Нарушивший правила KIA врезался в Mazda и насмерть сбил пешехода в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

На перекрестке проспекта Гагарина и Южнопроектной улицы в Харькове столкнулись Mazda и KIA, который двигался на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, по предварительным данным, автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области ехал по Южнопроектной со стороны Южной в направлении проспекта Гагарина. В это время в него врезался автомобиль KIA Optima, двигавшийся по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау на запрещающий движение сигнал светофора.

"В результате столкновения автомобиль KIA, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности, где в это время находилась пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте", - говорится в сообщении.

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