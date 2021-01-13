РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8665 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
2 314 5

В Днепре семье погибшего воина 25-й ОВДБр Артема Бондаренко вручили оpден "Зa мужество". ФОТО

В Днепре семье погибшего десантника Артема Бондаренко вручили оpден "Зa мужество" II степени.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В Днепре семье погибшего воина 25-й ОВДБр Артема Бондаренко вручили оpден Зa мужество 01

Государственную награду семье погибшего воина торжественно вручил военный комиссар Новокодацкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Александр Николенко. Кроме родных и близких погибшего воина, на мероприятии присутствовали боевые побратимы, воины-десантники и личный состав Новокодацкого ТЦК и СП. Память Артема Бондаренко почтили минутой молчания.

Главный старшина подразделения отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады стapшина Артем Бондаренко трагически погиб 2 сентября 2020 г. недалеко от поселка Лобачево Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил.

В Днепре семье погибшего воина 25-й ОВДБр Артема Бондаренко вручили оpден Зa мужество 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Погибшего на Донбассе во время пожара десантника Артема Бондаренко похоронят 2 октября в Днепре. ФОТО

По воспоминаниям сослуживцев, в тот день вблизи передовых позиций их взводного опорного пункта вспыхнул пожар. Встал вопрос эвакуации личного состава и боевой техники. Но полностью оставить боевые позиции наши военные не могли. Артем сознательно остался на боевом посту и эвакуировал военное имущество и технику. Мужественный воин ценой собственной жизни спас других десантников и прикрыл отход побратимов.

Артем Бондаренко родился 21 июля 1982 года. В 2014-м добровольцем встал на защиту Украины и в составе десантного подразделения участвовал в ожесточенных боях на Донбассе - защищал Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону, Пески, Станицу Луганскую. Похоронили Артема Бондаренко с воинскими почестями на Краснопольском кладбище в Днепре.

Также смотрите: Мемориальную доску воину 25-й бригады Дмитрию Акимову, погибшему в боях за Шахтерск, открыли в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4502) награда (1851) потери (4561) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (165)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше бы квартиру дали а не бумажку. Почетные грамоты вы чиновникам и мусорам раздавайте
показать весь комментарий
13.01.2021 22:53 Ответить
И?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:54 Ответить
Герою Вічна Пам"ять.Родині співчуття.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:56 Ответить
В Днепре семье погибшего воина 25-й ОВДБр Артема Бондаренко вручили оpден "Зa мужество" - Цензор.НЕТ 6550 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
показать весь комментарий
13.01.2021 23:00 Ответить
Geroyam Slava !
показать весь комментарий
13.01.2021 23:40 Ответить
 
 