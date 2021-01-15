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Руководитель структурного подразделения КП "Кировгеология" попался на взятке 90 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали руководителя структурного подразделения Казенного предприятия "Кировгеология" во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Руководитель структурного подразделения КП Кировгеология попался на взятке 90 тыс. грн, - ГБР 01

По предварительной информации, руководитель структурного подразделения Казенного предприятия за денежное вознаграждение в общей сумме 90 тыс. гривен обещал решить вопрос о предоставлении в аренду юридическому лицу нежилых помещений на территории Киевской области.

Руководитель структурного подразделения КП Кировгеология попался на взятке 90 тыс. грн, - ГБР 02

В ходе расследования задокументированы два факта получения им нвзятки. Во время последнего он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Руководитель структурного подразделения КП Кировгеология попался на взятке 90 тыс. грн, - ГБР 03

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и работы задержанного. Также решается вопрос о сообщении ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Автор: 

взятка (6194) Киев (25792) ГБР (3073)


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Топ комментарии
+9
Руководитель структурного подразделения КП "Кировгеология" попался на взятке 90 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2567
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15.01.2021 18:14 Ответить
+2
Кировгеология????
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15.01.2021 18:35 Ответить
+2
Спасибо жителям Кривбаса за приписдента п.....
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15.01.2021 19:08 Ответить
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Руководитель структурного подразделения КП "Кировгеология" попался на взятке 90 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2567
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15.01.2021 18:14 Ответить
Спасибо жителям Кривбаса за приписдента п.....
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15.01.2021 19:08 Ответить
А сядет ли? Может еще и с конфискацией?
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15.01.2021 18:15 Ответить
Руки геть вiд патрiотiв, кловуни!
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15.01.2021 18:29 Ответить
объявите вознаграждение за сдачу каждого просящего взятку..
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15.01.2021 18:32 Ответить
Ты, что, только проснулся. Давно объявлено вознаграждение!
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15.01.2021 18:35 Ответить
Вот это взятка! Аж три тисячи доларов! Ха-ха-ха!
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15.01.2021 18:34 Ответить
Кировгеология????
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15.01.2021 18:35 Ответить
Да, Кировгеология, так и есть. Во время совка это была такая маскировка, что-бы злая НАТА не догадалась, что. эта кантора занимается поисками урана. К стати, довольно успешно.
А этого клоуна повязали в Броварах, где находится этот цех.
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15.01.2021 19:05 Ответить
Дешевая порохоботская инсценировка! При Зеленском такое невозможно в принципе! Вранье!
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15.01.2021 19:10 Ответить
А что кирофф делает в Украине?
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15.01.2021 19:20 Ответить
Видимо название происходит от города Кировоград... Ведь город переименовали в Кропивницкий, а область пока осталась Кировоградской...
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15.01.2021 19:59 Ответить
Да и сам Кировоград ведомо, откуда берёт корни!
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15.01.2021 20:10 Ответить
"...попался на взятке 90 тыс. грн..." - не поделился с нужными людьми
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15.01.2021 20:21 Ответить
 
 