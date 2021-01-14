Мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина во Львове и проломил ее, - патрульная полиция. ФОТО
Мужчина во Львове упал с третьего этажа и проломил крышу магазина, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.
Около 1 часа ночи экипаж роты тактико-оперативного реагирования получил вызов на автовокзал, на улице Стрыйской. По словам охранника, мужчина упал ориентировочно с 2-3 этажа и проломил крышу магазина.
Инспекторы ТОРа, которые первыми приехали на место происшествия, увидели мужчину у которого из головы сильно текла кровь. Они оказали ему домедицинскую помощь и остановили кровотечение, помогли врачам занести человека в карету скорой. Медики госпитализировали 42-летнего жителя Полтавы с многочисленными травмами.
На место происшествия патрульные направили следственно-оперативную группу.
- теперь многие узнали, каким образом можно посетить магазин в нерабочее время, например, ночью
ТОР почти те же самые патрульные, только более "заточенные" на силовую поддержку обычных патрулей. А отправила дежурная часть потому что ближайшими оказались.
- Можна. Якщо дуб зуйовий, а зуй дубовий.
(с) класика