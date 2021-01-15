Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Почему?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель: Двумя твитами я стабилизировала гривню и остановила инфляцию

Величайшие лидеры мира

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу могут запретить баллотироваться в президенты в случае импичмента

Укол "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будем вакцинироваться российской вакциной. Мы американской не верим! Гадость нам какую-то уколят", - в Изюме экс-коммунист Фомичевский пропагандирует "Спутник V" на "тарифном" митинге. ВИДЕО

- Это офис ОПЗЖ?

А может дать ему еще 100 дней?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык

Правда жизни

Закономерность

Гендерное равенство

Лайфхак від МОЗу

#Госдеп любит санкции

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не будет реагировать на санкции США против "слуги народа" Дубинского, - советник главы ОП Подоляк

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США назвали депутата Зеленского сетью влияния России, а Зеленский отказывается реагировать", - Шабунин

Обмен опытом

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