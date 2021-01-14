Противотанковые резервы ООС провели учения по реагированию на прорыв вражеских танков и БМП. ФОТОрепортаж

В районе проведения ООС тренируются противотанковые резервы. На одном из самых танкоопасных направлений противотанкисты мотопехотных бригад отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения, - рассказывает руководитель занятий. - Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава расчетов. Во время проверки, противотанкисты показали, если будет необходимость - они готовы выполнить свою задачу на все сто".

Командир противотанкового расчета на псевдо "Джордж" отметил, что для него, как для командира, есть две главные задачи. И от успешного выполнения обоих одновременно зависят человеческие жизни.

"Если вражеским танкам удастся прорвать первую линию оборону - они наделают много беды. Потери будут и среди наших военнослужащих и среди мирного населения прифронтовых сел. Поэтому первая задача - уничтожить броневики и защитить людей. Вторая задача - сохранение жизни и здоровья подчиненных. После уничтожения цели расчет должен как можно быстрее покинуть свою позицию. От этого и зависит выживание подразделения. Поэтому и тренируемся", - рассказывает "Джордж".

