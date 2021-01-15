Посол Латвии в Украине Пойканс посетил КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вчера, 14 января, посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс в сопровождении постоянного представителя президента Украины в АРК Антона Кориневича посетил админграницу с временно оккупированной территорией АР Крым.Как
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
На КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" исполняющий обязанности начальника Херсонского пограничного отряда подполковник Владислав Кобыляков ознакомил посла Латвии в Украине с порядком функционирования КПВВ, условиями пропуска граждан через админграницу и особенностями работы пограничников во время карантина.
Обсуждая вопрос составляющей сферы безопасности, Кобыляков заверил, что Государственная пограничная служба Украины эффективно охраняет админграницу с временно оккупированным Крымом, постоянно внедряет инновации в защите от преступной деятельности и внешней агрессии.
В свою очередь, Юрис Пойканс высоко оценил работу пограничников и отметил, что Латвийская Республика всячески поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает дерзкую оккупацию Крыма Российской Федерацией.
