Шкарлет утвердил состав набсовета академии Кивалова: туда вошли Новинский и Портнов. ДОКУМЕНТ
Министр образования Сергей Шкарлет утвердил состав наблюдательного совета Одесской юридической академии, которую возглавляет одиозный экс-регионал Сергей Кивалов. Среди прочих, в него вошли внефракционный нардеп Вадим Новинский и заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.
Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.
"Министр образования Шкарлет утвердил наблюдательный совет Одесской юракадемии имени Кивалова. В него входят соратники Януковича Изовитова и Портнов, а возглавляет ее российский агент Новинский. Этот, простите, вуз и связанные с ним структуры воспитывают больше всего будущих судей и прокуроров", - отметил Жернаков.
Чи то в папірцях Єрмака потрібно дивитись ?
пс.Сукі. Горіти вам у пеклі.