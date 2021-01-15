Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ. ФОТОрепортаж
Акции протеста против высоких цен на газ прошли в тринадцати районах Харьковской области и самом областном центре.
Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе Краснограде на улице Полтавской более 70 жителей почти на 40 минут перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе на трассе "Симферополь - Харьков". Вблизи блокпоста на трассе "Киев - Харьков - Должанский" в поселке Песочин 50 граждан также перекрывали движение транспорта. Информация об этих фактах зарегистрирована в Едином учета территориальных подразделений полиции", - сказано в сообщении.
Акции против высоких тарифов состоялись в Харькове, Волчанском, Балаклейском, Харьковском, Валковском, Красноградском и Лозовском районах области. В полиции подсчитали, в них приняли участие более 560 человек.
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"На площади Свободы в Харькове на акцию протеста вышли 10 человек. У Волчанской государственной районной администрации собрались 37 местных жителей. В Харьковском районе в поселке Высокий на митинг против повышения тарифов вблизи супермаркета собрались 30 местных жителей. В городе Мерефе на акцию протеста вышли 20 человек. Аналогичное количество граждан приняли участие в митинге на центральной площади в поселке Первомайский в Змиевском районе. В городе Валки присоединились к протестам около 30 граждан. У здания Первомайского городского совета для проведения акции собралось около 70 человек", - сообщили правоохранители.
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Явка: 64,66%
Владимир Зеленский
86,88
Петр Порошенко
11,17
Поэтому срут друг другу в портки, чтобы снизить тарифы.
Одни зебилы, другим зебилам перекрыли трассу. Ой всьо!!!
Ишь, рахъездились, олигархи зажратые...
Демократия в Украине отличается от диктатуры в России тем, что россияне не могут выбирать как именно им плохо жить.
А украинцы могут!
А проезжающие машины ломать не пробовали? Это очень поможет снизить тарифы.
протестующие жеж ходят за снижение тарифов и для водителей тоже
свого часу по програмі міняю жінку на 1+1 було про обмін мамами, яким десь трохи за 40, дітей 12-15 років...
з карпатського райцентру рухливу, по молодьожній моді і з бойовою розкраскою на лиці, помінялися з харківською мамою, поважною, з наміченим другим підборіддям і високою причоскою,...
і ця з карпатського смт, яка попрацювала в італії, почала тратити за звичкою більше, ніж тратять в харківській сім,ї...дівчата-дочки вказали про недопустимість таких трат:
-ой, мама столько не тратит
-а скільки вона заробляє?
-2000..(наприклад)
-то нашо вона там робить?
-ну, так она в почёте на предприятии, грамотами к дате награждают, в президиуме на собраниях сидит
до чого це?
харків - столиця радянської україни, звідки радянська влада пішла по всій країні...крім карпатсько-волинського регіону
і ці дівчатка будуть, як їх мама...фундамент такий...і підгрунтя, і основа
Даром у вас только русские витязи за тридевять земель собой землю удобряют.
https://www.youtube.com/watch?v=PajGjm9zBEs
Ща начнут закупать у Роиси, снизят цену и зебыдло довольное разойдется бухать до майских праздников.
Но клуб любителей роисянской трубы остался прежним.
Коля Катлєта чудово почувається в Rixos The Palm Dubai,де доба коштує щонайменше 1000 $. І ні козацька Маланка йому не заважає,ні гайдамацький Василь,ні мазепинський Йордан.
А ти де святкуєш,зебіл?Морозиш сраку,перекриваючи дорогу "швидким" до рідних Великих Задрипанців?
Может тогда на следующих выборах будет выбор не между сладким проукраинцем и зеленым ************.
Влада бариг підняла комуналку, зокрема тарифи на тепло, електроенергію та газ і його транспортування та найближчим часом буде ще дві хвилі підняття. Ненаїдені вороги також віроломно та без оголошення підняли ЄСВ і вартість мобільного зв'язку.
Але Володимир Олександрович тут зовсім ні до чого. Він взагалі дізнався про це зовсім випадково і теж був дуже неприємно здивований. Він не знав, що його оточують бариги. Він не міг цього знати. Але він проста людина і йому точно так боляче від того всього, як і кожному з нас.
Та вихід зі всієї цієї ситуації є - треба просто почати більше платити! Давайте підтримаємо нашого Лідера, нашого Воїна Світла, нашого маленького Ісусика! Давайте всі дружно і вчасно заплатимо за спожиті комунальні послуги.
Давайте покажемо цим клятим порохоботам, що ми - сила, що нас багато і що в нас є гроші!