Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Буковине, - полиция. ФОТОрепортаж

На Буковине полицейские задокументировали ДТП с четырьмя пострадавшими, среди них - трое детей.

об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Сегодня, 14 января, в селе Зарожаны на перекрестке автодорог в результате столкновения двух транспортных средств травмы четыре человека.

С различными травмами пострадавших медики госпитализировали в Хотинскую районную больницу.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Предварительно, следственно-оперативная группа Днестровского районного отдела полиции №2 (г. Хотин) установила, что 40-летняя водитель автомобиля "Chevrolet", двигаясь со стороны города Хотин, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем "KIA", который двигался по встречной полосой, под управлением 51-летнего буковинца.

В результате аварии травмы получили водитель "Chevrolet", ее двое малолетних детей, а также ребенок из автомобиля "KIA".

Всем четырем травмированным врачи оказывают медицинскую помощь.

На месте ДТП правоохранители проводят ряд полицейских мер для установления причин и обстоятельств совершения аварии.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



