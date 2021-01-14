РУС
Мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина во Львове и проломил ее, - патрульная полиция. ФОТО

Мужчина во Львове упал с третьего этажа и проломил крышу магазина, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.

Около 1 часа ночи экипаж роты тактико-оперативного реагирования получил вызов на автовокзал, на улице Стрыйской. По словам охранника, мужчина упал ориентировочно с 2-3 этажа и проломил крышу магазина.

Инспекторы ТОРа, которые первыми приехали на место происшествия, увидели мужчину у которого из головы сильно текла кровь. Они оказали ему домедицинскую помощь и остановили кровотечение, помогли врачам занести человека в карету скорой. Медики госпитализировали 42-летнего жителя Полтавы с многочисленными травмами.

На место происшествия патрульные направили следственно-оперативную группу.

+6
Эпичный заголовок.
14.01.2021 12:50 Ответить
+5
Мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина во Львове и проломил ее, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 1026
14.01.2021 12:53 Ответить
+4
- Чи можна зуєм зламати дуба?
- Можна. Якщо дуб зуйовий, а зуй дубовий.

(с) класика
14.01.2021 13:28 Ответить
Написали так, что крышу более жаль,чем мужика.
14.01.2021 12:56 Ответить
Без маски ?
14.01.2021 15:21 Ответить
Надеюсь, с крышей все будет хорошо.
14.01.2021 12:52 Ответить
поучительная новость:
- теперь многие узнали, каким образом можно посетить магазин в нерабочее время, например, ночью
14.01.2021 14:11 Ответить
Бомж упал. Новость мирового масштаба. Иногда цензор радует своих читателей такими новостями.
14.01.2021 12:52 Ответить
Крыша магазина во Львове, а из какого города упал мужчина, в заголовке не уточняется.
14.01.2021 12:54 Ответить
В росии городов много...
14.01.2021 12:58 Ответить
странно зачем только спецподразделение по борьбе с терроризмом Тор в носках за 400 грн направили туда остаётся загадкой ..но очень интересно
14.01.2021 13:03 Ответить
как намёк что носками нужно запасаться до лохдауна...
14.01.2021 13:15 Ответить
Ты наверное с "Кордом" перепутал.
ТОР почти те же самые патрульные, только более "заточенные" на силовую поддержку обычных патрулей. А отправила дежурная часть потому что ближайшими оказались.
14.01.2021 14:10 Ответить
у меня знакомый лунатик во сне выпал с 4 этажа ,куча переломов 3 месяца лежал в обласной
14.01.2021 13:05 Ответить
лечился от лунатизма?
14.01.2021 14:20 Ответить
Або ж голова дубова або ж дах хреновий.
14.01.2021 13:24 Ответить
- Чи можна зуєм зламати дуба?
- Можна. Якщо дуб зуйовий, а зуй дубовий.

(с) класика
14.01.2021 13:28 Ответить
гипсокартоновый магаз с пенопластом
14.01.2021 13:24 Ответить
За носками прорывался?
14.01.2021 13:28 Ответить
Повезло мужику с крышей.
14.01.2021 13:30 Ответить
Це ж треба аж з Полтави їхати для того щоб у Львові в магазині пробити дах!
14.01.2021 13:51 Ответить
трубы горели,за минералочкой вышел на скоросном лифтеЧоловік упав із третього поверху на дах магазину у Львові і проломив його, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2942
14.01.2021 14:01 Ответить
джеки чан
14.01.2021 15:35 Ответить
 
 