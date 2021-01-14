РУС
9 952 29

На трассе "Киев-Чоп" в ДТП насмерть разбились два человека, еще двое госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

В Ривненской области в результате ДТП погибли двое братьев из Львова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Ривненской области.

Смертельное автопроисшествие произошло сегодня, 14 января, около часа ночи на автодороге "Киев-Чоп" вблизи поселка Гоща.

Полицейские установили, что 31-летний львовянин, водитель автомобиля "Audi А5", не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на металлический отбойник.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Пассажиру автомобиля - родному брату-ровестнику медики скорой оказывали помощь на месте происшествия, однако, жизнь его спасти не удалось. Еще две пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ривненской центральной городской больницы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель двух людей, следователи следственного управления начали досудебное расследование.

Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Фото: сайт полиции

Топ комментарии
+11
людей понятно , жалко !!!(((( но поражает та СКОРОСТЬ с которой они передвигаются в пространстве ЗИМОЙ , вид авто после таких дтп это ПОДТВЕРЖДАЕТ !!!
14.01.2021 12:23 Ответить
+9
быстро ездеешь - медленно понесут.....
14.01.2021 12:19 Ответить
+8
.....у авто, ДУРИ дофига , а культуры у ВОДИЛЫ , никакой ((((
14.01.2021 12:26 Ответить
и куда пер так быстро и зачем в гололед спрашивается ....
14.01.2021 12:24 Ответить
понадеялся на шипованную резину абээсы круизконтроли и на мощный процессор бортового компьютера и они отправили его в рай, мой друг тоже надежду таил на хорошую рекламу, но стекло на асфальте + 40 км/ч и его супер фольсваген превратился в хлам и нос болел после подушки.
14.01.2021 13:15 Ответить
І машина надійна ніби.
Але швидкість була завеликою.
Добре, що по дорозі нікого не зустріли.
14.01.2021 12:24 Ответить
І подушки безпеки не врятували. Ой....
14.01.2021 12:25 Ответить
Подушки не врятують якщо людина не пристібається ременем безпеки.
14.01.2021 12:43 Ответить
Є швидкостя при яких подушки не рятують.
14.01.2021 12:43 Ответить
Физику нужно было учить и пдр
14.01.2021 12:25 Ответить
.....у авто, ДУРИ дофига , а культуры у ВОДИЛЫ , никакой ((((
14.01.2021 12:26 Ответить
дорога и не посыпана ничем а они гонят куда спрашивается ?
14.01.2021 12:29 Ответить
Машина безпечна, більш менш збережена геометрія кузова це підтверджує, але ніякі системи ні активної, ні пасивної безпеки не врятують якщо не пристібатися ременями безпеки. В даному випадку, за умови того що спрацювали подушки, найбільш вірогідний варіант саме той, що пасажири і водій були елементарно не пристебнуті.
14.01.2021 12:41 Ответить
скоріш за все...
14.01.2021 13:18 Ответить
Таке враження що люди новин не читають. Майже кожного дня хтось "летить" й гине на дорозі. Люди - нонсенс, найрозумнійші й найтупійші на планеті.
14.01.2021 12:42 Ответить
отбойник - чтоб отбивать? Что у вас там, полудурки, творится? А? за прошльій год - 3500 смертей в дтп, примерно по 10 в день... вьі так вьімрете скоро, на радость рашці
14.01.2021 12:47 Ответить
просто нет элементарного контроля соблюдения ПДД.каждый как хочет так и едет.
14.01.2021 16:02 Ответить
Таким водителям как он - только велик!
14.01.2021 12:50 Ответить
Як треба було їхати, щоб Ауді А5 винесло з дороги. Всі необхідні електронні системи активної безпеки, повний привід Quattro, нічого не допомогло. Ще й, напевне, не пристебнулися.
Уявляю собі зараз батьків цих молодих хлопців, які в один момент втратили синів-двійнят.
14.01.2021 13:17 Ответить
думаю, "хапнули" обочину, возможно при разъезде со встречной.
14.01.2021 13:25 Ответить
У бортового компьютера этой Ауди интеллекта оказалось больше, чем в голове у водителя. Это ж додуматься надо летать на такой скорости по заснеженной трассе
14.01.2021 13:44 Ответить
14.01.2021 14:23 Ответить
КУогда придурки у власти начнут устанавливать безопасные резиновые барьеры

https://www.youtube.com/watch?v=j-HevN1bzbA
14.01.2021 14:25 Ответить
я навіть у Європі таких не бачив (хоч об'їздив дуже багато країн ЄС), що вже казати у нас...
14.01.2021 15:14 Ответить
Если ети придурки у власти начнут ставить резиновые барьеры то придурки за рулем вообще забудут что такое тормоза
14.01.2021 22:30 Ответить
безопасные резиновые барьеры
https://www.youtube.com/watch?v=vWkSHNWbfTM&feature=emb_title
14.01.2021 14:28 Ответить
14.01.2021 14:29 Ответить
 
 