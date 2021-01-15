Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Почему?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель: Двумя твитами я стабилизировала гривню и остановила инфляцию
Величайшие лидеры мира
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу могут запретить баллотироваться в президенты в случае импичмента
Укол "русского мира"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будем вакцинироваться российской вакциной. Мы американской не верим! Гадость нам какую-то уколят", - в Изюме экс-коммунист Фомичевский пропагандирует "Спутник V" на "тарифном" митинге. ВИДЕО
- Это офис ОПЗЖ?
А может дать ему еще 100 дней?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык
Правда жизни
Закономерность
Гендерное равенство
Лайфхак від МОЗу
#Госдеп любит санкции
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не будет реагировать на санкции США против "слуги народа" Дубинского, - советник главы ОП Подоляк
Читайте на "Цензор.НЕТ": "США назвали депутата Зеленского сетью влияния России, а Зеленский отказывается реагировать", - Шабунин
Обмен опытом
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Знаєте, де народився міністр Степанов?
У Російському СковородінО (наголос на останньому о) - на кордоні з Китаєм.
Це пояснює любов до китайських вакцин, фірм-прокладок і наїбалова українців.
Російські міністри, як за Януковича, ммм...
Міністр Пательня.
- Изя, впечатление, что эти демократы решили Трампа просто распять.
- Про пять, Сёма, не знаю, а два раза уже.
Мабуть ви закінчили Трускавецький Ріксос.
дай угадаю: старпермєдіа?..
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В Киеве сегодня съемки фильма ул. Валерия Лобановского, 115 (Дом культуры), перед входом висит два флага ДНР и находятся вооруженные люди.
Именно Спутник-5 взорвался (убив 2х других космо-собак - Лисичку и Чайку).
Белку и Стрелку запустили на Спутнике 5-1.
"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-53506116 сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.