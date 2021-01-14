РУС
16 907 18

Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млн грн и раритетные монеты. ФОТОрепортаж

Киевскими таможенниками изъято золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млг грн и золотые и серебряные монеты 1896-1924 годов чеканки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

"Новые женские швейцарские наручные часы ROLEX и ULYSSE NARDIN находились в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт Борисполь авиарейсом из Еревана", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующими нормами, установленными для авиационных пунктов пропуска, через "зеленый коридор" разрешено беспрепятственно ввозить товары (кроме подакцизных) стоимостью до 1 тысячи евро.

Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млн грн и раритетные монеты 01

Письменную декларацию мужчина не заполнял, за консультацией перед таможенным контролем к таможенникам не обращался. Таким образом, поскольку часы ввозились с нарушением этих норм, Киевской таможней драгоценности изъяты до решения суда.

Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млн грн и раритетные монеты 02

Также, через аэропорт Киев украинка пыталась вывезти в Кельн золотую монету 1897 года, два серебряных рубля 1896 и 1924 годов.

На момент прохождения таможенного контроля разрешительных документов на право вывоза данных монет, которые могут представлять культурную и историческую ценность, гражданка не предоставила, письменной таможенной декларации не заполняла. Монеты изъяты до решения суда и направлены на экспертизу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины. ФОТОрепортаж

Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млн грн и раритетные монеты 03
Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млн грн и раритетные монеты 04
Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млн грн и раритетные монеты 05
Фото: Гостаможня/Facebook

Топ комментарии
+6
Монеты похоже настоящие ,а вот часы похожи на китайский ширпотреб ...
14.01.2021 15:28 Ответить
+4
Монеты оригинальные..
Рядовые...
14.01.2021 15:06 Ответить
+3
Кто то кретин что фоткал монеты? Вы бы их еще нождачкой взяли..)) Ценные монеты держат в перчатках а это рядовые и год и монетный двор. Начет часов не в курсе.. но оригиналы возят в коробках а не в кулечках))
14.01.2021 15:29 Ответить
Монеты оригинальные..
Рядовые...
14.01.2021 15:06 Ответить
"Киевские таможенники изъяли" или "У киевских таможенников изъяли" ?
14.01.2021 18:47 Ответить
не, ну вторые часики вроде с брыликами.. монеты, конечно, не представляют особой ценности
14.01.2021 15:10 Ответить
без коробки и сертификата? фуфло....
14.01.2021 15:17 Ответить
целофан понравился и реверс монеты вкупе со вторым Николаем
14.01.2021 15:30 Ответить
Монеты похоже настоящие ,а вот часы похожи на китайский ширпотреб ...
14.01.2021 15:28 Ответить
Кто то кретин что фоткал монеты? Вы бы их еще нождачкой взяли..)) Ценные монеты держат в перчатках а это рядовые и год и монетный двор. Начет часов не в курсе.. но оригиналы возят в коробках а не в кулечках))
14.01.2021 15:29 Ответить
николай по ходу 15 рублей цена 1000 долларов если 10 то 550 за рядовой
14.01.2021 16:37 Ответить
Если Вы немного нумизмат, то наверное Вас "восхитил" гурт рубля 1924 г. Это вообще смахивает на "цыганское серебро" которым торгуют под Сельпо. А червонец Николая есть червонец, если не "новодел" что проверить всегда не просто..А пресс-служба ГТС как всегда - в ударе))
14.01.2021 23:50 Ответить
после 17 года советы клепали золотые червонцы и расплачивались за индус-три-али-за -цию
15.01.2021 04:48 Ответить
Пипец. Какие раритетніе монеты. дебіли з таможні тардіційно вже віджигають..Чеканили мільонними тиражами. Жетон може менше. Кончені дбіли..
14.01.2021 16:50 Ответить
Ничего раритетного в этих монетах нет. На разных сайтах можно купить сколько твоей душе угодно и сколько карман позволяет. Серебр. рубль 1924 г. - красная цена до 1тыс. грн. в зависимости от состояния.
14.01.2021 16:59 Ответить
Та заспокойтесь вже. Сфотали ті годинники та монети,на які підмінили конфісковані.
14.01.2021 17:38 Ответить
Любопытен способ определения стоимости...
Черный звездчатый рубин, стоимостью не один миллион, первоначально был куплен за совсем немного... Какая цена может быть указана в декларации, после первоначальной покупки?
Можно ли купить дорогое задёшево? Как тогда оценивать перемещение? Коррупционно?
14.01.2021 21:01 Ответить
Коли Порошенка за картини виломували двері і тягали по засікам, то що думав цей олух коли віз з собою 40 грам срібла і 5 грам золота. Плюс годинник з бірюжею. В той час як місячна зарплата в чуваків деяких 2 мільйони в місяць....два годинники. Сум та сльози . а що далі буде.
14.01.2021 22:41 Ответить
А "нравится" никто не нажимает... Показательно.
15.01.2021 14:42 Ответить
 
 