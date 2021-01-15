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Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения. ФОТОрепортаж

Команды кораблей, катеров и судов флотилии ВМС ВС Украины отрабатывают мероприятия по приведению их в боевую готовность "полная".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.

"Особое внимание приковано к практическим занятиям, обеспечивающим повышение уровня боевой готовности всех частей и подразделений национального флота. В частности, на кораблях, катерах и судах флотилии ВМС ВС Украины отрабатывают меры по приведению их в боевую готовность "полная", - говорится в сообщении.

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По словам помощника командира фрегата "Гетьман Сагайдачний", на корабле тоже прошли интенсивные тренировки личного состава по подготовке флагмана флота к бою и походу. В частности, боевые расчеты тренировались действовать по штатному расписанию: готовились к применению оружия и технических средств, проверено минно-торпедное, зенитное ракетное и артиллерийское вооружение, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) корабля, штурманское оборудование, главные двигатели и дизель-генераторы.

Практические занятия проходят в каждой боевой части, в том числе отрабатывают элементы замера гидрологии моря, осуществляют мероприятия по загрузке комплектов зенитных ракетных и артиллерийских боеприпасов на борт корабля, противоподводно-диверсионной обороне и тренировки по штурманской прокладке курса и обеспечению навигационной безопасности плавания кораблей.

Кроме того, проверена слаженность действий гидроакустических корабельных боевых расчетов и аварийно-спасательных партий в вопросах борьбы за живучесть корабля и защиты от применения оружия массового поражения.

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Проходили тренировки по штурманской прокладке курса, обеспечению навигационной безопасности плавания, прохождению узкого места и выходу в море из пункта базирования, определению расчетов по расхождению с целями в определенном морском районе и т.п.

Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 01
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 02
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 03
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 04
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 05
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 06
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 07
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 08
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 09
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 10
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 11
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 12
Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения 13

Автор: 

ВМС (1488) военные учения (3466)


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Топ комментарии
+14
Это не ржавые снаряды. Это маркировка учебного снаряда такая. Просто их таскают часто, заряжай/разряжай, а 100 мм снарядик таки тяжеленький! Вот красочка и стирается.
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15.01.2021 14:16 Ответить
+4
честно говоря унылое зрелище. какието ржавые снаряды, битые окна в зданиях. ржавые корабли
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15.01.2021 14:03 Ответить
+4
Почему мы не можем победить кацапскую армию?
Только потому, что у нас БАРДАК и КОРРУПЦИЯ больше чем на Рашке!
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15.01.2021 14:05 Ответить
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честно говоря унылое зрелище. какието ржавые снаряды, битые окна в зданиях. ржавые корабли
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15.01.2021 14:03 Ответить
Это не ржавые снаряды. Это маркировка учебного снаряда такая. Просто их таскают часто, заряжай/разряжай, а 100 мм снарядик таки тяжеленький! Вот красочка и стирается.
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15.01.2021 14:16 Ответить
Потрібно вийти в море і провести тренувальне противочовнове полювання на російські підводні човни, з бойовим бомбометанням глибиннии бомбами.
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15.01.2021 14:21 Ответить
Зате які зерносховища!
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15.01.2021 15:24 Ответить
Смешно. По ранее разработанным планам еще проходят некоторые учения. Скоро прекратятся. ВСУ, в том числе и ВМС постепенно сокращаются писькограем, вплоть до полной ликвидации. Капитулирующему государству своя армия не нужна.
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15.01.2021 14:03 Ответить
Почему мы не можем победить кацапскую армию?
Только потому, что у нас БАРДАК и КОРРУПЦИЯ больше чем на Рашке!
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15.01.2021 14:05 Ответить
ОЗК... -- конечно, совсем древний. Под них щас, хоть ОВ подходящие ещё выпускают?
Срамота! (с)
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15.01.2021 14:12 Ответить
нет у нас флота после захвата Крыма, да и разграбили с 90-х начиная всё что было, а теперь на байдарках будем воевать...................
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15.01.2021 14:50 Ответить
Вообще-то в открытом море будет больше пользы от тренировок,чем в тихой заводи..Смелее действуйте черноморцы,дабы искупить позор сдачи без надлежащего сопротивления своих боевых кораблей рашфлоту..
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15.01.2021 18:09 Ответить
Не понял, а зачем снаряды в руках тоскать ,там же должны быть лифты ,подъемники , тележки , шо за каменный век 🤔👀🤦🤫
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15.01.2021 19:42 Ответить
Лучше бы Нептун штамповали и спутники в космос запускали для навигации.Все надводные цели противника можно уничтожить ракетами Нептун на расстоянии 250-300 км за пару часов.Сейчас весь этот флот уже не актуален.Так как ракеты могут потопить любой флот за считанные часы.С подводным конечно же будут проблемы.Но они тоже рашаемые при желании.Слава Украине!Смерть ворогам!
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15.01.2021 19:43 Ответить
Андрей Шевченко 29aa0d51, Андрей ,а почему вы их защищаете ,окна базы действительно побиты ,кробли не крашены ,и на каком флоте современном ,снаряды таскают вручную ,русню не рекламировать 😠
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15.01.2021 19:48 Ответить
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання - Цензор.НЕТ 9313

зато, какой красивый элеватор....
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16.01.2021 00:05 Ответить
Яке сумне видовище... флот наш маю на увазі...
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16.01.2021 14:41 Ответить
 
 