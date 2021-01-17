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Новости Фото Местные выборы-2020
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Полиция задержала пятерых киевлян, прибывших для участия в "каруселях" на выборах мэра Броваров. ФОТОрепортаж

В Броварах Киевской области, где сегодня проходят повторные выборы мэра, задержали пятерых жителей столицы, которые приехали для участия в избирательных "каруселях".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

По данным следствия, один из жителей Броваров сообщил о прописке по месту жительства пятерых мужчин, которых он не знает и разрешения на регистрацию по нему им не предоставлял.

Выяснилось, что киевляне изменили место прописки и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков Броваров. На телефоне одного из задержанных нашли фотографию бюллетеня с уже заполненной графой напротив одного из кандидатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задокументировано 24 сообщения о нарушениях на выборах на Киевщине, - Нацполиция

Нарушителей задержала полиция. По факту махинаций открыто уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей). По этой статье задержанным грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет с отсутствием права занимать определенные должности до пяти лет.

Полиция задержала пятерых киевлян, прибывших для участия в каруселях на выборах мэра Броваров 01
Полиция задержала пятерых киевлян, прибывших для участия в каруселях на выборах мэра Броваров 02
Полиция задержала пятерых киевлян, прибывших для участия в каруселях на выборах мэра Броваров 03
Полиция задержала пятерых киевлян, прибывших для участия в каруселях на выборах мэра Броваров 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сетка", съемка бюллетеней и скрытая агитация: зафиксированы нарушения на выборах в Броварах, - "ЧЕСТНО"

Напомним, сегодня проходят повторные выборы мэра Броваров. Они были назначены в ноябре, поскольку изначальные выборы были признаны судом несостоявшимися из-за нарушений "права на свободные выборы, процедуры тайного голосования, равного избирательного права, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки".

Также новые выборы мэра проходят в Борисполе и Новгороде-Северском. Там мэры умерли от коронавируса.

Автор: 

Бровары (338) местные выборы (2752) Нацполиция (16607)


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Топ комментарии
+8
5 человек .?! Я помню когда Бандюкович Жульку на выборах победил, только в моем родном городе за сотни километров от Донецка, насчитал десятка два автобуса с донецкими номерами, с "местными" избирателями . И так по всей Украине, Вот это прохфесорский размах
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17.01.2021 17:50 Ответить
+2
№14 в бюлетні - його партії: https://drive.google.com/file/d/1***********-WCFBketTRa0m_j6Vv1I2/view
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17.01.2021 17:53 Ответить
+2
Ну так дайте этим пятерым по 5 лет ,и сразу остальным перехочеться так зарабатывать.
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17.01.2021 18:31 Ответить
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5 человек .?! Я помню когда Бандюкович Жульку на выборах победил, только в моем родном городе за сотни километров от Донецка, насчитал десятка два автобуса с донецкими номерами, с "местными" избирателями . И так по всей Украине, Вот это прохфесорский размах
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17.01.2021 17:50 Ответить
так тут же не прєза обирають. ти порівнювати н евмієш. чи це прсто було а пагаваріть?
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17.01.2021 18:03 Ответить
Не пагаваріць, а енакуєвський крадун вкрав у неї перемогу на виборах. Це вже доведено.
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17.01.2021 18:08 Ответить
Ничего страшного. Она украв "барыжные" тарифы на коммуналку наверстали упущенное
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17.01.2021 18:12 Ответить
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17.01.2021 18:15 Ответить
Как можно опорочить честное имя газовой бабули?
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17.01.2021 18:38 Ответить
А что Борисполь это не лакомый кусочек? И всего 5 карусельщиков. Похоже у тебя проблемы с восприятием. Крутись дальше со своим "а пагаварить"
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17.01.2021 18:17 Ответить
ну так це ж не маштаби держави все-рівно. а 5 штук дятлів - це всього лише піймані, можливо до них були, а після них вже не буде.
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17.01.2021 18:19 Ответить
Дело в том, что карусели сейчас узаконили и последние местные выборы проходили по "новому" закону, нагнали карусельщиков на экскурсию, припоатив по 1 тыс.грн. для установления местным селянам "законно" избранной власти. На кону Земля, леса и другие надра,если грабить то все, что бы народ не смог выжить.
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17.01.2021 19:41 Ответить
Сан Санич Омельченко "**********"?
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17.01.2021 17:52 Ответить
Шановні броварчани , чиї то шапки на фото, що за організація , бо виглядає так , ніби провладна , адже зазвичай поліція приховує злочини провладних партій .
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17.01.2021 17:52 Ответить
Я б таким на лобе делал обязательную наколку "проститутка"
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17.01.2021 17:52 Ответить
№14 в бюлетні - його партії: https://drive.google.com/file/d/1***********-WCFBketTRa0m_j6Vv1I2/view
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17.01.2021 17:53 Ответить
дякую , ще питання : #11 це те саме ?
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17.01.2021 18:00 Ответить
а то как же - всё так...
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17.01.2021 18:10 Ответить
Їхав о 8-їй на роботу, ти тут дурниці писав, приїхав з роботи, ти тут їх знову пишеш. Робота така, пацак?
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17.01.2021 18:10 Ответить
Ну так дайте этим пятерым по 5 лет ,и сразу остальным перехочеться так зарабатывать.
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17.01.2021 18:31 Ответить
Ноу-хау ригів живе і процвітає.
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17.01.2021 18:57 Ответить
Пока реально не будут садить. Ничего не изменится. Это как с кнопкодавством и подкупом избирателей.
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17.01.2021 19:27 Ответить
 
 