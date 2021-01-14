Полиция разыскала 6-летнюю девочку из Нежина, которая уехала с тетей на прогулку в Киев и пропала. ФОТОрепортаж

Полицейские разыскали 6-летнюю девочку из Нежина, которую 9 января повезла на прогулку в Киев ее тетя, после чего связь с ними была потеряна.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские разыскали 6-летнюю Алину, которая вместе со своей тетей и ее сожителем с разрешения матери несколько дней назад уехала из Нежина в Киев, и после этого взрослые перестали выходить на связь.

"Полицейские опросили сотни людей в обеих областях, тщательно изучили записи камер видеонаблюдения везде, где мог появиться пропавший ребенок. Были изготовлены и размещены во всех людных местах листовки с изображением ребенка и уведомлением о ее розыске. Обращение к гражданам с фотографией и приметами пропавшей девочки распространялись в средствах массовой информации и Интернет-сообществах", - отметил Начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Полицейские доставили девочку в Нежин, где ее осмотрят медики. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности взрослых, причастных к этой ситуации.





