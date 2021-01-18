Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии. ИНФОГРАФИКА

В Европейской Солидарности" заявляют о победе их кандидата Владимира Борисенко на выборах мэра Борисполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Поздравляю с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе. Когда "слуги" объединяются с ОПЗЖ, борясь против представителя "ЕС", результат ожидаемый. Владимир Борисенко опередил провластного кандидата на более полутора тысяч голосов", - цитирует пресс-служба лидера партии, пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "ЕС" отметили, что по предварительным данным Владимир Борисенко получил 28% голосов и опережает ближайших конкурентов на 8% (более полутора тысяч голосов).

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Напомним, 17 января прошли повторные выборы мэров в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском (Черниговская область).