Сообщено о подозрении двум террористам "ДНР", среди них экс-милиционер, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задокументировали противоправную деятельность двух участников незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи и оперативники СБУ установили, что фигуранты в 2014-2015 годах по собственной инициативе присоединились к военным взводам пророссийских террористов, известных как "Сомали" и "Кольчуга". Сейчас один из террористов, бывший украинский милиционер, является заместителем начальника штаба так называемого "Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового)" Иловайского "батальона". Другой в звании "майор" продолжает службу в должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной "Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга" и публично агитирует за вступление в ряды террористических вооруженных формирований.

Следователи госбезопасности сообщили обоим террористам о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Также читайте: Наемнику РФ, воевавшему против ВСУ в районе Дебальцево, грозит до 15 лет лишения свободы, - прокуратура

Сообщено о подозрении двум террористам ДНР, среди них экс-милиционер, - контрразведка СБУ 01
Сообщено о подозрении двум террористам ДНР, среди них экс-милиционер, - контрразведка СБУ 02

+6
почему зари замазаны??? Шоб не узнали и на улицах Геническа не обзывали???
15.01.2021 10:19 Ответить
+4
Щоб могли щомісяця пенсію ( за вислугу в МВС) отримувати в Україні
15.01.2021 10:23 Ответить
+3
Галина, вы про еврейскую верхушку украинцев??? Украинская еврейская верхушка существует на широкую бенину ногу, и украинскую еврейскую верхушку, включая шиферов, ***********, робиновечей, дубинсктх, бужанских, коломойских, зеленьських и прочую срань никакие Рюкзаковы тревожить не намереваются, потому что Рюкзаков -армянская украинская верхушка, которая обзывает грузина "гастролером" бебебе...
мамо, а в Україні існують українці??? Чи вони зараз в окопах захищають йіврейскую верхушку України?
15.01.2021 10:43 Ответить
почему зари замазаны??? Шоб не узнали и на улицах Геническа не обзывали???
15.01.2021 10:19 Ответить
Питання до прес-служби СБУ, в них такі правила.
15.01.2021 10:21 Ответить
і потім за ,,хорошеє повєдєніе звільняють" А вони тоді тікають до Київа..або за кордон..Бо місцеві знають все про іх подвиги
15.01.2021 10:24 Ответить
О да! Про Антоненко - прилюдно всеми рюкзачными, рябошапковыми и зеленьськими силами с пубоичным арестом и помещением в кутузку. А про эту бамбаскую мразь - только ретушированно. Так нахера мне новость сия? Что я узнал? Что кто-то как-то осудил какого-то безликого фантома? Так заштрихуйте портрет главного кремлчдского террориста вовки *****... а то ведь узнают в лицо и неудобно как-то...
15.01.2021 10:30 Ответить
Щоб могли щомісяця пенсію ( за вислугу в МВС) отримувати в Україні
15.01.2021 10:23 Ответить
Яким чином їх повідомили? Це єдине, що дійсно цікаво.
15.01.2021 10:20 Ответить
З окопа прокричали той сторонє по матюгальнику.
15.01.2021 10:25 Ответить
по секретным каналам через агента "козыря"... цитата: Следователи госбезопасности сообщили обоим террористам о подозренииИсточник: https://censor.net/ru/p3241968
15.01.2021 10:34 Ответить
Внутри страны таких предателей тысячи, ВКЛЮЧАЯ ВЫСШИЕ ЭШЕЛОНЫ ВЛАСТИ, а СБУ гоняется за какими-то фантомами, которых достать практически у них нет шансов!
15.01.2021 10:33 Ответить
Галина, вы про еврейскую верхушку украинцев??? Украинская еврейская верхушка существует на широкую бенину ногу, и украинскую еврейскую верхушку, включая шиферов, ***********, робиновечей, дубинсктх, бужанских, коломойских, зеленьських и прочую срань никакие Рюкзаковы тревожить не намереваются, потому что Рюкзаков -армянская украинская верхушка, которая обзывает грузина "гастролером" бебебе...
мамо, а в Україні існують українці??? Чи вони зараз в окопах захищають йіврейскую верхушку України?
15.01.2021 10:43 Ответить
 
 