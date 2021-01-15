За участие в НВФ "Самооборона Севастополя" объявлены в розыск двое граждан Украины, - прокуратура. ФОТО

Сообщено о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные, несли "службу" на незаконно созданных блокпостах при въезде в Севастополь и Ялту.

При этом, подозреваемые осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения оккупированного полуострова.

В настоящее время, подозреваемых объявили в розыск.

