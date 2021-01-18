Спасатели ликвидировали пожар в частном отеле в Одессе. Число жертв возросло, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар на третьем этаже и крыше трехэтажного жилого дома, в котором располагался частный отель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, 17 января в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 36 квартир.

"В 22:05 пожар был локализирован, а в 23:51 ликвидирован на площади 1 тыс. 200 м кв. В результате пожара погибли 2 человека и пострадали 2 человека, которые госпитализированы в больницу", - подчеркивает ГСЧС.

При этом сообщается, что к тушению были привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.

Как сообщалось, по данным "Думской", в здании располагается частный отель. Ранее в ГСЧС сообщали, что один человек погиб, двое пострадали при пожаре в частном отеле в Одессе.

Напомним, что полиция начала уголовное производство по факту пожара в одесском отеле.

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