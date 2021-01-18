РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10589 посетителей онлайн
Новости Фото Местные выборы-2020
9 382 68

Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии. ИНФОГРАФИКА

В Европейской Солидарности" заявляют о победе их кандидата Владимира Борисенко на выборах мэра Борисполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Поздравляю с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе. Когда "слуги" объединяются с ОПЗЖ, борясь против представителя "ЕС", результат ожидаемый. Владимир Борисенко опередил провластного кандидата на более полутора тысяч голосов", - цитирует пресс-служба лидера партии, пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "ЕС" отметили, что по предварительным данным Владимир Борисенко получил 28% голосов и опережает ближайших конкурентов на 8% (более полутора тысяч голосов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избирательные участки на Киевщине закрылись вовремя, явка в Борисполе составила 30,15%, в Броварах - 43,02%

Кандидат от ЕС Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии 01

Напомним, 17 января прошли повторные выборы мэров в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском (Черниговская область).

Автор: 

Борисполь (770) местные выборы (2752) Порошенко Петр (19629) Европейская Солидарность (1063)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Респект Борисполю!
показать весь комментарий
18.01.2021 01:47 Ответить
+37
Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 3867
показать весь комментарий
18.01.2021 01:56 Ответить
+25
Бориспіль адекватно відповів Зеленському, за що дякуємо!!!
показать весь комментарий
18.01.2021 02:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект Борисполю!
показать весь комментарий
18.01.2021 01:47 Ответить
Бориспіль адекватно відповів Зеленському, за що дякуємо!!!
показать весь комментарий
18.01.2021 02:50 Ответить
клована опять опустили...
да что ж такое! - наверное, видосиков мало.
показать весь комментарий
18.01.2021 07:24 Ответить
Великолепно!
показать весь комментарий
18.01.2021 01:48 Ответить
Як так за ОПЗЖ аж 20%
показать весь комментарий
18.01.2021 01:50 Ответить
То переселенці з Лугандону з номерами "АН" та "ВВ".
показать весь комментарий
18.01.2021 08:23 Ответить
Якраз і переселенці не голосують за ОПЗЖ, бо вони на власні очі бачили ту срань, як "Рускій мір".
показать весь комментарий
18.01.2021 15:55 Ответить
так само, як і за пєтєньку 28, у пєтєнкі на вісім більше, майже половина....
показать весь комментарий
18.01.2021 09:24 Ответить
при явке 30% из которых проголосовало 28% за него
и это во многих так было городах, эти местные выборы были пародией
показать весь комментарий
18.01.2021 01:51 Ответить
Обычное дело. Политически активные граждане голосуют, пассивным по барабану, люмпены, вообще, не знают о чем речь. Так везде.
показать весь комментарий
18.01.2021 01:58 Ответить
такого не помню, обычно меньше 50% не было, большинство вирусом напуганы... у кого разочарование в выборах в целом
показать весь комментарий
18.01.2021 02:05 Ответить
Было у нас уже сто раз, а уж в других странах, где давно есть выборы вообще - типичное явление.
показать весь комментарий
18.01.2021 02:16 Ответить
На місцевих виборах явка завжди плюс-мінус 30%.
показать весь комментарий
18.01.2021 02:48 Ответить
Вы путаете с выборами в центральные органы власти. А там перед этим лохторат год обрабатывают. А новости тот лохторат начинает интересоваться за пару месяцев до выборов. Отсюда и результат. Уж лучше бы реально голосовало 30%.
показать весь комментарий
18.01.2021 03:07 Ответить
*новостями
показать весь комментарий
18.01.2021 11:40 Ответить
Прислуги УРода не обьединяюца с ОПЗЖ, они уже давно одно и тоже.
показать весь комментарий
18.01.2021 01:51 Ответить
та не говори: втроём - сила
показать весь комментарий
18.01.2021 09:26 Ответить
Из за Навального вспомнил Канетель с Саакашвили - как этот черт как ***** себя вело ...
показать весь комментарий
18.01.2021 01:53 Ответить
Це той Саакашвілі, що взяв від курченко 500к $ і ще 300к $ на групу підтримки на кордоні?))) Тобі не здається, що якби Саакашвілі був правий, то за нього в наметовому містечку зібралося б більше, аніж півтора маргінали?
показать весь комментарий
18.01.2021 05:45 Ответить
В Эту ***** порохоботскую поверит только умолешоная ВАТА - Саакашвили в отличии от Барыги имеет рипутацию - и эта мразь ваша сивоволосая Пиарилась как могла на авторитете Саакошвили по началу, а потому всех Корупционеров отмазала в Одессе - ты черт просто конченый работаеш с кремлеботами в одном офисе ...
показать весь комментарий
20.01.2021 01:19 Ответить
Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 3867
показать весь комментарий
18.01.2021 01:56 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2021 01:59 Ответить
Вы хоть пишите, что это сарказм, а то в РФ и вправду подумают и поверят.😮 И это без шуток. Уже было.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:18 Ответить
В смысле поверили , что в Мариуполе есть концлагерь на территории аэропорта. И до мих пор в этот бред верят.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:20 Ответить
Ну ладно, в это то поверят.
Но как кацапские батюшки смогут перейти на латынь???????
показать весь комментарий
18.01.2021 09:42 Ответить
https://znaj.ua/crops/7da3e9/620x0/1/0/2020/10/13/AamWO6SwoPMc8hIYsAym5xXvPLcRURSzPRuB4Q81.png с подвывертом
показать весь комментарий
18.01.2021 02:02 Ответить
Клептарасные ПЕСюны пабидили. Уря.
показать весь комментарий
18.01.2021 02:03 Ответить
Вітаю з переконливою перемогою кандидата від «Європейської Солідарності» Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі!
Коли слуги об'єднуються з ОПЗЖ, борючись проти представника ЄС, результат очікуваний. Володимир Борисенко випередив владного кандидата на понад півтори тисячі голосів.
Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди «Європейської Солідарності». Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь кращого кандидата!
Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__%5b0%5d=AZUQb2Hj6CrODMxs8XbkpgGCkIgbflNpWtFeEk_9qZQQKb0-BEAax4r-XjklOvcHgcrTGHEF2-KFQVhZHZrfysiIgF4NohuWF1lFu_4XC1tt8KZ0Gu6kvtlTzrSbsB2h-iXIMrAqWKHsZ5I9irEmfJJnilBz9qrxBIU6-ITU8wcYHYhcUEEAXUcAzeS3blwWItk&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 9553
показать весь комментарий
18.01.2021 02:42 Ответить
При явке в 30% набрал 28%.
0,3х0,28=0,084, т.е. за него проголосовало 8,5% от общего количества избирателей!
ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА!!!
показать весь комментарий
18.01.2021 10:00 Ответить
США поднимает ставки на украинском направление. Новым послом США в Киеве станет Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО Директор Института Маккейна в Аризоне. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины.

Джо Байден змінив своє попереднє рішення й пересунув Вікторію Нуланд ще вище у структурі Держдепартаменту. Вона стає заступницею держсекретаря США з політичних питань.

Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 8624
показать весь комментарий
18.01.2021 02:44 Ответить
Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 6707
показать весь комментарий
18.01.2021 02:45 Ответить
Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 5280
показать весь комментарий
18.01.2021 02:45 Ответить
...з діаспори...білоруської...
показать весь комментарий
18.01.2021 08:46 Ответить
Як вам таке, зебобіки? І це лише початок
"То ли еще будет, ой-ой-ой" )))0))0)))
показать весь комментарий
18.01.2021 02:45 Ответить
"Ізбіратєль паказал зєлєнскаму йух" (с) тупий собачий рот
показать весь комментарий
18.01.2021 05:32 Ответить
Оманська угода Зеленського і Путіна. Яку обіцянку не виконав Зеленський. https://www.youtube.com/watch?v=BbcqN6_9J7k
показать весь комментарий
18.01.2021 02:49 Ответить
Бубочка лусне від люті.
показать весь комментарий
18.01.2021 06:04 Ответить
"збитый летчик" от "народного фронта"(кто помнит такой) вытянутый из нафталина(читаем политическую биографию) для потреб шоколадного "гетьмана" победил "убедительно" у такого же нафталинового персонажа, бориспольскую "бензоколонку" по фамилии байчас(читаем политическую биографию)! p.s. пикантная подробность, про которую умолчал петр алексеевич. петин нынешний "кадр" победил у...петиного БЫВШЕГО "кадра", которого петя взял в 2015 году из..."партии регионов"))))))))))))))))
показать весь комментарий
18.01.2021 06:15 Ответить
Так буде другий тур?Чи ні?
показать весь комментарий
18.01.2021 08:08 Ответить
Вибачаюсь,у цьому селі лише 60 тисяч населення))
показать весь комментарий
18.01.2021 08:17 Ответить
А це має значення для призначення другого туру?
показать весь комментарий
18.01.2021 17:29 Ответить
І тут насипали на новие літса солі? Шож такое? Уже не хотять шоб селом керував кловун?
показать весь комментарий
18.01.2021 08:28 Ответить
поняли, да?? витка петьке уже не родной, они теперь с зелями мутят.... выходит, зеля тоже уже не родной сынок....
показать весь комментарий
18.01.2021 09:16 Ответить
А що в Броварах? Які результати?
показать весь комментарий
18.01.2021 09:18 Ответить
Добре, Мародер купив перемогу в першому турі. А чому Мародер не каже, від кого пройшов з Мародером у другий тур?
показать весь комментарий
18.01.2021 17:27 Ответить
 
 