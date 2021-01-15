Сообщено о подозрении двум террористам "ДНР", среди них экс-милиционер, - контрразведка СБУ. ФОТО
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задокументировали противоправную деятельность двух участников незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Следователи и оперативники СБУ установили, что фигуранты в 2014-2015 годах по собственной инициативе присоединились к военным взводам пророссийских террористов, известных как "Сомали" и "Кольчуга". Сейчас один из террористов, бывший украинский милиционер, является заместителем начальника штаба так называемого "Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового)" Иловайского "батальона". Другой в звании "майор" продолжает службу в должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной "Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга" и публично агитирует за вступление в ряды террористических вооруженных формирований.
Следователи госбезопасности сообщили обоим террористам о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
мамо, а в Україні існують українці??? Чи вони зараз в окопах захищають йіврейскую верхушку України?