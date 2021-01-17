Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Одессе спасатели локализовали пожар в трехэтажном многоквартирном доме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"17 января в 20:30 в Приморском районе г. Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 12 квартир. В 22:05 локализован пожар трехэтажного жилого дома в г. Одесса на площади 1 тыс. 200 м кв. По состоянию на 23:00 в результате пожара погиб 1 человек и пострадало 2 человека, которые госпитализированы", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что ликвидация пожара продолжается, организована бесперебойная подача воды.
К тушению привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.
По данным "Думской", в здании располагается частный отель. "Тушение пожара осложнено двумя факторами. Во-первых, дом находится в глубине плотной застройки. Пожарные заливают огонь с автовышки, которую подняли на Посмитного. Во-вторых, пожарным тяжело работать из-за низкой температуры. Брызги моментально замерзают на их костюмах", - сообщает корреспондент издания.
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Потім якось притерпілися, а цього разу не хотіли нікого іншого (крім, як не один Ви кажете, "Трухана"), бо міг бути обраний інший-гірший та страшніший у певному значенні (то ще одна історія, хто і звідки).
Чим довше у владі - тим більше назбирає обранець неприємностей. Чисто арифметично.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242316/01921487-c727-72dc-b244-70538758525e
Електричні розгалужувачі, подовжувачі до калориферів (окрема тема про метрові шнури живлення).. Жодний інспектор не встигне проінспектувати, як і де вони виникають.
Інструкції з пожежної безпеки, скоріше за все, в порядку, відповідальна особа призначена (інакше не працювала би ця готельна установа).
Опалення недешеве, район активно забудовується (море ж неподалік), електричні мережі напевно перенавантажені.
Чекаймо свіжих новин.