СБУ заблокировала нелегальный сбыт янтаря в страны Восточной Азии. Стоимость ежемесячных партий достигала 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальный сбыт оптовых партий янтаря-сырца крупных фракций в страны Восточной Азии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, противоправный бизнес организовали двое жителей Новограда-Волынского.

"В течение нескольких лет дельцы скупали "солнечный камень" у нелегальных копателей с северных областей Украины. После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 миллиона гривен.

СБУ заблокировала нелегальный сбыт янтаря в страны Восточной Азии. Стоимость ежемесячных партий достигала 2 млн грн 01

В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников и хранения янтаря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На севере Ривненской области правоохранители начали масштабную отработку "янтарных клондайков". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время следственных действий изъято более 55 кг крупных фракций янтаря-сырца, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет до миллиона гривен.

СБУ заблокировала нелегальный сбыт янтаря в страны Восточной Азии. Стоимость ежемесячных партий достигала 2 млн грн 02

Сейчас нелегальный янтарь направлен для проведения соответствующих экспертиз.

Разоблачение злоумышленников осуществлялось оперативниками и следователями Управления СБ Украины в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.

СБУ заблокировала нелегальный сбыт янтаря в страны Восточной Азии. Стоимость ежемесячных партий достигала 2 млн грн 03
СБУ заблокировала нелегальный сбыт янтаря в страны Восточной Азии. Стоимость ежемесячных партий достигала 2 млн грн 04
Фото: сайт СБУ

Нужно выкопать весь янтарь, продать, а деньги роздать нариду. Думаю так будет справедливо!!! Почему одним можно мотопомпами хреначить и дворцы строить, а другим болт?
14.01.2021 08:22 Ответить
А скільки не заблокували?
14.01.2021 08:23 Ответить
раніше зебіли активно винуватили Порошенка.
навіть ті, які самі копали бурштин.
14.01.2021 08:26 Ответить
А місце видобутку прикрили чи кришують ?
14.01.2021 08:25 Ответить
По стандартной схеме, зеля уволит главного лесника
14.01.2021 09:53 Ответить
Новоград Волынский - оказывается юг Украины?!
Кстати, накрыли Ривненскую область, а "пострадала" Житомирская
14.01.2021 08:27 Ответить
теперь только сбу будет в страну азии янтарь сбывать
14.01.2021 08:36 Ответить
А прикрить нелегальную добичу янтаря сбу никак не может тут еще денежних потоков нет - сбу там где можно что то замутить
14.01.2021 08:51 Ответить
По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 миллиона гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3241688\\\\\\\\\

Да-да, написали бы уже - на 20тыс.
чет слабо верится, мусора поимели сбывателей, а те и не сядут за это.
