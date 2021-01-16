В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА. ФОТОрепортаж
Возле памятного знака на Аллее защитников в парке Металлургов в Запорожье 16 января отдали дань памяти героям и почтили подвиг и жертвенность побратимов военнослужащие, участники и ветераны АТО и ООС, представители общественности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА, мероприятие приурочили ко Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.
В мемориальном мероприятии приняли участие: запорожский "киборг" Вячеслав Зайцев, родители погибших участников АТО и руководитель аппарата облгосадминистрации Зинаида Бойко.
Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания военнослужащих, погибших при обороне Донецкого аэропорта.
"Шестой год подряд 16 января в Украине чтят память защитников, которые держали оборону Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года. Настоящие патриоты 242 дня мужественно сдерживали натиск врага. Военнослужащие и добровольцы, медики и волонтеры вместе отважно боролись за удержание контроля над Донецким аэропортом", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!
Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Героям СЛАВА !!!
За нашу свободу.
І покажем , що ми браття
Козацького роду !
Слава Нації !!!
Пуб-Ли-Цист@publeecist· 2 ч
Жодних спогадів від "людини", яка виконує обов'язки "президента", про те, що в Україні сьогодні, 16.01, відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту.
Жодних.
Перед капітуляцією про це ж так незручно згадувати, да, лідор @ZelenskyyUa?
Слава Україні ! Героям слава ! Смерть ворогам! Та - Україна - Понад Усе !!!!!!