Пришел мириться, но получил отказ: в Киеве мужчина канцелярским ножом перерезал горло бывшей жене, женщина скончалась на месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены. Во время выяснения отношений злоумышленник порезал канцелярским ножом шею женщины, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

По данным полиции, вчера на спецлинию "102" от мужчины поступило сообщение о том, что на лестничной площадке возле квартиры на улице Закревского он обнаружил дочь с ножевым ранением.

По информации начальника следственного отделения Деснянского управления полиции Игоря Мордусенко, на месте правоохранители опросили заявителя и установили, что к его дочери пришел ее бывший муж и попросил выйти в коридор, где завел разговор о восстановлении отношений.

"Получив отказ, мужчина достал из кармана канцелярский нож и порезал им шею женщине. После этого он позвонил отцу экс-жены и сообщил о содеянном. На месте происшествия мы обнаружили орудия совершения преступления, которое отправили для проведения экспертизы. 36-летнего местного жителя задержали в порядке пола 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщил он.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления. Также следователи готовят ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.



Фото: сайт полиции