Мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина во Львове и проломил ее, - патрульная полиция. ФОТО

Мужчина во Львове упал с третьего этажа и проломил крышу магазина, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.

Около 1 часа ночи экипаж роты тактико-оперативного реагирования получил вызов на автовокзал, на улице Стрыйской. По словам охранника, мужчина упал ориентировочно с 2-3 этажа и проломил крышу магазина.

Инспекторы ТОРа, которые первыми приехали на место происшествия, увидели мужчину у которого из головы сильно текла кровь. Они оказали ему домедицинскую помощь и остановили кровотечение, помогли врачам занести человека в карету скорой. Медики госпитализировали 42-летнего жителя Полтавы с многочисленными травмами.

На место происшествия патрульные направили следственно-оперативную группу.

