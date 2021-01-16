Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

С начала прогнозируемого снижения температурных показателей, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах начали свою работу пункты обогрева.

Данное решение принято с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

"Все пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей", - подчеркивается в сообщении.

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