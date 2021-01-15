РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7856 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупация Крыма
4 440 13

За участие в НВФ "Самооборона Севастополя" объявлены в розыск двое граждан Украины, - прокуратура. ФОТО

Сообщено о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные, несли "службу" на незаконно созданных блокпостах при въезде в Севастополь и  Ялту.

При этом, подозреваемые осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения оккупированного полуострова.

В настоящее время, подозреваемых объявили в розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура сообщила о подозрении в госизмене "мэру" оккупированного Дебальцево

За участие в НВФ Самооборона Севастополя объявлены в розыск двое граждан Украины, - прокуратура 01
За участие в НВФ Самооборона Севастополя объявлены в розыск двое граждан Украины, - прокуратура 02

Автор: 

Крым (26485) оккупация (10311) прокуратура (5075)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
а как граждане будут сигнализировать в прокуратуру что видели их там то и там то..если вы идиоты ...морды замазали?
показать весь комментарий
15.01.2021 13:53 Ответить
+7
За участие в НВФ "Самооборона Севастополя" объявлены в розыск двое граждан Украины.
Им хотят предложить стать советниками Венедиктовой-

прокуратура
показать весь комментарий
15.01.2021 13:47 Ответить
+5
Если обьявлены в розыск, нах замазывать иплища?
показать весь комментарий
15.01.2021 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За участие в НВФ "Самооборона Севастополя" объявлены в розыск двое граждан Украины.
Им хотят предложить стать советниками Венедиктовой-

прокуратура
показать весь комментарий
15.01.2021 13:47 Ответить
а как граждане будут сигнализировать в прокуратуру что видели их там то и там то..если вы идиоты ...морды замазали?
показать весь комментарий
15.01.2021 13:53 Ответить
Тепер іщі-свіщі.
показать весь комментарий
15.01.2021 13:50 Ответить
Раньше и не искали и не свистали почему то
показать весь комментарий
15.01.2021 13:56 Ответить
А почему не написали, что эти граждане уже успели получить биометрические паспорта и не раз пересекали границу Украины?
показать весь комментарий
15.01.2021 14:00 Ответить
Опять везде неудачи.Но ты старайся😂🌷×××
показать весь комментарий
15.01.2021 14:20 Ответить
Если обьявлены в розыск, нах замазывать иплища?
показать весь комментарий
15.01.2021 14:31 Ответить
Специально морды замазали- будут разные вставлять, кто не понравился 😄
показать весь комментарий
15.01.2021 15:35 Ответить
 
 