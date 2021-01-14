РУС
Шкарлет утвердил состав набсовета академии Кивалова: туда вошли Новинский и Портнов. ДОКУМЕНТ

Министр образования Сергей Шкарлет утвердил состав наблюдательного совета Одесской юридической академии, которую возглавляет одиозный экс-регионал Сергей Кивалов. Среди прочих, в него вошли внефракционный нардеп Вадим Новинский и заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр образования Шкарлет утвердил наблюдательный совет Одесской юракадемии имени Кивалова. В него входят соратники Януковича Изовитова и Портнов, а возглавляет ее российский агент Новинский. Этот, простите, вуз и связанные с ним структуры воспитывают больше всего будущих судей и прокуроров", - отметил Жернаков.

+30
А хвамілія Янукович там нема ?
Чи то в папірцях Єрмака потрібно дивитись ?
пс.Сукі. Горіти вам у пеклі.
14.01.2021 12:35 Ответить
+25
М..дак м..дака видит издалека....
14.01.2021 12:34 Ответить
+21
14.01.2021 12:38 Ответить
Зробили всіх разом.
14.01.2021 15:16 Ответить
Почему Дубинского нет в списке? Вообще. чему могут научить в "Академии Кивалова": как брать/давать бабло в суде?
14.01.2021 15:21 Ответить
Все негодяи Яныка всборе!
14.01.2021 15:51 Ответить
Во мерзость а! фууу.. они со своей демократией уже сели на бутылку, а эта парочка с*к православных заслуживает особого внимания. Да только все по шипят и забудут.
14.01.2021 15:56 Ответить
14.01.2021 18:06 Ответить
Капитан собирает кандидатов на плаванье в железном ковчеге под названием Бачок. В Одессе море близко. Только кандидата в бачок не только забрасывать нужно, но и заваренным отправлять в плавание. Так надёжней.
15.01.2021 15:34 Ответить
