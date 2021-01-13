РУС
В Житомире люди блокировали дорогу на Киев из-за повышения тарифов. ФОТО

В Житомире люди в знак протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию перекрывали улицу, заблокировав выезд из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы требуем проведения внеочередных сессий (местных советов - Ред.) и подготовки обращений к президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию", - рассказал соорганизатор акции, председатель общественной организации "Полесский щит" Сергей Ткачук.

По его словам, участие в акции принимают до 300 человек.

Сначала люди собрались возле общеобразовательной школы №10 на Киевском шоссе. Там с ним пообщался заместитель председателя Житомирского областного совета Владимир Ширма. По его словам, облсовет соберет президиум и готов провести внеочередную сессию, чтобы принять обращение к центральной власти относительно роста тарифов.

После этого люди колонной отправились по Киевскому шоссе в направлении автовокзала, а полиция перекрыла движение транспорта из окружающих улиц. Впоследствии к пикетчикам приехал заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк, который заметил, что тарифы устанавливает не местная, а центральная власть.

Участники акции пошли дальше и перекрыли движение на улице Киевской и выезды из нее в районе автовокзала. Это продолжалось около 15 минут. В настоящее время движение транспорта уже возобновлено, а пикетчики разошлись.

Акцию планируют продолжить в пятницу, 15 января в 11.00.

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл

Нарід який сам ,без бариг, підняв одів-накормив армію,
здобув безвіз,
волєю своєю всенародною отримав незалежну церкву
вам вопрос.
Нафуя ви собі тарифи підвищили?
А где борцы? И Юля притихла с "тарифным геноцидом"...
В Житомире люди блокировали дорогу на Киев из-за повышения тарифов - Цензор.НЕТ 7859
В Житомире люди блокировали дорогу на Киев из-за повышения тарифов - Цензор.НЕТ 5731
Молодці , люди.
Юля вам виновата!Да это вы такие,что так живем!
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
