Полиция разыскала 6-летнюю девочку из Нежина, которая уехала с тетей на прогулку в Киев и пропала. ФОТОрепортаж
Полицейские разыскали 6-летнюю девочку из Нежина, которую 9 января повезла на прогулку в Киев ее тетя, после чего связь с ними была потеряна.
Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.
Полицейские разыскали 6-летнюю Алину, которая вместе со своей тетей и ее сожителем с разрешения матери несколько дней назад уехала из Нежина в Киев, и после этого взрослые перестали выходить на связь.
"Полицейские опросили сотни людей в обеих областях, тщательно изучили записи камер видеонаблюдения везде, где мог появиться пропавший ребенок. Были изготовлены и размещены во всех людных местах листовки с изображением ребенка и уведомлением о ее розыске. Обращение к гражданам с фотографией и приметами пропавшей девочки распространялись в средствах массовой информации и Интернет-сообществах", - отметил Начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.
Полицейские доставили девочку в Нежин, где ее осмотрят медики. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности взрослых, причастных к этой ситуации.
Мала жива, здорова? Слава Богу.
В это время они уже возвращались в Нежин и заскочили по дороге в гости к знакомым в Березань.
Ситуация подробно описана еще вчера на других ресурсах.
Есть люди, которые работают гораздо ответственнее и отвечают за написанное.
http://npu.gov.ua/news/rozshuk/policziya-chernigivshhini-rozshukuje-pyatirichnu-ditinu-yaka-znikla-9-sichnya/
https://www.npu.gov.ua/news/rozshuk/policzejski-chernigivshhini-rozshukali-6-richnu-divchinku-yaka-znikla-shhe-9-sichnya-u-misti-nizhini/
