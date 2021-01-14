РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5032 посетителя онлайн
Новости Фото
22 917 23

Полиция разыскала 6-летнюю девочку из Нежина, которая уехала с тетей на прогулку в Киев и пропала. ФОТОрепортаж

Полицейские разыскали 6-летнюю девочку из Нежина, которую 9 января повезла на прогулку в Киев ее тетя, после чего связь с ними была потеряна.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские разыскали 6-летнюю Алину, которая вместе со своей тетей и ее сожителем с разрешения матери несколько дней назад уехала из Нежина в Киев, и после этого взрослые перестали выходить на связь.

"Полицейские опросили сотни людей в обеих областях, тщательно изучили записи камер видеонаблюдения везде, где мог появиться пропавший ребенок. Были изготовлены и размещены во всех людных местах листовки с изображением ребенка и уведомлением о ее розыске. Обращение к гражданам с фотографией и приметами пропавшей девочки распространялись в средствах массовой информации и Интернет-сообществах", - отметил Начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Смотрите также: На Днепропетровщине будут судить группу лиц, развращавших и насиловавших малолетних детей в течение 16 лет

Полицейские доставили девочку в Нежин, где ее осмотрят медики. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности взрослых, причастных к этой ситуации.

Полиция разыскала 6-летнюю девочку из Нежина, которая уехала с тетей на прогулку в Киев и пропала 01
Полиция разыскала 6-летнюю девочку из Нежина, которая уехала с тетей на прогулку в Киев и пропала 02
Полиция разыскала 6-летнюю девочку из Нежина, которая уехала с тетей на прогулку в Киев и пропала 03

дети (6734) Нацполиция (16782) розыск (847)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Там больная на голову мамаша отпустила дочку с родной сестрой и ее ухажером в Киев 10 числа, а 13 подняла на уши всех ментов в двух областях на уши, когда у той разрядился телефон.
В это время они уже возвращались в Нежин и заскочили по дороге в гости к знакомым в Березань.
Но, ментам надо ж показать большую работу, а журнашлюхам пернуть в лужу на радость верющей им единственной категории - рагулям..
показать весь комментарий
14.01.2021 12:14 Ответить
+15
Мізків у тітоньки стільки ж, скільки й у мами, яка відпустила доньку з такою тіткою.
Мала жива, здорова? Слава Богу.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
+10
Ну и славненько, что детеныш дома в безопасности. Думаю, мама извлечет из происшедшего серьезный урок.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Ніжина на прогулянку в Київ...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:03 Ответить
А чому б ні? Раніше там майже не раз на годину електрички до Києва були. Фактично, як і із Фастова.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
...с беспорядочными половыми связями
показать весь комментарий
14.01.2021 13:39 Ответить
Мабуть хотіли використати для збирання грошей десь в підземному переході!!
показать весь комментарий
14.01.2021 12:05 Ответить
Ну и славненько, что детеныш дома в безопасности. Думаю, мама извлечет из происшедшего серьезный урок.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
Забухали.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
Мізків у тітоньки стільки ж, скільки й у мами, яка відпустила доньку з такою тіткою.
Мала жива, здорова? Слава Богу.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
Ну от і добре.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:13 Ответить
Там больная на голову мамаша отпустила дочку с родной сестрой и ее ухажером в Киев 10 числа, а 13 подняла на уши всех ментов в двух областях на уши, когда у той разрядился телефон.
В это время они уже возвращались в Нежин и заскочили по дороге в гости к знакомым в Березань.
Но, ментам надо ж показать большую работу, а журнашлюхам пернуть в лужу на радость верющей им единственной категории - рагулям..
показать весь комментарий
14.01.2021 12:14 Ответить
Мать обратилась в полицию 11-го. может и больная, раз отпустила .а на счет разрядися телефон -это ты свечку держал или просто тут пердишь в лужу?
показать весь комментарий
14.01.2021 12:31 Ответить
Иди в баню.
Ситуация подробно описана еще вчера на других ресурсах.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:39 Ответить
Сам,иди,хам.значит врут твори ресурсы,если дата не совпадает даже.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:46 Ответить
Ото нефиг размещать непроверенную информацию, которую тебе поставляет подружка из ведомства Авакова.
Есть люди, которые работают гораздо ответственнее и отвечают за написанное.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:27 Ответить
Я пользуюсь только Цензором. Давай ссылки на свои супер-профессиональные источники, посмотрим у кого ментовские тупые подружки)))
показать весь комментарий
14.01.2021 13:35 Ответить
Так вот,Юра, судя по официальным источникам полиции, на которые дает ссылки Цензор -ты просто брехун.

http://npu.gov.ua/news/rozshuk/policziya-chernigivshhini-rozshukuje-pyatirichnu-ditinu-yaka-znikla-9-sichnya/

https://www.npu.gov.ua/news/rozshuk/policzejski-chernigivshhini-rozshukali-6-richnu-divchinku-yaka-znikla-shhe-9-sichnya-u-misti-nizhini/

В Березани они были 10-го, девочку нашли 13-го вечером или 14-го ночью.твоя версия про разряженый тел. и мать-паникершу -для дебилов, которые привыкли доверят черноротым рагулям и ботам.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:55 Ответить
Де Березань, а де Київ? Поліція молодці обйшлись без вибивання зубів як в Кагарлику, а матір і фігурантів потрібно прочмирити за пофіїзм.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:47 Ответить
Бл.......ь! А как раньше жили без телефонов в каждом кармане???? Ездили по всей стране и не звонили каждые пол-часа. Все таки технический прогресс это вред.
"Купил жене мобильный телефон, теперь она все время дома"
показать весь комментарий
14.01.2021 14:19 Ответить
а навіщо мати відпускала свою дочку з вітряною тіткою ?
показать весь комментарий
14.01.2021 12:15 Ответить
Дите улыбается -это самое главное)а отстегать маму с сестрой-идиоткой надо...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:55 Ответить
Ну и парочка...
показать весь комментарий
14.01.2021 13:57 Ответить
... Максим и Одарочка...
показать весь комментарий
28.04.2021 18:33 Ответить
Тетка - ветренная пилотка
показать весь комментарий
14.01.2021 18:32 Ответить
Шах и мат, Яр Холодный, https://censor.net/ru/news/3241488/uehala_s_teteyi_v_kiev_na_progulku_i_svyaz_oborvalas_politsiya_chernigovschiny_razyskivaet_propavshuyu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75432331
показать весь комментарий
15.01.2021 09:06 Ответить
 
 