Посол Украины в Турции Сибига посетил спасенных с затонувшего сухогруза ARVİN моряков. ФОТОрепортаж

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Об этом сообщило посольство Украины в Турции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с руководством региона обсудили ход проведения поисковой операции, поскольку судьба еще 5 моряков остается неизвестной.

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