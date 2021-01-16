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Нарушивший правила KIA врезался в Mazda и насмерть сбил пешехода в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

На перекрестке проспекта Гагарина и Южнопроектной улицы в Харькове столкнулись Mazda и KIA, который двигался на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, по предварительным данным, автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области ехал по Южнопроектной со стороны Южной в направлении проспекта Гагарина. В это время в него врезался автомобиль KIA Optima, двигавшийся по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау на запрещающий движение сигнал светофора.

"В результате столкновения автомобиль KIA, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности, где в это время находилась пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте", - говорится в сообщении.

Нарушивший правила KIA врезался в Mazda и насмерть сбил пешехода в Харькове, - полиция 01

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Нарушивший правила KIA врезался в Mazda и насмерть сбил пешехода в Харькове, - полиция 02
Нарушивший правила KIA врезался в Mazda и насмерть сбил пешехода в Харькове, - полиция 03
Нарушивший правила KIA врезался в Mazda и насмерть сбил пешехода в Харькове, - полиция 04

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ДТП (7698) Нацполиция (16607) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) смерть (9260) Харьков (7621)


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Топ комментарии
+9
Таких тварей, которые едут на запрещённый сигнал светофора, надо лишать прав минимум на 10 лет, с конфискацией транспорта.
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16.01.2021 17:10 Ответить
+4
*****... Опять Харьков и опять на "островке безопасности".....
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16.01.2021 17:21 Ответить
+4
К зайцевой в камеру подселить.
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16.01.2021 17:27 Ответить
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Таких тварей, которые едут на запрещённый сигнал светофора, надо лишать прав минимум на 10 лет, с конфискацией транспорта.
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16.01.2021 17:10 Ответить
а если со смертельным исходом, то прохожие должны иметь право линчевать подлеца на месте и не важно пьяный он или сердечко прихватило. Прихватило сердечко нехер за руль садиться. Или каждые пол года водилы пусть проходят мед. осмотр. А не завзяточку а настоящий
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16.01.2021 17:16 Ответить
Отвечаю, по честному: С 1994-го года я ни разу не проходил ни единого медосмотра, хотя, мне, как моряку, он положен, ежегодный. Я их просто покупал и буду покупать. Причина: вот тогда, в 1994-м, я отдал немалое бабло, врачам. Они мне сказали, что я полутруп, бо у меня с давлением что-то совсем херовое и кардиограмма хромает.

Прошло 26 лет... за это время я успел освоить и "Кавасаки-Вулкан-800", и самое страшное- мой супер-электросамокатик. Разбивался пять раз на моте, и пять раз на самокатике...

И- чувствую себя- отлично! Даже трижды жениться успел.Или- четырежды.
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16.01.2021 17:27 Ответить
ну ты переборчивый...но со слабой памятью
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16.01.2021 17:30 Ответить
Хорошо! Я подсчитал. Таки четырежды я жениться успел, за этот период.

Согласись, дело ведь вовсе не в этом. А в том, что медкомиссии у нас нет. И- не случится, лет десять, как минимум. А вот та, которая случилась в 1994-м году- были твари, негодяи и беспредельщики. Заявляю- ответственно!
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16.01.2021 17:33 Ответить
та то так,шютка...
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16.01.2021 17:42 Ответить
Ну, где-то так я и оценил. Рад, что не ошибся.
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16.01.2021 17:44 Ответить
ну с медосмотрами в пол года я может и перегнул. Но раз в год каждый человек просто обязан его проходить, хотя бы даже просто для себя. А то потом в один прекрасный день - херакс - а тут рачок 4й стадии))) и пасочки) и потом визги в фейсбуке спасите помогите на лечение *****
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16.01.2021 17:30 Ответить
Заявляю ответственно: если что-то не так- я убью себя, немедленно. Ну и... кого-то с собой уволоку. Я даже знаю кого именно. Иначе- никак!
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16.01.2021 17:35 Ответить
з нашою медициною ні в чому не можна бути впевненим
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16.01.2021 19:08 Ответить
******* медицина (назвати це - системою охорони здоров*я язик не повертається) на це навряд чи здатна.
В Україні лишилися медогляди ?
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17.01.2021 01:05 Ответить
Представ себе лишились , раз в два года прохожу мед комиссию. У нас все электрики,сварщики,люди работающие с газовыми котлами и КИПовцы ,а вот водители
не проходят.А как по мне еже годно должны проходить ,а у старше 70ми десяти вообще права изымать.
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17.01.2021 09:51 Ответить
Саня, ты меня разочаровал как же мне теперь ездить.....без прав.
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17.01.2021 23:17 Ответить
Самое главное, что прошло 26 лет, а ты ещё крепкий Розен Бом!
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16.01.2021 17:31 Ответить
кому и кобыла невеста...
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16.01.2021 17:48 Ответить
А если это чел при деньгах ! Тогда как ?
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16.01.2021 17:29 Ответить
такие на бюджетных КИА не перемещаются
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17.01.2021 07:43 Ответить
*****... Опять Харьков и опять на "островке безопасности".....
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16.01.2021 17:21 Ответить
Островок опасности больше подходит
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16.01.2021 17:24 Ответить
Постоянно там перехожу по дороге на работу - там светофоры по довольно интересной системе работают и "джигиты" снизу ( с Южнопректной) постоянно вылетают на Гагарина на мигающий красный, ибо торопятся. Потому и не удивительный резалт
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16.01.2021 17:28 Ответить
может на мигающий зеленый?
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16.01.2021 18:27 Ответить
Сорри, да. Но чаще уже на красный... Вот оттудаKIA порушив правила, врізався в Mazda і на смерть збив пішохода в Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 5907
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16.01.2021 19:09 Ответить
На мою думку треба заборонити світлофори у харківському стилі. Зворотній відлік на них погано впливає на водіїв з нестійкою психікою - їм, схоже, починає здаватись, що вони на гоночному треку
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16.01.2021 19:07 Ответить
з такою швидкістю....які вже островки.
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16.01.2021 17:24 Ответить
Дорога , на вид, нескользкая. Но, все равно, зачем ехать на красный, не понимаю
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16.01.2021 17:26 Ответить
Я регулярно смотрю "Дорожные войны" на ютуб.
Очень помогает.
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16.01.2021 17:32 Ответить
Все очень просто. Если пропускать пешеходов на нерегулируемом, не ехать на красный, включать поворотник, соблюдать дистанцию и рядность, то аварий не будет. А, главное забыла, не пить за рулем.
Кстати, в Испании другая проблема, например. Видела у них по тв, очень часто в аварии попадают очень пожилые водители- ну там под 90. Однажды видела бабушка поехала по встречной и спровоцировала аварию Но то не про нас, у нас столько если и живут, то за рулем уже не ездят.
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16.01.2021 17:38 Ответить
Я, когда собираюсь остановиться на пешеходном переходе, включаю "аварийку" (когда еду первым).
Всегда очень хорошо срабатывает.
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16.01.2021 17:48 Ответить
Да, заграницей так все делают. Но однажды пропускала женщину, которую чуть не сбила машина слева. Пешеходам нужно и на это смотреть. Потому как некоторые дебилы думают, что ты остановился перед пешеходным переходом , потому что ты идиот и тебе делать больше нечего
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16.01.2021 17:52 Ответить
Согласен.
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16.01.2021 18:18 Ответить
як раз вчора був випадок - хтось зупинився перед переходом і ввімкнув аварійку, бо там переходили люди. Так от водій, що був за мною (а я як раз був за "аварійщиком") побачивши це газанув і вискочив на сусідню смугу щоб мабуть випередити мене і тільки дивом не збив людину.
Так що ви закінчуйте вмикати аварійку без причини - краще або поворот ввімкніть у бік ліхача або посигнальте (тільки так щоб пішохода не злякати )
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16.01.2021 19:14 Ответить
Перестаньте так робити, не вводьте оточуючих в оману. Водії бачать стояче авто з аварійкою і будуть намагатися вас об'їхати. ПДР читайте уважно. Ось причини ввімкнення аварійки - у разі вимушеної зупинки на дорозі; у разі зупинки на вимогу поліцейського; внаслідок засліплення водія світлом фар; під час руху транспортного засобу з технічними несправностями; на транспортному засобі, що буксирується;на транспортному засобі, що перевозить організовану групу дітей з розпізнавальним знаком "Діти"; на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі; у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.
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17.01.2021 06:53 Ответить
Людей опр. качества останавливает только ответственность за нарушение. В Италии на каждом светофоре установлена видеокамера. Проезжает кто-то на красный, камера его фиксирует, -5 пунктов в правах и 135€ штрафа.
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16.01.2021 18:34 Ответить
К зайцевой в камеру подселить.
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16.01.2021 17:27 Ответить
А она, что, сидит ?
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16.01.2021 17:28 Ответить
Да сидела вроде. А что,уже выпустили?
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16.01.2021 17:35 Ответить
так если камер платных для себя наделали.... некоторые люди дома так не живут....
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16.01.2021 17:45 Ответить
Если деньги есть, то можно давить и дальше. Пока судебная система лояльна.
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16.01.2021 17:27 Ответить
Какие мы впечатлительные. За прошлый год в Украине погибло 3,5 тысячи человек. Это война. Наше правительство и презик ничего не делают для снижения дтп. Никто не контролирует соблюдение пдд. Сейчас нарушают пдд больше, чем раньше. Я пытался лично с этим бороться, отсылал фото неправильно установленных знакови др., но дальше побоялся, на страницу в фейсбук зашли все начальники управления облгаи тогда еще.
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16.01.2021 17:30 Ответить
"Наше правительство и презик ничего не делают для снижения дтп."
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16.01.2021 17:33 Ответить
Как вы себе это представляете? Зе должен смотреть,чтобы на дорогах соблюдали пдд? Эти аварии всегда были, и сидящие в кустах гаишники влияли на эту статистику никак.
Государство делает дороги, пусть это хотя бы завершится, и мы не будем попадать в аварии из-за ям.
Кстати, хамство на дорогах понятие обоюдное. Всегда нужно начинать с себя. Я часто пропускаю тех, кто спешит, меня тоже пропускают, это нормально.
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16.01.2021 17:48 Ответить
Зе должен организовать. Сидящие в кустах гаишники влияли на нарушения пдд, мне пофиг кому пойдет наказание за нарушение пдд, но оно наказуемо. Я тоже водитель и сейчас никак и никто не контролирует соблюдение пдд. По-момему вы блондинка...
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16.01.2021 18:57 Ответить
Вот уверен, что у таких людей уже были нарушения. Если бы полицейские не брали взяток, а наказание было неизбежным, пусть и в виде штрафов, которые надо платить через суд, то каждый водила думал не о том, что откупится, "как в прошлый раз", а о том, что ему придется отвечать перед законом. Всё имеет свои последствия.
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16.01.2021 17:33 Ответить
да, если бы полицейские были неизбежно наказаны, если возьмут взятку, то каждый гражданин чувствовал себя защищённым в этой стране, а не так как сейчас
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16.01.2021 17:50 Ответить
Знаете -ли ,за проезд по проселочной ,с превышением скорости ,на пустой дороге ,но, уже под действием знака в Германии ,фото стоило 270Э. И это людям не нравиться ,они правила соблюдают. Вот бы нам перенять!
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16.01.2021 17:54 Ответить
Зайцев?
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16.01.2021 18:07 Ответить
Ну все - за давньою традицією харківського правосуддя - обом по 10 років
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16.01.2021 19:03 Ответить
То Харків так ненавидить пішоходів чи то близкість кордону з мордовією так впливає на водіїв???
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16.01.2021 19:05 Ответить
я надеюсь родственники погибшей и водителя мазды придут в больницу и отобьют яйца молотком 29-летнему уроду из киа....а лучше голову. на правосудие в стране при клоуне расчитывать не стоит.
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16.01.2021 21:32 Ответить
 
 