ответить
тепер чекаємо на звіт з мУвЕсУ та набИ скільки вони відловили шпигунів, сепарів, терористів замісь сЕбЕу
показать весь комментарий
13.01.2021 17:33 Ответить
сбу вообще не должно этим заниматься....
показать весь комментарий
13.01.2021 18:11 Ответить
из написаного вытекает, что Украины - сплошная ОПГ, возглавляемая СБУ...
показать весь комментарий
14.01.2021 01:27 Ответить
 
 