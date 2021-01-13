В Днепре семье погибшего воина 25-й ОВДБр Артема Бондаренко вручили оpден "Зa мужество". ФОТО

В Днепре семье погибшего десантника Артема Бондаренко вручили оpден "Зa мужество" II степени.

Государственную награду семье погибшего воина торжественно вручил военный комиссар Новокодацкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Александр Николенко. Кроме родных и близких погибшего воина, на мероприятии присутствовали боевые побратимы, воины-десантники и личный состав Новокодацкого ТЦК и СП. Память Артема Бондаренко почтили минутой молчания.

Главный старшина подразделения отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады стapшина Артем Бондаренко трагически погиб 2 сентября 2020 г. недалеко от поселка Лобачево Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил.

По воспоминаниям сослуживцев, в тот день вблизи передовых позиций их взводного опорного пункта вспыхнул пожар. Встал вопрос эвакуации личного состава и боевой техники. Но полностью оставить боевые позиции наши военные не могли. Артем сознательно остался на боевом посту и эвакуировал военное имущество и технику. Мужественный воин ценой собственной жизни спас других десантников и прикрыл отход побратимов.

Артем Бондаренко родился 21 июля 1982 года. В 2014-м добровольцем встал на защиту Украины и в составе десантного подразделения участвовал в ожесточенных боях на Донбассе - защищал Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону, Пески, Станицу Луганскую. Похоронили Артема Бондаренко с воинскими почестями на Краснопольском кладбище в Днепре.

