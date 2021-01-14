СБУ в Киеве уличила частное детективное агентство в сбыте закрытых данных, в том числе в РФ и оккупированный Крым. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность частного детективного агентства, представители которого реализовывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов и органов государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальный бизнес бывший сотрудник Нацполиции под видом "международного детективного агентства". В состав группировки входили действующие и бывшие работники правоохранительных и контролирующих органов, в том числе руководитель одного из структурных подразделений регионального управления ГПС Украины, чиновник государственного кредитно-финансового учреждения и менеджеры одной из отечественных страховых компаний.

По предварительным данным досудебного следствия, "детективы" специализировались на сбыте информации из базы данных "Безопасная столица", которая фиксирует, в частности, движение транспортных средств, данные движения средств клиентов в банковских учреждениях. Фигуранты также реализовывали заказчикам данные из баз Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и органов юстиции.

Злоумышленники "дополнительно" предоставляли услуги по незаконному визуальному наблюдению и обеспечивали взлом электронных почтовых ящиков и мессенджеров. Стоимость "услуг" составляла до $2 тысяч долларов США, в зависимости от сложности задачи и объемов информации.

Правоохранители задокументировали 9 фактов систематического сбыта данных через подконтрольный анонимный канал одного из популярных мессенджеров. Они зафиксировали, что участники группы действовали, в том числе, по заказу представителей страны-агрессора и в интересах лиц, проживающих на территории оккупированной АР Крым.

В ходе проведения одновременных обысков в Киеве, Днепре, Виннице и Кропивницком по месту жительства организатора, фигурантов и расположения "детективного агентства" следователи и оперативники СБУ обнаружили и изъяли компьютерную технику и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации, служебные документы, аудиозаписи с грифами ограничения допуска, ключ доступа к ЕРДР и другие доказательства противоправной деятельности.













В рамках уголовного производства проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору и четырем его сообщникам по статьям 361, 361-2, 362, 232 и 364 Уголовного кодекса Украины.