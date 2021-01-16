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В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА. ФОТОрепортаж

Возле памятного знака на Аллее защитников в парке Металлургов в Запорожье 16 января отдали дань памяти героям и почтили подвиг и жертвенность побратимов военнослужащие, участники и ветераны АТО и ООС, представители общественности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА, мероприятие приурочили ко Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.

В мемориальном мероприятии приняли участие: запорожский "киборг" Вячеслав Зайцев, родители погибших участников АТО и руководитель аппарата облгосадминистрации Зинаида Бойко.

Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания военнослужащих, погибших при обороне Донецкого аэропорта.

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"Шестой год подряд 16 января в Украине чтят память защитников, которые держали оборону Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года. Настоящие патриоты 242 дня мужественно сдерживали натиск врага. Военнослужащие и добровольцы, медики и волонтеры вместе отважно боролись за удержание контроля над Донецким аэропортом", - отмечается в сообщении.

В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА 01
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА 02
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА 03
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА 04

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В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА 05
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА 06
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА 07
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА 08
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА 09
Фото: zoda.gov.ua

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Автор: 

Запорожье (2695) ОГА (2394) память (1498) донецкий аэропорт (540) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+24
Слава Україні!!! Героям Слава!!!!
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16.01.2021 15:05 Ответить
+21
Героям Слава !!!
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16.01.2021 15:05 Ответить
+21
Смерть ворогам !
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16.01.2021 15:07 Ответить
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Слава Україні!!! Героям Слава!!!!
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16.01.2021 15:05 Ответить
Героям Слава !!!
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16.01.2021 15:05 Ответить
Смерть ворогам !
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16.01.2021 15:07 Ответить
Вечная память и Слава Героям!!!
Слава Україні!
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16.01.2021 15:10 Ответить
***
Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануємо ми, браття, у своїй сторонці.



Героям СЛАВА !!!
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16.01.2021 15:12 Ответить
Душу й тіло ми положим
За нашу свободу.
І покажем , що ми браття
Козацького роду !

Слава Нації !!!
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16.01.2021 16:38 Ответить
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА - Цензор.НЕТ 7159
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16.01.2021 15:14 Ответить
еге ж, ДАП - нє КаВеЕн...

Пуб-Ли-Цист@publeecist· 2 ч

Жодних спогадів від "людини", яка виконує обов'язки "президента", про те, що в Україні сьогодні, 16.01, відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту.
Жодних.
Перед капітуляцією про це ж так незручно згадувати, да, лідор @ZelenskyyUa?
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16.01.2021 15:15 Ответить
Бо плач не дав,свободи ще нікому,а хто борець,той здобуває світ...Борітеся-поборете!СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ,СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!!!мОСКОВІЮ ПОТРІБНО ЗНИЩИТИ!!!
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16.01.2021 15:22 Ответить
ДАП - це була та "потайна кімната" двері в яку мріяв відкрити хоч на хвилину будь який воїн який захищав тоді Україну від вояк кацапо-орди ! Герої не вмирають - вмирають вороги!

Слава Україні ! Героям слава ! Смерть ворогам! Та - Україна - Понад Усе !!!!!!
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16.01.2021 15:22 Ответить
І якби не зрада командування генштабу - то Киборги тримали ДАП ще й зараз !!!!
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16.01.2021 15:31 Ответить
Что бы они удерживали там :четыре стены без крыши .Смысла удерживать этот аеропорт не было так долго ,если ты не собирался дальше наступать вглубь города и смерть военных погибших там была дурацкой и напрасной ,да геройской но бестолковой
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16.01.2021 16:54 Ответить
О том чтобы заминировать ДАП и выйти с него говорили пацаны командованию давно , но "держаться это символ", перевесили здравые доводы на эту тему. А то что командование забило на защитников ДАПА уже давно - это знали все...И все чего-то ждали....Итог мы знаем..
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16.01.2021 18:50 Ответить
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА - Цензор.НЕТ 8213
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16.01.2021 15:26 Ответить
Вічна пам'ять полеглим Воїнам.
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16.01.2021 15:34 Ответить
а квартальный скот - ни ухом, ни рылом...
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16.01.2021 15:35 Ответить
Слава Україні !!! Героям слава !!! Світла пам'ять загиблим Захисникам нашої країни.
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16.01.2021 15:51 Ответить
Героям слава!!!
У Запоріжжі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту, - ОДА - Цензор.НЕТ 7043
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16.01.2021 19:28 Ответить
 
 