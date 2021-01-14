$100 тыс. за возврат арестованного имущества: будут судить экс-нардепа и его подельника. ФОТО

Офисом Генерального прокурора в Печерский районный суд города Киева направлен обвинительный акт в отношении двух жителей Киева по фактам мошенничества и подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч . 4 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Установлено, что экс-народный депутат Украины по предварительному сговору с гражданином, который позиционировал себя, как обличитель коррупции, подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины за содействие в возвращении арестованного имущества . На самом деле передавать указанные средства они не собирались, а собирались ими завладеть.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщали о задержании одного из фигурантов дела так называемых "пленок Ермака" Дмитрия Штанько. Его якобы задержали на горячем - при получении 100 тысяч долларов вознаграждения за "решение" вопроса о возврате изъятого правоохранителями имущества.

