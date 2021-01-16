В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА. ФОТОрепортаж

Возле памятного знака на Аллее защитников в парке Металлургов в Запорожье 16 января отдали дань памяти героям и почтили подвиг и жертвенность побратимов военнослужащие, участники и ветераны АТО и ООС, представители общественности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА, мероприятие приурочили ко Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.

В мемориальном мероприятии приняли участие: запорожский "киборг" Вячеслав Зайцев, родители погибших участников АТО и руководитель аппарата облгосадминистрации Зинаида Бойко.

Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания военнослужащих, погибших при обороне Донецкого аэропорта.

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"Шестой год подряд 16 января в Украине чтят память защитников, которые держали оборону Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года. Настоящие патриоты 242 дня мужественно сдерживали натиск врага. Военнослужащие и добровольцы, медики и волонтеры вместе отважно боролись за удержание контроля над Донецким аэропортом", - отмечается в сообщении.









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Фото: zoda.gov.ua

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