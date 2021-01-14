На трассе "Киев-Чоп" в ДТП насмерть разбились два человека, еще двое госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж
В Ривненской области в результате ДТП погибли двое братьев из Львова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Ривненской области.
Смертельное автопроисшествие произошло сегодня, 14 января, около часа ночи на автодороге "Киев-Чоп" вблизи поселка Гоща.
Полицейские установили, что 31-летний львовянин, водитель автомобиля "Audi А5", не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на металлический отбойник.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Пассажиру автомобиля - родному брату-ровестнику медики скорой оказывали помощь на месте происшествия, однако, жизнь его спасти не удалось. Еще две пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ривненской центральной городской больницы.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель двух людей, следователи следственного управления начали досудебное расследование.
Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.
Але швидкість була завеликою.
Добре, що по дорозі нікого не зустріли.
Уявляю собі зараз батьків цих молодих хлопців, які в один момент втратили синів-двійнят.
