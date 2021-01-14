СБУ заблокировала нелегальный сбыт янтаря в страны Восточной Азии. Стоимость ежемесячных партий достигала 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальный сбыт оптовых партий янтаря-сырца крупных фракций в страны Восточной Азии.

об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, противоправный бизнес организовали двое жителей Новограда-Волынского.

"В течение нескольких лет дельцы скупали "солнечный камень" у нелегальных копателей с северных областей Украины. После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 миллиона гривен.

В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников и хранения янтаря.

Во время следственных действий изъято более 55 кг крупных фракций янтаря-сырца, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет до миллиона гривен.

Сейчас нелегальный янтарь направлен для проведения соответствующих экспертиз.

Разоблачение злоумышленников осуществлялось оперативниками и следователями Управления СБ Украины в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.





