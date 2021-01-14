Пьяный водитель в Киеве протаранил полицейское авто, правохранительница попала в больницу, - соцсети. ФОТОрепортаж
Девушка-полицейская госпитализирована в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием авто правоохранителей.
Об этом сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua, информирует Цензор.НЕТ.
"При движении в сторону ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, шевроле лачетти и Мазда 6. Пострадала девушка-полицейская, госпитализирована, жить будет", – сказано в сообщении.
Также сообщается, что у водителя Форд Эдж, который протаранил авто полицейских на Харьковском шоссе, зафиксировано 2.47 промилле.
На месте работает полиция и оперативная группа.
Также на Цензор.НЕТ: Автобус с жителями Донбасса перевернулся в России - два человека погибли
а мусорке пристегиватся надо. за непристегнутый ремень мусорку оштрафовать.
А когда была, то писалась с заглавной буквы.
Государство в котором считают, что порядочность человека определяется его профессией не способно на нормальное развитие и существование.
Государство в котором мерилом патриотизма является преданность и любовь к определенному персонажу, будь-то порох или зеленый скоморох, а не любовь к своей Украине, не способно на нормальное развитие и существование.
Все эти понятия, мусора, волки позорные, красноперые, пускание слезы и сопли при прослушивании порции зэковского блатного шансона, ставит всех любителей криминала в один ряд с лишнехромососными кацапами. Печально, что так много людей в Украине ментально одинаковы с московитской ордой.