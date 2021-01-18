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Спасатели ликвидировали пожар в частном отеле в Одессе. Число жертв возросло, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар в частном отеле в Одессе. Число жертв возросло, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар на третьем этаже и крыше трехэтажного жилого дома, в котором располагался частный отель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, 17 января в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 36 квартир.

"В 22:05 пожар был локализирован, а в 23:51 ликвидирован на площади 1 тыс. 200 м кв. В результате пожара погибли 2 человека и пострадали 2 человека, которые госпитализированы в больницу", - подчеркивает ГСЧС.

При этом сообщается, что к тушению были привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.

Как сообщалось, по данным "Думской", в здании располагается частный отель. Ранее в ГСЧС сообщали, что один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе.

 Напомним, что полиция начала уголовное производство по факту пожара в одесском отеле.

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Спасатели ликвидировали пожар в частном отеле в Одессе. Число жертв возросло, - ГСЧС 01
Спасатели ликвидировали пожар в частном отеле в Одессе. Число жертв возросло, - ГСЧС 02
Спасатели ликвидировали пожар в частном отеле в Одессе. Число жертв возросло, - ГСЧС 03

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Одесса (7962) пожар (5984) смерть (9261) ГСЧС (5052)


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На Фонтане такой бардак с застройкой, что там потенциальные самоубийцы живут.
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18.01.2021 09:06 Ответить
Скажи это Гарри Поттеру с его замком.
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18.01.2021 09:09 Ответить
1 подезд и 36 квартир.
На трех этажах.
Мило.
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18.01.2021 09:08 Ответить
ликвидировали пожар на третьем этаже...

А на фото - двухэтажный сарай.
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18.01.2021 09:15 Ответить
Это снаружи 2 этажа, а внутри 3.
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18.01.2021 09:32 Ответить
это не оно...пожар в здании за ним.
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18.01.2021 09:59 Ответить
Только проезжала по Посмитного, никаких видимых следов пожара со стороны улицы, по крайней мере, нет. Вот если на Генуэзской или Гагаринском плато что-то загорится, то там реально будет очень плохо. Там построили очень много домов, а дорожные развязки забыли решить. Теперь это улица вечных пробок. Хаос, никакой пожарной безопасности, отсутствие возможности припарковаться - хорошего, короче, мало.
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18.01.2021 10:26 Ответить
"В частном отеле". А в Украине еще есть не частные, государственные отели? - Ну может только, принадлежащие ДУСе?
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18.01.2021 11:18 Ответить
 
 