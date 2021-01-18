Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии. ИНФОГРАФИКА
В Европейской Солидарности" заявляют о победе их кандидата Владимира Борисенко на выборах мэра Борисполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Поздравляю с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе. Когда "слуги" объединяются с ОПЗЖ, борясь против представителя "ЕС", результат ожидаемый. Владимир Борисенко опередил провластного кандидата на более полутора тысяч голосов", - цитирует пресс-служба лидера партии, пятого президента Украины Петра Порошенко.
В "ЕС" отметили, что по предварительным данным Владимир Борисенко получил 28% голосов и опережает ближайших конкурентов на 8% (более полутора тысяч голосов).
Напомним, 17 января прошли повторные выборы мэров в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском (Черниговская область).
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да что ж такое! - наверное, видосиков мало.
и это во многих так было городах, эти местные выборы были пародией
Но как кацапские батюшки смогут перейти на латынь???????
Коли слуги об'єднуються з ОПЗЖ, борючись проти представника ЄС, результат очікуваний. Володимир Борисенко випередив владного кандидата на понад півтори тисячі голосів.
Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди «Європейської Солідарності». Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь кращого кандидата!
Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__%5b0%5d=AZUQb2Hj6CrODMxs8XbkpgGCkIgbflNpWtFeEk_9qZQQKb0-BEAax4r-XjklOvcHgcrTGHEF2-KFQVhZHZrfysiIgF4NohuWF1lFu_4XC1tt8KZ0Gu6kvtlTzrSbsB2h-iXIMrAqWKHsZ5I9irEmfJJnilBz9qrxBIU6-ITU8wcYHYhcUEEAXUcAzeS3blwWItk&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко
0,3х0,28=0,084, т.е. за него проголосовало 8,5% от общего количества избирателей!
ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА!!!
Джо Байден змінив своє попереднє рішення й пересунув Вікторію Нуланд ще вище у структурі Держдепартаменту. Вона стає заступницею держсекретаря США з політичних питань.
"То ли еще будет, ой-ой-ой" )))0))0)))