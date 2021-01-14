РУС
10 444 22

Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети. ФОТОрепортаж

Девушка-полицейская госпитализирована в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием авто правоохранителей.

Об этом сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"При движении в сторону ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, шевроле лачетти и Мазда 6. Пострадала девушка-полицейская, госпитализирована, жить будет", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что у водителя Форд Эдж, который протаранил авто полицейских на Харьковском шоссе, зафиксировано 2.47 промилле.

На месте работает полиция и оперативная группа.

Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 01
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 02
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 03
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 04
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 05
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 06
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 07
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 08
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 09
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 10
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 11
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 12
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 13
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 14
Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети 15

Автор: 

ДТП (7745) Киев (26143) Нацполиция (16779)
Топ комментарии
+11
Уже минимум 5 лет в Киеве нет никакой Ленинградской площади.
А когда была, то писалась с заглавной буквы.
14.01.2021 07:03 Ответить
+6
Почему люди такие злые, полиция - тоже есть достойные Ваши друзья или близкие, а вот о пьяном идиоте мало говорите, а если бы в машине были Вы или близкие, воспитывайте нетерпение к пьяным за рулем, а не хайте свою недовольную жизнь.
14.01.2021 09:06 Ответить
+4
или полицейских развелось, что пьяному не проехать или пьяных столько что даже ментам покоя нет
14.01.2021 07:33 Ответить
Мстя була жорстокою.
14.01.2021 00:52 Ответить
Люди не пострадали и это главное)))А мусоров в Украине как и нищих, на одно место десять тыщ)))
14.01.2021 01:37 Ответить
..вот токо шкоде не повезло..- приус седни уцелел..)
14.01.2021 01:42 Ответить
Опять ментовский беспредел.
14.01.2021 01:52 Ответить
люди не пострадали. бо мусора - не люди.
а мусорке пристегиватся надо. за непристегнутый ремень мусорку оштрафовать.
14.01.2021 02:19 Ответить
Я правильно розумію, що ти схвалюєш вбивство терористами депутата Рибака, який 14 років прослужив в міліції?
14.01.2021 11:02 Ответить
Мусор это как раз те, кто так думает как ты. Типичное лишнехромосомное кацапское мышление.
14.01.2021 14:06 Ответить
Почему то когда пьяные сотрудники полиции таранят авто граждан то это в новости не попадает.
14.01.2021 06:37 Ответить
Уже минимум 5 лет в Киеве нет никакой Ленинградской площади.
А когда была, то писалась с заглавной буквы.
14.01.2021 07:03 Ответить
или полицейских развелось, что пьяному не проехать или пьяных столько что даже ментам покоя нет
14.01.2021 07:33 Ответить
Я так понял из текста , бухой на форде врезался в приус ,лачетти и мазду , и тоета судя по фото превратилась в шкоду )))
14.01.2021 08:34 Ответить
а если б Камаз вьехал - то превратилась бы в Таврию
14.01.2021 09:15 Ответить
Текст новости как-то кривовато написан.Ну и Шкода с Тойотой это немного разные авто.
14.01.2021 08:58 Ответить
Почему люди такие злые, полиция - тоже есть достойные Ваши друзья или близкие, а вот о пьяном идиоте мало говорите, а если бы в машине были Вы или близкие, воспитывайте нетерпение к пьяным за рулем, а не хайте свою недовольную жизнь.
14.01.2021 09:06 Ответить
В мусарне достойные?((Они могли бы быть, но система не позволяет, там надо быть полностью мразью ,или на выход))Моя сестра 2,5 года продержалась, как и больше половины ее роты, муж двоюродной сестры 1 год. Там в априори не может быть нормальных, система все для этого сделала))А пяные за рулем это ЗЛО тут согласен, но очень часто мусора за вознаграждение отпускают паяных и это факт! Вот прикол что эти мусора сбрили бабки у водилы, остановились посчитать, а он их догнал..)))
14.01.2021 11:44 Ответить
Пишуть що мусорка постраждала - всралась з переляку ?
14.01.2021 09:23 Ответить
Ти д....к чи і....т?
14.01.2021 09:39 Ответить
ні, він просто муд@к.
14.01.2021 11:03 Ответить
Вони Пріус від Шкоди Рапід відрізнити не можуть?))
14.01.2021 10:34 Ответить
Государство, в котором романтизируют и чтят криминальный мир не способно на нормальное развитие и существование.
Государство в котором считают, что порядочность человека определяется его профессией не способно на нормальное развитие и существование.
Государство в котором мерилом патриотизма является преданность и любовь к определенному персонажу, будь-то порох или зеленый скоморох, а не любовь к своей Украине, не способно на нормальное развитие и существование.
Все эти понятия, мусора, волки позорные, красноперые, пускание слезы и сопли при прослушивании порции зэковского блатного шансона, ставит всех любителей криминала в один ряд с лишнехромососными кацапами. Печально, что так много людей в Украине ментально одинаковы с московитской ордой.
14.01.2021 14:01 Ответить
 
 