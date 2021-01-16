Нарушивший правила KIA врезался в Mazda и насмерть сбил пешехода в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж
На перекрестке проспекта Гагарина и Южнопроектной улицы в Харькове столкнулись Mazda и KIA, который двигался на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, по предварительным данным, автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области ехал по Южнопроектной со стороны Южной в направлении проспекта Гагарина. В это время в него врезался автомобиль KIA Optima, двигавшийся по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау на запрещающий движение сигнал светофора.
"В результате столкновения автомобиль KIA, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности, где в это время находилась пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте", - говорится в сообщении.
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Прошло 26 лет... за это время я успел освоить и "Кавасаки-Вулкан-800", и самое страшное- мой супер-электросамокатик. Разбивался пять раз на моте, и пять раз на самокатике...
И- чувствую себя- отлично! Даже трижды жениться успел.Или- четырежды.
Согласись, дело ведь вовсе не в этом. А в том, что медкомиссии у нас нет. И- не случится, лет десять, как минимум. А вот та, которая случилась в 1994-м году- были твари, негодяи и беспредельщики. Заявляю- ответственно!
В Україні лишилися медогляди ?
не проходят.А как по мне еже годно должны проходить ,а у старше 70ми десяти вообще права изымать.
Очень помогает.
Кстати, в Испании другая проблема, например. Видела у них по тв, очень часто в аварии попадают очень пожилые водители- ну там под 90. Однажды видела бабушка поехала по встречной и спровоцировала аварию Но то не про нас, у нас столько если и живут, то за рулем уже не ездят.
Всегда очень хорошо срабатывает.
Так що ви закінчуйте вмикати аварійку без причини - краще або поворот ввімкніть у бік ліхача або посигнальте (тільки так щоб пішохода не злякати )
Государство делает дороги, пусть это хотя бы завершится, и мы не будем попадать в аварии из-за ям.
Кстати, хамство на дорогах понятие обоюдное. Всегда нужно начинать с себя. Я часто пропускаю тех, кто спешит, меня тоже пропускают, это нормально.