Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения. ФОТОрепортаж

Команды кораблей, катеров и судов флотилии ВМС ВС Украины отрабатывают мероприятия по приведению их в боевую готовность "полная".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.

"Особое внимание приковано к практическим занятиям, обеспечивающим повышение уровня боевой готовности всех частей и подразделений национального флота. В частности, на кораблях, катерах и судах флотилии ВМС ВС Украины отрабатывают меры по приведению их в боевую готовность "полная", - говорится в сообщении.

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По словам помощника командира фрегата "Гетьман Сагайдачний", на корабле тоже прошли интенсивные тренировки личного состава по подготовке флагмана флота к бою и походу. В частности, боевые расчеты тренировались действовать по штатному расписанию: готовились к применению оружия и технических средств, проверено минно-торпедное, зенитное ракетное и артиллерийское вооружение, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) корабля, штурманское оборудование, главные двигатели и дизель-генераторы.

Практические занятия проходят в каждой боевой части, в том числе отрабатывают элементы замера гидрологии моря, осуществляют мероприятия по загрузке комплектов зенитных ракетных и артиллерийских боеприпасов на борт корабля, противоподводно-диверсионной обороне и тренировки по штурманской прокладке курса и обеспечению навигационной безопасности плавания кораблей.

Кроме того, проверена слаженность действий гидроакустических корабельных боевых расчетов и аварийно-спасательных партий в вопросах борьбы за живучесть корабля и защиты от применения оружия массового поражения.

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Проходили тренировки по штурманской прокладке курса, обеспечению навигационной безопасности плавания, прохождению узкого места и выходу в море из пункта базирования, определению расчетов по расхождению с целями в определенном морском районе и т.п.

























