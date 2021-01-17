Полиция на Донетчине застрелила правонарушителя, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя. ФОТОрепортаж

В Донецкой области, при попытке бегстве с места преступления, правоохранителями был застрелен нарушитель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации в полиции Донецкой области.

"Наряд полиции разоблачил группу лиц в незаконной порубке леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно травмирован", – сказано в сообщении.

По информации полиции, происшествие произошло на окраине пос.Сартана в районе Мариуполя, где во время патрулирования группа реагирования полиции разоблачила лиц, осуществлявших незаконную вырубку леса. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

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Полицейские обнаружили четырех лесорубов и автомобиль "Газель", который нарушители использовали для противоправной деятельности.

Во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 г.р., пытался покинуть место преступления на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" правоохранители применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя.

Обстоятельства происшествия проверяются.

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По факту смертельного ранения мужчины Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато служебное расследование.

"Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается", – уточнили в полиции.

По факту травмирования полицейского открыто уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.















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