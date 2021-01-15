РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9207 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Помощь Украине
5 547 25

В Военно-медицинский центр в Днепре прибыл гуманитарный груз из Франции. ФОТОрепортаж

В рамках Международной стратегической инициативы "Помощь Восток" пациентам Военно-медицинского клинического центра Восточного региона, в Днепре, передано 16 многофункциональных кроватей и ортопедических матрасов на общую сумму более 140 000 гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, это медицинская гуманитарная помощь из Франции, которая прибыла автопоездом, который привез оборудование на общую сумму более 2 миллионов гривен.

"Потребность в таких кроватях есть всегда, а благотворительность французских партнеров позволяет не только обновить их общий фонд в медицинских учреждениях, но и пополнить его", - подчеркнул командующий.

В Военно-медицинский центр в Днепре прибыл гуманитарный груз из Франции 01

По его словам, международная гуманитарная инициатива показала эффективность совместных действий гражданских и военных, а также патриотических сил в Украине и международных благотворителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дипломаты собрали 1,7 млн грн для помощи военным медикам, - Кулеба. ВИДЕО

"Благодаря объединению усилий мы предоставляем необходимую помощь и способствуем улучшению гуманитарной ситуации на востоке. Эта работа продолжается. У нас есть четкие планы, у нас есть друзья и, главное - у нас есть желание и в дальнейшем делать добрые дела", - добавил Наев.

В Военно-медицинский центр в Днепре прибыл гуманитарный груз из Франции 02

Напомним, что международная стратегическая инициатива "Помощь Восток" была основана в апреле 2018 года, когда Наев возглавил операцию Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Проект сразу поддержали Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) во главе с Леонидом Костюченко, Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" (Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе), в лице Дианы Дольсе.

В Военно-медицинский центр в Днепре прибыл гуманитарный груз из Франции 03
Фото: пресс-центр ОС

В Военно-медицинский центр в Днепре прибыл гуманитарный груз из Франции 04

Днепр (4504) Франция (3599) гуманитарная помощь (1279) Наев Сергей (348)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Це замість "Дякую"? А називати весь народ величезної держави "жабоїдами" та звинувачувати в спільних діях з ******, це ж який закомплексований розум треба мати...
показать весь комментарий
15.01.2021 09:16 Ответить
+2
Взвод снайперов лучше бы прислали для .... "обучения".
Оркам и так побоку от чего лапти склеить - от водки, или от пули, а вот жене орка - приятная поездка в Тырцию с другом Мухамэдом и покупка квартири в Нижних Пердуках, да еще и на кладовку, заваленную "бояркой" х.ватит)
А вот компот надо самой делать
показать весь комментарий
15.01.2021 09:09 Ответить
+2
Тільки анонімний дописувач в інеті завжди чітко знає хто, як і що має робити. З того інету Всесвітом, не привертаючи уваги санітарів, і керує...)))
показать весь комментарий
15.01.2021 09:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фигня какая то. Жабоеды с путеном заодно. Видно какую подляну пропихнули раз глаза замыливают.

А, ну да - Дерьмак же поставки газа из паРаши утверждает...
показать весь комментарий
15.01.2021 09:07 Ответить
Це замість "Дякую"? А називати весь народ величезної держави "жабоїдами" та звинувачувати в спільних діях з ******, це ж який закомплексований розум треба мати...
показать весь комментарий
15.01.2021 09:16 Ответить
за Зеленського голосував?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:29 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:31 Ответить
ну тоді відповім:
За другої світової жабоїди, воюючи на боці Гітлера, в Африці поклали ~50тис американців.
Тільки за вимогою Сталіна Нюрнберг не відніс жабоїдів до Німеччини, Італії, Румунії та іншої срані.
Зараз, шо в Сирії, шо в Лівії жабоїди разом з путлером займаються міжнародним терроризмом.

це просто останній факт:
https://www.youtube.com/watch?v=AFuUoVjxYAI Друзья России осуждают победу Азербайджана

У Військово-медичний центр у Дніпрі прибув гуманітарний вантаж із Франції - Цензор.НЕТ 4584
показать весь комментарий
15.01.2021 09:37 Ответить
Я нічого не питав, аби мені відповідати.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:43 Ответить
нутоідинахсерештуттупийселюк
показать весь комментарий
15.01.2021 09:44 Ответить
А ти точно посунешся?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:52 Ответить
Та воно ж касап, аж труситься зі злості, що нашим воїнам допомога прийшла з Франції. Мабуть, сидить в ордляндії.
показать весь комментарий
16.01.2021 16:51 Ответить
Яка ж ти гидота.
показать весь комментарий
15.01.2021 19:29 Ответить
А шо такое? Факты не нравятся или в чём вопрос? Что не так?
показать весь комментарий
15.01.2021 19:44 Ответить
У Військово-медичний центр у Дніпрі прибув гуманітарний вантаж із Франції - Цензор.НЕТ 7286
показать весь комментарий
15.01.2021 19:48 Ответить
Ответь, какие факты не соответствуют действительности. Или извинись, или не воняй.
показать весь комментарий
15.01.2021 20:15 Ответить
Ти один тут смердиш, іди до вітру, мухосранець.
показать весь комментарий
16.01.2021 16:54 Ответить
Что не так, птица?
Если сказать по сути неспособно, то мычит оскорбления...
показать весь комментарий
16.01.2021 17:08 Ответить
Взвод снайперов лучше бы прислали для .... "обучения".
Оркам и так побоку от чего лапти склеить - от водки, или от пули, а вот жене орка - приятная поездка в Тырцию с другом Мухамэдом и покупка квартири в Нижних Пердуках, да еще и на кладовку, заваленную "бояркой" х.ватит)
А вот компот надо самой делать
показать весь комментарий
15.01.2021 09:09 Ответить
Тільки анонімний дописувач в інеті завжди чітко знає хто, як і що має робити. З того інету Всесвітом, не привертаючи уваги санітарів, і керує...)))
показать весь комментарий
15.01.2021 09:19 Ответить
Анонимный?
Ах оставьте, ФБР даже Тор знает как своих 8 щупалец.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:24 Ответить
Шо нам ФБР ?? Аби СБУ знало і робило ...
показать весь комментарий
15.01.2021 11:33 Ответить
тубуретки..а где леклерки
показать весь комментарий
15.01.2021 09:27 Ответить
Дорогувато буде ...
Своїх вже нема куди дівати. А танкову промисловість треба завантажувати.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:35 Ответить
вместо айрбасов -можно было всю европу на эти кровати уложить....
показать весь комментарий
15.01.2021 09:30 Ответить
http://krasche.a3.kyiv.ua/ Кращебгенератор β - http://krasche.a3.kyiv.ua/

Краще б…
дитячі садочки побудували.

Краще б…
якусь іншу вулицю перекрили.

Краще б…
ремонт в школах зробили.

Краще б…
чорний фон та жовтий текст зробили.

...
показать весь комментарий
15.01.2021 14:39 Ответить
Спасибі Франції за гуманітарну допомогу українській армії.
показать весь комментарий
16.01.2021 17:08 Ответить
 
 