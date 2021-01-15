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Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Почему?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель: Двумя твитами я стабилизировала гривню и остановила инфляцию

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Величайшие лидеры мира

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу могут запретить баллотироваться в президенты в случае импичмента

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Укол "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будем вакцинироваться российской вакциной. Мы американской не верим! Гадость нам какую-то уколят", - в Изюме экс-коммунист Фомичевский пропагандирует "Спутник V" на "тарифном" митинге. ВИДЕО

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

- Это офис ОПЗЖ?

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

А может дать ему еще 100 дней?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главные новости дня 15 января: "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электричества, Бужанский и "слуги" хотят отменить штрафы за язык

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Правда жизни

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Закономерность

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Гендерное равенство

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Лайфхак від МОЗу

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

#Госдеп любит санкции

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не будет реагировать на санкции США против "слуги народа" Дубинского, - советник главы ОП Подоляк

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США назвали депутата Зеленского сетью влияния России, а Зеленский отказывается реагировать", - Шабунин

Укол русского мира, Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Обмен опытом

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Медведчук Виктор (1791) Рабинович Вадим (246) фотожаба (14554) Янукович Виктор (30790) Трамп Дональд (5849) Степанов Максим (2062) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+52
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3313
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15.01.2021 23:45 Ответить
+42
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7446
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15.01.2021 23:06 Ответить
+41
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 65
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15.01.2021 23:06 Ответить
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Знаєте, де народився міністр Степанов?
У Російському СковородінО (наголос на останньому о) - на кордоні з Китаєм.
Це пояснює любов до китайських вакцин, фірм-прокладок і наїбалова українців.
Російські міністри, як за Януковича, ммм...
Міністр Пательня.

Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9427
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15.01.2021 23:04 Ответить
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5977
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15.01.2021 23:04 Ответить
Найкраща!

Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5102
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15.01.2021 23:05 Ответить
Усё, теперь Житомирская фабрика перейдет на выпуск портянок.
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16.01.2021 08:46 Ответить
Так и портянки же нельзя продавать!
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16.01.2021 09:05 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, впечатление, что эти демократы решили Трампа просто распять.
- Про пять, Сёма, не знаю, а два раза уже.
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15.01.2021 23:05 Ответить
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 65
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15.01.2021 23:06 Ответить
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15.01.2021 23:08 Ответить
Возможно может боль отвести руками.
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16.01.2021 08:48 Ответить
Хто такий Петька зрозуміло,а хто Василь Іванович?
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15.01.2021 23:06 Ответить
Сподіваюся не заснеш сьогодні розмірковуючи над цим.
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15.01.2021 23:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/476283 - "... а хто Василь Іванович?"

Мабуть ви закінчили Трускавецький Ріксос.
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16.01.2021 00:35 Ответить
то чапаев,идиот
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16.01.2021 01:41 Ответить
Воно хотіло Петра вколоти.
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17.01.2021 23:35 Ответить
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7446
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15.01.2021 23:06 Ответить
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6681
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15.01.2021 23:11 Ответить
Мы с них смеемся, а они нас имеют....
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15.01.2021 23:24 Ответить
Шедеври.
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8523

Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9762
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15.01.2021 23:36 Ответить
А с Румынии "ответка" будет?
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16.01.2021 08:44 Ответить
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6321.
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15.01.2021 23:39 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/d/1/1/c/d11cdbd101633964c5a1d4105813e560/original.jpgПравильно "КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА"
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15.01.2021 23:40 Ответить
https://twitter.com/GirkinGirkin

дай угадаю: старпермєдіа?..

https://twitter.com/GirkinGirkin IgorGirkin @GirkinGirkin

https://twitter.com/GirkinGirkin https://twitter.com/GirkinGirkin



В Киеве сегодня съемки фильма ул. Валерия Лобановского, 115 (Дом культуры), перед входом висит два флага ДНР и находятся вооруженные люди.

Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8569
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15.01.2021 23:43 Ответить
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1746
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15.01.2021 23:44 Ответить
Там ещё хуже 'совпадения'.

Именно Спутник-5 взорвался (убив 2х других космо-собак - Лисичку и Чайку).

Белку и Стрелку запустили на Спутнике 5-1.
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16.01.2021 00:42 Ответить
суть в том что Спутник V - это Шестой аппарат! А Спутник 5 - это пятый аппарат, и он как раз с двумя собаками (Лисичка и Чайка) сгорел сразу после старта.
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16.01.2021 03:21 Ответить
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3313
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15.01.2021 23:45 Ответить
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9517
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15.01.2021 23:52 Ответить
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3907
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16.01.2021 00:30 Ответить
завелика картинка. та і нижні два довбня лишні.
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16.01.2021 00:52 Ответить
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6618
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16.01.2021 00:51 Ответить
Потому что ,ты не зарабатываешь,а бухаешь
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16.01.2021 01:46 Ответить
Может потому, что за твой тупой мобачий рот больше трехи не дают? Так тебе лет сто на окружной стоять придется
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16.01.2021 09:11 Ответить
Ответ: Так я де зе- видосики на Буковеле пошчу 😂
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16.01.2021 10:20 Ответить
«главе СБУ Ивану Баканову, а также генпрокурору Ирине Венедиктовой поручено заняться кейсом о вмешательстве в американские выборы гражданами Украины. Проверят всех из списка (нардепа Александра Дубинского, бывшего прокурора, который вел дело Burisma, Константина Кулика, нардепа Деркача и т.д.). Офис президента хочет показать, что он готов полностью "сотрудничать-работать" с новой администрацией президента США». https://www.dsnews.ua/politics/dvoemyslie-zelenskogo-kak-bankovaya-budet-izbavlyatsya-ot-dubinskogo-iz-za-pobedy-dzho-baydena-14012021-412163 Как Банковая будет избавляться от Дубинского из-за победы Джо Байдена

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-53506116 сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.
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16.01.2021 01:13 Ответить
Укол "русского мира", лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6707
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16.01.2021 06:14 Ответить
Укол "русского мира", лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2738
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16.01.2021 10:56 Ответить
Укол "русского мира", лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3481
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16.01.2021 17:49 Ответить
https://scontent.fiev19-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s640x640/139393913_1712636245602210_519390695019846547_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=eWVsRktN53cAX95HLds&_nc_ht=scontent.fiev19-1.fna&tp=7&oh=040bfa99c50b1252cf97b4411dc5498f&oe=602BDC14 139393913_1712636245602210_519390695019846547_n.jpg (518×640) (fbcdn.net)
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19.01.2021 13:09 Ответить
 
 