Пришел мириться, но получил отказ: в Киеве мужчина канцелярским ножом перерезал горло бывшей жене, женщина скончалась на месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены. Во время выяснения отношений злоумышленник порезал канцелярским ножом шею женщины, в результате чего она скончалась на месте происшествия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, вчера на спецлинию "102" от мужчины поступило сообщение о том, что на лестничной площадке возле квартиры на улице Закревского он обнаружил дочь с ножевым ранением.
По информации начальника следственного отделения Деснянского управления полиции Игоря Мордусенко, на месте правоохранители опросили заявителя и установили, что к его дочери пришел ее бывший муж и попросил выйти в коридор, где завел разговор о восстановлении отношений.
"Получив отказ, мужчина достал из кармана канцелярский нож и порезал им шею женщине. После этого он позвонил отцу экс-жены и сообщил о содеянном. На месте происшествия мы обнаружили орудия совершения преступления, которое отправили для проведения экспертизы. 36-летнего местного жителя задержали в порядке пола 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщил он.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления. Также следователи готовят ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
но мы же знаем как можно подать новость шо окажется совсем удивительно.
как в новости о тиране, шо его выпустили "под ночной арест", шо сломал руку полиц.
так шо, нам подают +- - х.з. что. может тут оказаться что его там и не было. у нас не жизнь такая, а какая страна, такая и жизнь
хотя наверное был нож NEO с отламывающимся лезвием...
самое простое оболгать, а потом пусть абрам оправдывается шо его дочь не такая как Мойшена дочь
Самое страшное в этом всём, что ребёнок остался без реально любящей его мамы, ребёнок которому что то около 9 лет, так как этот чёрт при его рождении от него отказался...
"когда убьет - приходите"
За столом, нож нужно держать возле себя, на случай если начнется поножовщина...
Уявляю, що воно вдома раніше вичворяло. Психоване якесь. Шкода вбиту..
чи маєш мужика, який тебе має ?
хоча я і не здивуюсь - скоріш усього так і є.
Рекомендую, правда кроме жести, там еще и попов сажает на бутылку уважаемый Александр Глебович.
Расчленинград чего стоит только
Тут як справу повернути.
А, взагалі, з раціональної точки зору - ідіотизм. Убити людину яку кохав та іще і сісти.
Потом он регулярно в пьяном виде возвращался назад и пытался ломать дверь. Жена его вызывала ментов, те приезжали, но не забирали его, потому шо он свой - пол года работал ментом пока не выперли за пьянку и укус начальника за погон в пьяном виде. И когда менты его не забирали, он опять получал от жены по морде и отступал в гендель.
Но эта история закончилась хэппиэндом. Он уехал в рашку на заработки. Она продала хату и уехала в Каховку.
...
Дійсно хеппіенд. Рогате реінтегрувалося в "естественную среду обитания"
https://www.youtube.com/watch?v=DTFpKkDVVBk&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9E%D0%A1%D0%9E Так не діставайся ж ти нікому!