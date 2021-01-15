Руководитель структурного подразделения КП "Кировгеология" попался на взятке 90 тыс. грн, - ГБР. ФОТО
В Киеве правоохранители задержали руководителя структурного подразделения Казенного предприятия "Кировгеология" во время получения взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, руководитель структурного подразделения Казенного предприятия за денежное вознаграждение в общей сумме 90 тыс. гривен обещал решить вопрос о предоставлении в аренду юридическому лицу нежилых помещений на территории Киевской области.
В ходе расследования задокументированы два факта получения им нвзятки. Во время последнего он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и работы задержанного. Также решается вопрос о сообщении ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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А этого клоуна повязали в Броварах, где находится этот цех.