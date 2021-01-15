$2,9 тыс. за успешную сдачу экзаменов: Доцента одного из вузов Житомира будут судить за вымогательство взятки. ФОТО

Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды доцентом одного из национальных университетов города Житомира за влияние на принятие решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, обвиняемый через посредника пообещал абитуриенту успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в университет за определенную плату - 2 900 долларов США.

При получении неправомерной выгоды он был задержан правоохранителями.

