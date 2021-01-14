Шкарлет утвердил состав набсовета академии Кивалова: туда вошли Новинский и Портнов. ДОКУМЕНТ

Министр образования Сергей Шкарлет утвердил состав наблюдательного совета Одесской юридической академии, которую возглавляет одиозный экс-регионал Сергей Кивалов. Среди прочих, в него вошли внефракционный нардеп Вадим Новинский и заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр образования Шкарлет утвердил наблюдательный совет Одесской юракадемии имени Кивалова. В него входят соратники Януковича Изовитова и Портнов, а возглавляет ее российский агент Новинский. Этот, простите, вуз и связанные с ним структуры воспитывают больше всего будущих судей и прокуроров", - отметил Жернаков.

