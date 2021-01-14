РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6386 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
2 302 8

На Буковине чиновник Гоструда попался на взятке 1 тыс. евро, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника одного из отделов Черновицкого областного управления Гоструда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

На Буковине чиновник Гоструда попался на взятке 1 тыс. евро, - Нацполиция 01

За 1000 евро чиновник обещал предпринимателю "закрыть глаза" на выявленные в ходе проверки нарушения трудового законодательства и не применять к нему штрафных санкций.

В четверг, 14 января, полицейские задержали руководителя отдела сразу после получения им очередного "транша" - 12 000 гривен. По результатам проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигуранта изъяли средства эквивалентом в 140 тыс., документы и "черновые" записи. Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Буковине чиновник Гоструда попался на взятке 1 тыс. евро, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Гоструда задержан на Донетчине за систематическое взяточничество, - Нацполиция. ФОТО

Решается вопрос о сообщение подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Буковина (908) взятка (6232) Нацполиция (16783) Госслужба труда (37)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из "новых" уже?
показать весь комментарий
14.01.2021 17:28 Ответить
больно гроши на зеленые гривны президентом похожи, а не на еврозднаки
показать весь комментарий
14.01.2021 17:28 Ответить
Ой,чи не взятка.Слезы по сегодняшним меркам.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:31 Ответить
Молодец, в гривне брал))
показать весь комментарий
14.01.2021 17:31 Ответить
ага, поддерживал зеленый Нацбанк
показать весь комментарий
14.01.2021 17:41 Ответить
Трудун....
показать весь комментарий
14.01.2021 17:34 Ответить
Чіновнік Гоструда? А чіновнікі Приватного труда бувають?
показать весь комментарий
14.01.2021 17:41 Ответить
В держпраци нет невзяточников,эта взяткособирательная контора создана только для сбора взяток,автор проекта - выпускник путинского училища имени андропова ревка.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:37 Ответить
 
 