Сообщено о подозрении двум террористам "ДНР", среди них экс-милиционер, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задокументировали противоправную деятельность двух участников незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Следователи и оперативники СБУ установили, что фигуранты в 2014-2015 годах по собственной инициативе присоединились к военным взводам пророссийских террористов, известных как "Сомали" и "Кольчуга". Сейчас один из террористов, бывший украинский милиционер, является заместителем начальника штаба так называемого "Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового)" Иловайского "батальона". Другой в звании "майор" продолжает службу в должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной "Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга" и публично агитирует за вступление в ряды террористических вооруженных формирований.

Следователи госбезопасности сообщили обоим террористам о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

