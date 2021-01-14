На Буковине чиновник Гоструда попался на взятке 1 тыс. евро, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника одного из отделов Черновицкого областного управления Гоструда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

За 1000 евро чиновник обещал предпринимателю "закрыть глаза" на выявленные в ходе проверки нарушения трудового законодательства и не применять к нему штрафных санкций.

В четверг, 14 января, полицейские задержали руководителя отдела сразу после получения им очередного "транша" - 12 000 гривен. По результатам проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигуранта изъяли средства эквивалентом в 140 тыс., документы и "черновые" записи. Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.