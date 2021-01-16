Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
С начала прогнозируемого снижения температурных показателей, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах начали свою работу пункты обогрева.
Данное решение принято с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Так, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.
"Все пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей", - подчеркивается в сообщении.
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кстати, довольно странно. **** толку от стационарных, если в любой подъезд зашел и немедленно
выпилсогрелся
вот я например придумал Таблицу Пифагора...
Архимед подумал и говорит...,а я вычислил расстояние от Земли до Солнца..,выпили Чару с вином и говорят...,а представляешь где то РАБссии придумали Мировую революцию...,маааленькаая девочка подошла к двум гениям и говорит..,а Мировая революция старцы мои,означает между прочим Серп и молот,смерть и голод
м. Дніпро
Соборний район
1.
Міський центр соціальної допомоги
вул. Лоцманська, 22А
Всього: 1 пункт обогрева почти на миллионный город?