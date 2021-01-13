За год СБУ обезвредила более 80 ОПГ и разоблачила 536 коррупционных преступления. ФОТОрепортаж

В течение 2020 г. Служба безопасности Украины разоблачила 81 организованную преступную группировку, из них - 17 ОПГ, в деятельности которых участвовали должностные лица властных структур.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что в общем эффективность противодействия угрозам нацбезопасности, связанным с организованной преступностью, повысилась почти в 2 раза. Поскольку, например, в 2019 году СБУ обезвредила 47 таких ОПГ.

Чаще всего деятельность уличенных в 2020 году группировок была связана с наркобизнесом (30 ОПГ) и корыстно-насильственными преступлениями (18 ОПГ).

Например, среди наиболее резонансных дел - обезвреживание влиятельной ОПГ "Князя", которая занималась вымогательством и рейдерством на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также в прошлом году была заблокирована деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более 250 млн долларов США инвесторов. Ее вкладчиками были более 600 тыс. человек.

Среди 17 разоблаченных ОПГ с участием должностных лиц: взяточничество при предоставлении землеустроительной документации на Луганщине с участием руководства территориального органа Госгеокадастра, присвоение служащими Минобороны 11 млн. грн бюджетных средств на строительстве казарм и тому подобное. Еще 7 ОПГ были связаны с правоохранительной деятельностью и обороной, а 6 - с незаконной миграцией.

Например, на Днепропетровщине сотрудники одного из отделений полиции в составе преступной организации искусственно наращивали показатели работы. Для этого фальсифицировали уголовные дела и пытали подозреваемых, чтобы получить доказательства несуществующих преступлений.

В 2020 году за преступления, совершенные в организованных формах, по материалам спецслужбы осужден 31 человек.

Значительное внимание в течение года СБУ уделяла противодействия угрозам государственной безопасности, связанные с коррупцией.

Службой безопасности разоблачены 536 коррупционных преступлений: вымогательство и получение взяток, присвоение или растрата имущества, злоупотребление влиянием, властью или служебным положением и другие.

Относительно высокопоставленных чиновников начато всего 90 уголовных производств. В частности, чиновникам уровня категорий "А" и "Б" объявлено 64 подозрения в совершении преступлений.

В то же время в 2019 году таких подозрений было объявлено 36. Так, среди наиболее громких дел: разоблачение противоправных действий голов Кировоградской ОГА и Черниговской РГА, заместителя председателя Закарпатского облсовета, двух руководителей областных управлений Государственной архитектурно-строительной инспекции, начальника одного из региональных управлений Госгеокадастра и ряда руководителей государственных предприятий и структурных подразделений правоохранительных органов.



Все они касались вымогательства и получения взяток за различные виды преференций. Всего за направлением борьбы с коррупцией и оргпреступностью по материалам СБУ в течение года было начато 1218 досудебных расследований, в которых 1763 лицам сообщено о подозрении. За этот период было осуждено 379 человек, а 41 представителю криминалитета запрещен въезд в Украину.

Напомним, оргпреступность является одной из угроз национальной безопасности, поскольку довольно часто используется иностранными спецслужбами в разведывательно-подрывной деятельности.