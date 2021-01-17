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Новости Фото Силовики
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Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Одессе спасатели локализовали пожар в трехэтажном многоквартирном доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 января в 20:30 в Приморском районе г. Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 12 квартир. В 22:05 локализован пожар трехэтажного жилого дома в г. Одесса на площади 1 тыс. 200 м кв. По состоянию на 23:00 в результате пожара погиб 1 человек и пострадало 2 человека, которые госпитализированы", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что ликвидация пожара продолжается, организована бесперебойная подача воды.

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К тушению привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 01
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 02

По данным "Думской", в здании располагается частный отель. "Тушение пожара осложнено двумя факторами. Во-первых, дом находится в глубине плотной застройки. Пожарные заливают огонь с автовышки, которую подняли на Посмитного. Во-вторых, пожарным тяжело работать из-за низкой температуры. Брызги моментально замерзают на их костюмах", - сообщает корреспондент издания.

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Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 03
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 04
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 05

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Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 06
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 07
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 08
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 09

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Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 10
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 11
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 12
Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе, - ГСЧС 13

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Одесса (7962) пожар (5983) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) смерть (9261) ГСЧС (5051)


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Трухан - вогняний вождь Одеси
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18.01.2021 00:07 Ответить
То його не хотіли, цього вождя, бо звикли до ‌Е. Гурвіца. Любили, цінили, та не втримали.
Потім якось притерпілися, а цього разу не хотіли нікого іншого (крім, як не один Ви кажете, "Трухана"), бо міг бути обраний інший-гірший та страшніший у певному значенні (то ще одна історія, хто і звідки).
Чим довше у владі - тим більше назбирає обранець неприємностей. Чисто арифметично.
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18.01.2021 06:51 Ответить
Что в Одессе постоянно горит все??? там вообще можно наладить честную и справедливую пожарную службу, чтобы проверяла всюду пожарную безопасность. Там же наши граждане страдают в итоге в этих пожарах. Что-то там с пожаркой точно не чисто и коррумпировано все и за бабки видать выдают пожарные лицензии или как оно там делается. Или пожарка плохая такая. С этим срочно нужно делать что-то. Это угроза жизни нашим гражданам, а ценнее жизни Украинца в Украине нет ничего!!! Нужно срочно разбираться и решать вопрос с пожарной службой Одессы. Головы должны лететь с плеч, раз такое происходит!
https://censor.net/ru/comments/locate/3242316/01921487-c727-72dc-b244-70538758525e
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18.01.2021 01:12 Ответить
пожежники виправляють роботу пожежних інспекторів ....
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18.01.2021 02:51 Ответить
Зима - нічого не вдієш.
Електричні розгалужувачі, подовжувачі до калориферів (окрема тема про метрові шнури живлення).. Жодний інспектор не встигне проінспектувати, як і де вони виникають.
Інструкції з пожежної безпеки, скоріше за все, в порядку, відповідальна особа призначена (інакше не працювала би ця готельна установа).
Опалення недешеве, район активно забудовується (море ж неподалік), електричні мережі напевно перенавантажені.
Чекаймо свіжих новин.
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18.01.2021 06:44 Ответить
Каждый день езжу по Посмитного, но так и не поняла, что это за отель горел. На фото узнала двухэтажные таунхаусы. Не горящие .
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18.01.2021 07:32 Ответить
Шанхай какой-то..какой-то "пожарник" неплохо заработал на "разрешении" для этого "хилтона"..😞
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18.01.2021 08:35 Ответить
 
 