На трассе "Киев-Чоп" в ДТП насмерть разбились два человека, еще двое госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

В Ривненской области в результате ДТП погибли двое братьев из Львова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Ривненской области.

Смертельное автопроисшествие произошло сегодня, 14 января, около часа ночи на автодороге "Киев-Чоп" вблизи поселка Гоща.

Полицейские установили, что 31-летний львовянин, водитель автомобиля "Audi А5", не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на металлический отбойник.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Пассажиру автомобиля - родному брату-ровестнику медики скорой оказывали помощь на месте происшествия, однако, жизнь его спасти не удалось. Еще две пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ривненской центральной городской больницы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель двух людей, следователи следственного управления начали досудебное расследование.

Фото: сайт полиции