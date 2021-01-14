Киевские таможенники изъяли золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млн грн и раритетные монеты. ФОТОрепортаж

Киевскими таможенниками изъято золотые часы с бриллиантами стоимостью более 1,5 млг грн и золотые и серебряные монеты 1896-1924 годов чеканки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

"Новые женские швейцарские наручные часы ROLEX и ULYSSE NARDIN находились в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт Борисполь авиарейсом из Еревана", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующими нормами, установленными для авиационных пунктов пропуска, через "зеленый коридор" разрешено беспрепятственно ввозить товары (кроме подакцизных) стоимостью до 1 тысячи евро.

Письменную декларацию мужчина не заполнял, за консультацией перед таможенным контролем к таможенникам не обращался. Таким образом, поскольку часы ввозились с нарушением этих норм, Киевской таможней драгоценности изъяты до решения суда.

Также, через аэропорт Киев украинка пыталась вывезти в Кельн золотую монету 1897 года, два серебряных рубля 1896 и 1924 годов.

На момент прохождения таможенного контроля разрешительных документов на право вывоза данных монет, которые могут представлять культурную и историческую ценность, гражданка не предоставила, письменной таможенной декларации не заполняла. Монеты изъяты до решения суда и направлены на экспертизу.

Фото: Гостаможня/Facebook