Посол Украины в Турции Сибига посетил спасенных с затонувшего сухогруза ARVİN моряков. ФОТОрепортаж
Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.
Об этом сообщило посольство Украины в Турции, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с руководством региона обсудили ход проведения поисковой операции, поскольку судьба еще 5 моряков остается неизвестной.
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«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Как они проходили по коридорам надстройки этого плавающего корыта, как помещались между механизмов в машинном отделении.
Может, теперь после такого невольного " крещения" им удастся пойти на приличные суда хороших компаний.(Без английского языка никак). Удачи!