2 499 6

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Буковине, - полиция. ФОТОрепортаж

На Буковине полицейские задокументировали ДТП с четырьмя пострадавшими, среди них - трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сегодня, 14 января, в селе Зарожаны на перекрестке автодорог в результате столкновения двух транспортных средств травмы четыре человека.

С различными травмами пострадавших медики госпитализировали в Хотинскую районную больницу.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Буковине, - полиция 01

Предварительно, следственно-оперативная группа Днестровского районного отдела полиции №2 (г. Хотин) установила, что 40-летняя водитель автомобиля "Chevrolet", двигаясь со стороны города Хотин, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем "KIA", который двигался по встречной полосой, под управлением 51-летнего буковинца.

На трассе "Киев-Чоп" в ДТП насмерть разбились два человека, еще двое госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате аварии травмы получили водитель "Chevrolet", ее двое малолетних детей, а также ребенок из автомобиля "KIA".

Всем четырем травмированным врачи оказывают медицинскую помощь.

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Буковине, - полиция 02

На месте ДТП правоохранители проводят ряд полицейских мер для установления причин и обстоятельств совершения аварии.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Буковине, - полиция 03
Фото: сайт полиции

если бы ночью, то могли бы сказать что велосипедист помешал маневру, что бывало и бывает, когда быдло тупо провоцирует на "уклониться", что по ПДД запрещено и вот опять Вася виновен, только корыто купил.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:43 Ответить
В данном случае - Василиса.
Тяжело управляться одновременно с тремя детьми и с автомобилем, разговаривая при этом по телефону.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:46 Ответить
Ох уж эти яркие маленькие машинки...
Так и норовят взбрыкнуть.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:43 Ответить
кожного дня все більше і більше ДТП. Автомобілів нагнали з Європи і США дуже багато, стільки ж купили і водійських посвідчень...
показать весь комментарий
14.01.2021 15:11 Ответить
 
 