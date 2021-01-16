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Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

С начала прогнозируемого снижения температурных показателей, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах начали свою работу пункты обогрева.

Данное решение принято с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

"Все пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей", - подчеркивается в сообщении.

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Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС 01
Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС 02
Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС 03
Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС 04
Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС 05

Автор: 

погода (2819) морозы (198) ГСЧС (5051)


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Топ комментарии
+2
Пункт подогрева
Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3322
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16.01.2021 11:48 Ответить
+2
в подъезде зебил может нассать, так что если в домофон позвонит зебил - просто не открывайте ему!!!
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16.01.2021 11:53 Ответить
+1
Зебилы там смогут согреться (ведь тарифы подняли) и похлебать юшки на халяву Благодарите погоду и зеленского
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16.01.2021 11:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зебилы там смогут согреться (ведь тарифы подняли) и похлебать юшки на халяву Благодарите погоду и зеленского
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16.01.2021 11:38 Ответить
👋
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16.01.2021 11:44 Ответить
Там ще і наливають акрамя намазаних на хліб тарифів.
Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3366
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16.01.2021 11:49 Ответить
Пусть покажут пункты обогрева для ахметки и калло мойского !!!
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16.01.2021 12:02 Ответить
Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2649
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16.01.2021 18:13 Ответить
В Испании творится полный ужас в связи с холодами и внезапно выпавшим снегом...,Ютьюб в помощь..
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16.01.2021 11:47 Ответить
Ну дык полюса смещаются, ученых заставили молчать, скоро в Украине будет комфортная португальская погода...
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16.01.2021 11:50 Ответить
Пункт подогрева
Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3322
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16.01.2021 11:48 Ответить
короче по одному моб. пункту на область, но зато как звучит - тысячи стауционарных и 27 мобильных
кстати, довольно странно. **** толку от стационарных, если в любой подъезд зашел и немедленно выпил согрелся
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16.01.2021 11:50 Ответить
в подъезде зебил может нассать, так что если в домофон позвонит зебил - просто не открывайте ему!!!
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16.01.2021 11:53 Ответить
Минус 9.обогрейте меня в Якутии минус 44,там теплее
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16.01.2021 11:51 Ответить
На Півночі мінус 27 переносився льохше ніж наш мінус 10. Іпьот южний мороз сєвєрнава чілавєка.
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16.01.2021 11:59 Ответить
Если ветер 5 метров в секунду считай что труп
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16.01.2021 12:01 Ответить
Посреди города, между магазинами стоят пункты обогрева.. Нахрена???? Это сколько народных миллионов на эту фигню списано??? Интересно, хоть десяток человек там обогревались?
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16.01.2021 11:52 Ответить
Бомжі.
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16.01.2021 12:04 Ответить
Зелемойские начали бороться со всякими катаклизмами еще в детстве,когда Леонид Данилыч был намного моложе,опыт...шож тут скажешь..
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16.01.2021 11:54 Ответить
Пифагор и Архимед решили поспорить кто круче...
вот я например придумал Таблицу Пифагора...
Архимед подумал и говорит...,а я вычислил расстояние от Земли до Солнца..,выпили Чару с вином и говорят...,а представляешь где то РАБссии придумали Мировую революцию...,маааленькаая девочка подошла к двум гениям и говорит..,а Мировая революция старцы мои,означает между прочим Серп и молот,смерть и голод
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16.01.2021 12:00 Ответить
Я теж у себе на роботі почепив папірець ;пункт обігріву;.
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16.01.2021 12:03 Ответить
че за пук обогрева, нахер он нужен? позорище
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16.01.2021 12:23 Ответить
Маска спасает от замерзания носа... От минус 20 нормуль средство...
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16.01.2021 12:23 Ответить
Просто замерзает и перестает пропускать воздух.
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16.01.2021 18:36 Ответить
Это прикол,
м. Дніпро
Соборний район
1.
Міський центр соціальної допомоги
вул. Лоцманська, 22А
Всього: 1 пункт обогрева почти на миллионный город?
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16.01.2021 18:35 Ответить
 
 