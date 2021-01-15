РУС
$2,9 тыс. за успешную сдачу экзаменов: Доцента одного из вузов Житомира будут судить за вымогательство взятки. ФОТО

Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды доцентом одного из национальных университетов города Житомира за влияние на принятие решения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, обвиняемый через посредника пообещал абитуриенту успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в университет за определенную плату - 2 900 долларов США.

При получении неправомерной выгоды он был задержан правоохранителями.

$2,9 тыс. за успешную сдачу экзаменов: Доцента одного из вузов Житомира будут судить за вымогательство взятки 01
$2,9 тыс. за успешную сдачу экзаменов: Доцента одного из вузов Житомира будут судить за вымогательство взятки 02

взятка (6234) вуз (910) Житомир (701) Офис Генпрокурора (2658) Житомирская область (1440)
жесть,заплатить 3 тысячи долларов за то чтобы поступить в универ диплом которого в мире никак не приветствуется и не уважается... лучше додать еще столько же и поехать в Чехию на год изучать на курсы чешский,а после изучения поступить бесплатно в чешский ВУЗ
15.01.2021 12:18 Ответить
Якась маячня. Це ціна навчання на контракті за три роки в провінційному вузі.
Чи в Житомирі філіал Оксфорда відкрили?
15.01.2021 12:19 Ответить
не х... себе расценки. За жадность наказали, похоже. Но отпустят. Не знаю никого, кого бы реально посадили. У нас нет понятия репутации.
15.01.2021 12:13 Ответить
Суки. Убивают сферу услуг.
15.01.2021 12:10 Ответить
остроумно, но грустно... потом кричат, что дипломами о высшем образовании не могут достойную работу найти. А учились достойно?
15.01.2021 12:12 Ответить
...а 100 колов зєльоних ето скідка "прівєді товаріща"?
15.01.2021 12:11 Ответить
- А кто у вас тут главный, ребята ?
- Эхммм, доцент..
15.01.2021 12:13 Ответить
не х... себе расценки. За жадность наказали, похоже. Но отпустят. Не знаю никого, кого бы реально посадили. У нас нет понятия репутации.
15.01.2021 12:13 Ответить
Редиска!
15.01.2021 12:16 Ответить
жесть,заплатить 3 тысячи долларов за то чтобы поступить в универ диплом которого в мире никак не приветствуется и не уважается... лучше додать еще столько же и поехать в Чехию на год изучать на курсы чешский,а после изучения поступить бесплатно в чешский ВУЗ
15.01.2021 12:18 Ответить
Якась маячня. Це ціна навчання на контракті за три роки в провінційному вузі.
Чи в Житомирі філіал Оксфорда відкрили?
15.01.2021 12:19 Ответить
Не по чину брал доцент, - на том и погорел...
15.01.2021 12:20 Ответить
Ну, нічого-прийде Байден і наведе в країні порядок! Українці перестануть давати і приймати хабарі, красти, смітити і бухати!
15.01.2021 12:22 Ответить
Я продолжу давать таки, ну и бухать. Остальное- ни в коем случае!
15.01.2021 12:26 Ответить
Привіт, seaman! Давно не було тебе!
15.01.2021 12:37 Ответить
Три штки баксов?
Провинция!
15.01.2021 12:30 Ответить
Ось так і сам доцентом став... Відбиває витрати. А розуму-катма, хоч і доцент.
15.01.2021 12:34 Ответить
в нас був студент, прізвище його - Горідзе, звуть - Авас
а доцент - тупий... (с)
15.01.2021 12:39 Ответить
Ну ниПутина себе, раньше 300 было.... раскатал губу и обосрался
15.01.2021 12:36 Ответить
шо ж там за такий престижний ВУЗ, де за один іспит вимагають 3К зелені???
мабуть, з нього деректори випускаються
15.01.2021 12:37 Ответить
Це мабуть такій вищий заклад, що там з десяток нобелівських лауреатів працює і не жалко заплатити таким світилам 3 тис баксів. А насправді платити цій пародії на ВУЗ це себе не поважати, краще послати такий вуз на XYZ і перейти в адекватний.
15.01.2021 12:40 Ответить
Я так понимаю,Житомирський державний університет імені Івана Франка.
15.01.2021 12:53 Ответить
 
 