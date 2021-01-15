Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ. ФОТОрепортаж

Акции протеста против высоких цен на газ прошли в тринадцати районах Харьковской области и самом областном центре.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе Краснограде на улице Полтавской более 70 жителей почти на 40 минут перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе на трассе "Симферополь - Харьков". Вблизи блокпоста на трассе "Киев - Харьков - Должанский" в поселке Песочин 50 граждан также перекрывали движение транспорта. Информация об этих фактах зарегистрирована в Едином учета территориальных подразделений полиции", - сказано в сообщении.

Акции против высоких тарифов состоялись в Харькове, Волчанском, Балаклейском, Харьковском, Валковском, Красноградском и Лозовском районах области. В полиции подсчитали, в них приняли участие более 560 человек.

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"На площади Свободы в Харькове на акцию протеста вышли 10 человек. У Волчанской государственной районной администрации собрались 37 местных жителей. В Харьковском районе в поселке Высокий на митинг против повышения тарифов вблизи супермаркета собрались 30 местных жителей. В городе Мерефе на акцию протеста вышли 20 человек. Аналогичное количество граждан приняли участие в митинге на центральной площади в поселке Первомайский в Змиевском районе. В городе Валки присоединились к протестам около 30 граждан. У здания Первомайского городского совета для проведения акции собралось около 70 человек", - сообщили правоохранители.

















