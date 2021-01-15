3 246 19
$2,9 тыс. за успешную сдачу экзаменов: Доцента одного из вузов Житомира будут судить за вымогательство взятки. ФОТО
Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды доцентом одного из национальных университетов города Житомира за влияние на принятие решения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, обвиняемый через посредника пообещал абитуриенту успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в университет за определенную плату - 2 900 долларов США.
При получении неправомерной выгоды он был задержан правоохранителями.
- Эхммм, доцент..
Чи в Житомирі філіал Оксфорда відкрили?
Провинция!
а доцент - тупий... (с)
мабуть, з нього деректори випускаються