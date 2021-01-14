РУС
Противотанковые резервы ООС провели учения по реагированию на прорыв вражеских танков и БМП. ФОТОрепортаж

В районе проведения ООС тренируются противотанковые резервы. На одном из самых танкоопасных направлений противотанкисты мотопехотных бригад отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения, - рассказывает руководитель занятий. - Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава расчетов. Во время проверки, противотанкисты показали, если будет необходимость - они готовы выполнить свою задачу на все сто".

Командир противотанкового расчета на псевдо "Джордж" отметил, что для него, как для командира, есть две главные задачи. И от успешного выполнения обоих одновременно зависят человеческие жизни.

"Если вражеским танкам удастся прорвать первую линию оборону - они наделают много беды. Потери будут и среди наших военнослужащих и среди мирного населения прифронтовых сел. Поэтому первая задача - уничтожить броневики и защитить людей. Вторая задача - сохранение жизни и здоровья подчиненных. После уничтожения цели расчет должен как можно быстрее покинуть свою позицию. От этого и зависит выживание подразделения. Поэтому и тренируемся", - рассказывает "Джордж".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подняли по тревоге: как противотанковый резерв ООС учился уничтожать врага. ВИДЕО

Противотанковые резервы ООС провели учения по реагированию на прорыв вражеских танков и БМП 01
Противотанковые резервы ООС провели учения по реагированию на прорыв вражеских танков и БМП 02
Противотанковые резервы ООС провели учения по реагированию на прорыв вражеских танков и БМП 03
Противотанковые резервы ООС провели учения по реагированию на прорыв вражеских танков и БМП 04
Противотанковые резервы ООС провели учения по реагированию на прорыв вражеских танков и БМП 05
Противотанковые резервы ООС провели учения по реагированию на прорыв вражеских танков и БМП 06
Противотанковые резервы ООС провели учения по реагированию на прорыв вражеских танков и БМП 07

Автор: 

военные учения (3497) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
+4
А єто точно не с 1980-го фотки?
14.01.2021 14:04 Ответить
+3
Ничего, - Корастылев скоро Штурм-С-М до ума доведет буде дило=)
14.01.2021 13:40 Ответить
+3
Ржавый хлам,очень печально.Слишком много гнид в руководстве страны и Всу....
14.01.2021 15:38 Ответить
А в какой армии 1980-го была подобная форма? Может быть в величайшей армии современности Совковой в Афгане? Ходили там на боевых, как бомжи
14.01.2021 15:11 Ответить
ну раз тьі такой знаток боевьіх бомжей с 80-х - то скажи - что нового тьі увидел в репортаже, кроме формьі?
14.01.2021 20:24 Ответить
Мне и всем остальным и не должны в каждом видосике демонстрировать "что-то новое" и захватывающе-космическое, учитывая наши бюджеты и тотальное отсутствие мозгов у руководства. При всей критике, люди заняты хоть какими-то учениями и занимаются по специальности, чтобы потом не "плыв-плыв и на бэрэзи обисрався". Это уже неплохо
14.01.2021 20:51 Ответить
Я такую технику видел еще в фильмах про революцию 1917
14.01.2021 14:04 Ответить
да. техника явно старая. новой еще мало в войсках. но, насколько можно судить по фото, ее используют как средство передвижения персонала
14.01.2021 14:06 Ответить
Техніка для тренування мабуть не завжди новіша ...
Це аксіома - в армії усе новим бути не може.
14.01.2021 14:12 Ответить
Може краще на подарованих Хаммерах кудись в поля їхати?
Хоча ні. Хаммери для парадів і для роздачі наближеним для переобладнання в цивільні машини, на яких перед виборами розвозять агітки за Кошулинського.
14.01.2021 14:16 Ответить
На старых убитых МТЛБ против танков? Это какой-то новый элемент борьбы с танками. Я так понял упор был сделан на неожиданность и обескураживание противника.
показать весь комментарий
Может мины устанавливают?
показать весь комментарий
не , не мины , длиннохвостых наверно ловят
показать весь комментарий
У власти в приоритете МВД, тем все новенькое, надо же "слуг народа" от народа защищать. А ВСУ им мешает, мозолит очи, нехай на ржавом хламе ездят, и благодарят что не пешком...
показать весь комментарий
МТЛБ кстати неплохой драндулет, если в нормальном состоянии естественно, однако модный нынче писк - это внедорожники с ракетами и миномётами, о которых у нас почему-то забыли
показать весь комментарий
Дима , у метлы никакая противоминная защита , от ИМ -82 может днище разворотить
проходимость неплохая , нагрузить можно под самое нехочу ,
мтлб уже лет 100 ( шютка ) , давным давно пора менять , плохо че нечем
показать весь комментарий
Это Штурм-С
показать весь комментарий
Все будет, - Корастылев уже делает.
показать весь комментарий
