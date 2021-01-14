Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Буковине, - полиция. ФОТОрепортаж
На Буковине полицейские задокументировали ДТП с четырьмя пострадавшими, среди них - трое детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Сегодня, 14 января, в селе Зарожаны на перекрестке автодорог в результате столкновения двух транспортных средств травмы четыре человека.
С различными травмами пострадавших медики госпитализировали в Хотинскую районную больницу.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские.
Предварительно, следственно-оперативная группа Днестровского районного отдела полиции №2 (г. Хотин) установила, что 40-летняя водитель автомобиля "Chevrolet", двигаясь со стороны города Хотин, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем "KIA", который двигался по встречной полосой, под управлением 51-летнего буковинца.
В результате аварии травмы получили водитель "Chevrolet", ее двое малолетних детей, а также ребенок из автомобиля "KIA".
Всем четырем травмированным врачи оказывают медицинскую помощь.
На месте ДТП правоохранители проводят ряд полицейских мер для установления причин и обстоятельств совершения аварии.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Тяжело управляться одновременно с тремя детьми и с автомобилем, разговаривая при этом по телефону.
