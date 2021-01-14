РУС
$100 тыс. за возврат арестованного имущества: будут судить экс-нардепа и его подельника. ФОТО

Офисом Генерального прокурора в Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт в отношении двух жителей Киева по фактам мошенничества и подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч . 4 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Установлено, что экс-народный депутат Украины по предварительному сговору с гражданином, который позиционировал себя, как обличитель коррупции, подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины за содействие в возвращении арестованного имущества . На самом деле передавать указанные средства они не собирались, а собирались ими завладеть.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщали о задержании одного из фигурантов дела так называемых "пленок Ермака" Дмитрия Штанько. Его якобы задержали на горячем - при получении 100 тысяч долларов вознаграждения за "решение" вопроса о возврате изъятого правоохранителями имущества.

Также читайте: Во Львове будут судить руководство муниципальной охраны, вымогавшее деньги и оказывавшее услуги без договоров, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

вымогательство (428) Киев (26143) Офис Генпрокурора (2644)
+3
Ибо нефиг на Ермака бочку катить.

Кто на офис *********** ЗЕ с разоблачением пойдет, тот тюремный срок получит.
14.01.2021 10:39 Ответить
+2
Дмитро Штанько про шахраїв Єрмаків і залежність Зеленського | DROZDOV

https://www.youtube.com/watch?v=rQrnaTEzUpY
14.01.2021 10:54 Ответить
+1
Ахахаха! Брифинг, все каналы-аналы, первые полосы газет! Перемога!!!
14.01.2021 10:18 Ответить
Ахахаха! Брифинг, все каналы-аналы, первые полосы газет! Перемога!!!
14.01.2021 10:18 Ответить
Взяли небезпечного злочинця, це вам не якісь там свинарчукі)))
14.01.2021 10:20 Ответить
воно жеж нардеп чому дивуватися...голосуй не голосуй один хрїн палучєш...гречку
14.01.2021 10:20 Ответить
а прічом тут авакав?
14.01.2021 10:37 Ответить
Ибо нефиг на Ермака бочку катить.

Кто на офис *********** ЗЕ с разоблачением пойдет, тот тюремный срок получит.
14.01.2021 10:39 Ответить
Ти диви,вже до кого добралися...До екс нардепів і гражданінів...
14.01.2021 10:45 Ответить
Дмитро Штанько про шахраїв Єрмаків і залежність Зеленського | DROZDOV

https://www.youtube.com/watch?v=rQrnaTEzUpY
14.01.2021 10:54 Ответить
А почему вы закрываете лица "героев"? Их должна видеть вся страна. А так получается, что можно любое фото взять и выложить.
14.01.2021 11:50 Ответить
Тому що люди ще невинні, суду не було. Хоча тут наші "правоохоронці" діють вибірково
14.01.2021 12:13 Ответить
Скажіть про кого мова і я скажу чи бреше прокуратура. Це не про Гримчака, якому підкинули орли Авакова сувенірні долари?
14.01.2021 12:11 Ответить
 
 