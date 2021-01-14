Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети. ФОТОрепортаж

Девушка-полицейская госпитализирована в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием авто правоохранителей.

Об этом сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"При движении в сторону ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, шевроле лачетти и Мазда 6. Пострадала девушка-полицейская, госпитализирована, жить будет", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что у водителя Форд Эдж, который протаранил авто полицейских на Харьковском шоссе, зафиксировано 2.47 промилле.

На месте работает полиция и оперативная группа.

