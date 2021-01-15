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Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ. ФОТОрепортаж

Акции протеста против высоких цен на газ прошли в тринадцати районах Харьковской области и самом областном центре.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе Краснограде на улице Полтавской более 70 жителей почти на 40 минут перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе на трассе "Симферополь - Харьков". Вблизи блокпоста на трассе "Киев - Харьков - Должанский" в поселке Песочин 50 граждан также перекрывали движение транспорта. Информация об этих фактах зарегистрирована в Едином учета территориальных подразделений полиции", - сказано в сообщении.

Акции против высоких тарифов состоялись в Харькове, Волчанском, Балаклейском, Харьковском, Валковском, Красноградском и Лозовском районах области. В полиции подсчитали, в них приняли участие более 560 человек.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Хай палають палаци": на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"На площади Свободы в Харькове на акцию протеста вышли 10 человек. У Волчанской государственной районной администрации собрались 37 местных жителей. В Харьковском районе в поселке Высокий на митинг против повышения тарифов вблизи супермаркета собрались 30 местных жителей. В городе Мерефе на акцию протеста вышли 20 человек. Аналогичное количество граждан приняли участие в митинге на центральной площади в поселке Первомайский в Змиевском районе. В городе Валки присоединились к протестам около 30 граждан. У здания Первомайского городского совета для проведения акции собралось около 70 человек", - сообщили правоохранители.

Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ 01
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ 02
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ 03
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ 04
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ 05
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ 06
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ 07
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ 08
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ 09

Автор: 

Нацполиция (16603) протест (5870) тарифы (1892) Харьковщина (5577) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+21
- Я вам ниче не должен! Идить у сраку! Дуже дякую!
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15.01.2021 19:16 Ответить
+18
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ - Цензор.НЕТ 6702
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15.01.2021 19:20 Ответить
+10
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Демократия в Украине отличается от диктатуры в России тем, что россияне не могут выбирать как именно им плохо жить.
А украинцы могут!
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15.01.2021 19:20 Ответить
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Зато вышли на улицу, проветрились, кости размяли, хоть поржали
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15.01.2021 19:16 Ответить
и никаких требований про "идиотов нахрен с пляжа" или "дайте нормально работать и зарабатывать"
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15.01.2021 19:25 Ответить
опять сметуні дороги перекрівают. какое тупарілое бідло єтот мудрый нарит. В Киев нада ехать и НКРЕКП и Нафтогаз кошмарить. дебилы мля. эти тупые быдланы не понимают кто формирует цену на тарифы.
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ - Цензор.НЕТ 891
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15.01.2021 19:56 Ответить
- Я вам ниче не должен! Идить у сраку! Дуже дякую!
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15.01.2021 19:16 Ответить
И орали "Хотим дешевый российский газ!"?
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15.01.2021 19:17 Ответить
...і шоб в Харькавє гасударствєнний язик рассійскай фєдєрациі нє ущімлялі!
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15.01.2021 19:19 Ответить
Рассийский язык это не Руский язык. Мы Русячи Киевские, а у москалей язык Монголо-татарско-руский. И он отличается от Руского, которым говорят в Украине.
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15.01.2021 23:22 Ответить
Даже в Харькове , где плотность зебилов выше чем по Украине .
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Результаты голосования за кандидата, %
Явка: 64,66%

Владимир Зеленский

86,88
Петр Порошенко

11,17
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15.01.2021 19:26 Ответить
Ну так не даже, а именно поэтому. Дебилы ж не понимают в чем корень проблемы.
Поэтому срут друг другу в портки, чтобы снизить тарифы.

Одни зебилы, другим зебилам перекрыли трассу. Ой всьо!!!
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15.01.2021 19:33 Ответить
Этот гребаный газ и в Эвропе воняет по российски.
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15.01.2021 19:40 Ответить
И орали " Хотим свой Украинский газ". А тем кому нужно Российский, покупайте хоть Антарктида+
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15.01.2021 23:17 Ответить
Так далекобійники винні,що ви їм дорогу перекрили?
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15.01.2021 19:19 Ответить
а шо они нихрена не делают, только сидят целыми днями и музыку слушают у себя в кабинах
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15.01.2021 19:26 Ответить
В то время, как простые рабоче-крестьяне до седьмого пота полы моют в офисах и в парикмахерских вкалывают.

Ишь, рахъездились, олигархи зажратые...
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15.01.2021 19:29 Ответить
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15.01.2021 19:33 Ответить
і то правда, треба перекривати кормушку слугам урода і їхні горлянки щоб жерли менше.
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15.01.2021 19:32 Ответить
а в чому далекобійники завинили, що їм підняли тарифи на комуналку?
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15.01.2021 19:42 Ответить
а они с другой планеты разве ???
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15.01.2021 21:53 Ответить
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ - Цензор.НЕТ 6702
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15.01.2021 19:20 Ответить
обісЦяль...
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15.01.2021 19:59 Ответить
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ - Цензор.НЕТ 4389
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15.01.2021 21:18 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Демократия в Украине отличается от диктатуры в России тем, что россияне не могут выбирать как именно им плохо жить.
А украинцы могут!
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15.01.2021 19:20 Ответить
Хороший правильный такой протест.

А проезжающие машины ломать не пробовали? Это очень поможет снизить тарифы.
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15.01.2021 19:21 Ответить
дороги большой стройки построены для всех: и для ездить, и для переходить...
протестующие жеж ходят за снижение тарифов и для водителей тоже
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15.01.2021 19:46 Ответить
Два роки пройшло, а зЁлоппам "не дійшло"... Закон Данінга-Крюгера, нє?
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15.01.2021 20:02 Ответить
трохи попишусь

свого часу по програмі міняю жінку на 1+1 було про обмін мамами, яким десь трохи за 40, дітей 12-15 років...
з карпатського райцентру рухливу, по молодьожній моді і з бойовою розкраскою на лиці, помінялися з харківською мамою, поважною, з наміченим другим підборіддям і високою причоскою,...
і ця з карпатського смт, яка попрацювала в італії, почала тратити за звичкою більше, ніж тратять в харківській сім,ї...дівчата-дочки вказали про недопустимість таких трат:
-ой, мама столько не тратит
-а скільки вона заробляє?
-2000..(наприклад)
-то нашо вона там робить?
-ну, так она в почёте на предприятии, грамотами к дате награждают, в президиуме на собраниях сидит

до чого це?
харків - столиця радянської україни, звідки радянська влада пішла по всій країні...крім карпатсько-волинського регіону
і ці дівчатка будуть, як їх мама...фундамент такий...і підгрунтя, і основа
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16.01.2021 07:19 Ответить
Вобще-то он у вас для населения дороже, чем в Украине.

Даром у вас только русские витязи за тридевять земель собой землю удобряют.
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15.01.2021 19:23 Ответить
А почему они не ржут?!
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15.01.2021 19:23 Ответить
овес подвезли
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15.01.2021 19:26 Ответить
В українській мові якось не прийнято сміх заміняти іржанням...
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15.01.2021 19:31 Ответить
Де вони, а де українська мова...
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15.01.2021 20:03 Ответить
У 73% нет мови
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15.01.2021 20:50 Ответить
а лыжный спуск своему кумиру эти бараны перекрывать не пробовали ?
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15.01.2021 19:25 Ответить
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв! 2008 год
https://www.youtube.com/watch?v=PajGjm9zBEs
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15.01.2021 19:26 Ответить
Вони там ідуть по дну моря і співають.
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ - Цензор.НЕТ 3298
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15.01.2021 19:30 Ответить
как дышали,как дышали...
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15.01.2021 20:03 Ответить
Нас підводять до того щоб ми сказали давай вже расєйський, аби дешевше.
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15.01.2021 19:27 Ответить
это начало конца слугам урода
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15.01.2021 19:28 Ответить
Ни разу не бывало.
Ща начнут закупать у Роиси, снизят цену и зебыдло довольное разойдется бухать до майских праздников.
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15.01.2021 19:30 Ответить
Щось якось співпали по часу наміри закуповувати російський газ та ці протести.
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15.01.2021 19:30 Ответить
Патамуша коалиция СН+БЮТ+ОПЗЖ.
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15.01.2021 19:34 Ответить
а бабйуля хоть раз подтянутое личико показала на перекрытиях?шо,не?
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15.01.2021 19:48 Ответить
Так и Медведчук не показал.

Но клуб любителей роисянской трубы остался прежним.
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15.01.2021 19:55 Ответить
Масочки наділи?

Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ - Цензор.НЕТ 4699
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15.01.2021 19:38 Ответить
https://twitter.com/svecha62 свічка

Коля Катлєта чудово почувається в Rixos The Palm Dubai,де доба коштує щонайменше 1000 $. І ні козацька Маланка йому не заважає,ні гайдамацький Василь,ні мазепинський Йордан.
А ти де святкуєш,зебіл?Морозиш сраку,перекриваючи дорогу "швидким" до рідних Великих Задрипанців?

Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ - Цензор.НЕТ 4844
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15.01.2021 19:45 Ответить
Скоро протестувальників стане більше.
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15.01.2021 19:49 Ответить
Тогда будет самое время дустом их обработать.

Может тогда на следующих выборах будет выбор не между сладким проукраинцем и зеленым ************.
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15.01.2021 19:57 Ответить
А почему увеличения зарплат и пенсий не просят?
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15.01.2021 19:59 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
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15.01.2021 20:04 Ответить
ЗЕбіли і доцільність на різних поверхах розвитку мозку.
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15.01.2021 20:06 Ответить
На коліна! Найскоріше до москви! Забудемо тисячі загиблих, вдов, сиріт, інвалідів..
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15.01.2021 20:11 Ответить
А почему только в знак протеста против тарифов на газ? Тарифы на воду и свет всех устраивает? Заказуха какая то.
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15.01.2021 20:33 Ответить
Дорогі прихильники Володимира Олександровича, звертаюсь до вас! Я знаю, нас ще є багато і ми разом - сила! Нарешті настав той час, коли ми не словом, а ділом можемо продемонструвати підтримку і прихильність нашому Лідеру.

Влада бариг підняла комуналку, зокрема тарифи на тепло, електроенергію та газ і його транспортування та найближчим часом буде ще дві хвилі підняття. Ненаїдені вороги також віроломно та без оголошення підняли ЄСВ і вартість мобільного зв'язку.

Але Володимир Олександрович тут зовсім ні до чого. Він взагалі дізнався про це зовсім випадково і теж був дуже неприємно здивований. Він не знав, що його оточують бариги. Він не міг цього знати. Але він проста людина і йому точно так боляче від того всього, як і кожному з нас.

Та вихід зі всієї цієї ситуації є - треба просто почати більше платити! Давайте підтримаємо нашого Лідера, нашого Воїна Світла, нашого маленького Ісусика! Давайте всі дружно і вчасно заплатимо за спожиті комунальні послуги.

Давайте покажемо цим клятим порохоботам, що ми - сила, що нас багато і що в нас є гроші!
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15.01.2021 21:20 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DlgWzqpcvd8M%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3bBFKnlZU7urcZwBM_zQMsu7FyjXwjgB6vof2lpmStRKHNCtMA41R2kWo&h=AT1IHVKqhcItaqPxXXAtybM4ESsaKyeYFXCNtUBl6oUNPIaUPkRYKGJ_gcamqoFR2TqPOELRpAkzdXWQ12SYLnyRXWC777OogGcCxJgLI5rM9bJg6rie4oYDQv3db6zWZ7A&__tn__=H-R&c[0]=AT10QzGhccywHwWGER0eHnmIj4dyOftiIavUAOD-SodGXZ-8-********************************************************************************************************************-aPsBKmsv08kVBvFJjNzHHztBXRXo_u7kvUgLWDx5jHOA Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ - Цензор.НЕТ 5952 https://youtube.com/watch?v=lgWzqpcvd8M&feature=share&fbclid=IwAR0PdMUM7AbxvYQpqovwKq_fIkGvKKZTZBxDq-SnMPaya-wY0EXkU5KmZCw YOUTUBE.COM
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15.01.2021 21:56 Ответить
Красноград чому не перейменовано до сих пір?
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16.01.2021 19:56 Ответить
 
 