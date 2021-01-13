В Житомире люди блокировали дорогу на Киев из-за повышения тарифов. ФОТО
В Житомире люди в знак протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию перекрывали улицу, заблокировав выезд из города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы требуем проведения внеочередных сессий (местных советов - Ред.) и подготовки обращений к президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию", - рассказал соорганизатор акции, председатель общественной организации "Полесский щит" Сергей Ткачук.
По его словам, участие в акции принимают до 300 человек.
Сначала люди собрались возле общеобразовательной школы №10 на Киевском шоссе. Там с ним пообщался заместитель председателя Житомирского областного совета Владимир Ширма. По его словам, облсовет соберет президиум и готов провести внеочередную сессию, чтобы принять обращение к центральной власти относительно роста тарифов.
После этого люди колонной отправились по Киевскому шоссе в направлении автовокзала, а полиция перекрыла движение транспорта из окружающих улиц. Впоследствии к пикетчикам приехал заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк, который заметил, что тарифы устанавливает не местная, а центральная власть.
Участники акции пошли дальше и перекрыли движение на улице Киевской и выезды из нее в районе автовокзала. Это продолжалось около 15 минут. В настоящее время движение транспорта уже возобновлено, а пикетчики разошлись.
Акцию планируют продолжить в пятницу, 15 января в 11.00.
Нарід який сам ,без бариг, підняв одів-накормив армію,
здобув безвіз,
волєю своєю всенародною отримав незалежну церкву
вам вопрос.
Нафуя ви собі тарифи підвищили?