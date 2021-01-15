В Военно-медицинский центр в Днепре прибыл гуманитарный груз из Франции. ФОТОрепортаж

В рамках Международной стратегической инициативы "Помощь Восток" пациентам Военно-медицинского клинического центра Восточного региона, в Днепре, передано 16 многофункциональных кроватей и ортопедических матрасов на общую сумму более 140 000 гривен.

Как отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, это медицинская гуманитарная помощь из Франции, которая прибыла автопоездом, который привез оборудование на общую сумму более 2 миллионов гривен.

"Потребность в таких кроватях есть всегда, а благотворительность французских партнеров позволяет не только обновить их общий фонд в медицинских учреждениях, но и пополнить его", - подчеркнул командующий.

По его словам, международная гуманитарная инициатива показала эффективность совместных действий гражданских и военных, а также патриотических сил в Украине и международных благотворителей.

"Благодаря объединению усилий мы предоставляем необходимую помощь и способствуем улучшению гуманитарной ситуации на востоке. Эта работа продолжается. У нас есть четкие планы, у нас есть друзья и, главное - у нас есть желание и в дальнейшем делать добрые дела", - добавил Наев.

Напомним, что международная стратегическая инициатива "Помощь Восток" была основана в апреле 2018 года, когда Наев возглавил операцию Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Проект сразу поддержали Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) во главе с Леонидом Костюченко, Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" (Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе), в лице Дианы Дольсе.



