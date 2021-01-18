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Посол Украины в Турции Сибига посетил спасенных с затонувшего сухогруза ARVİN моряков. ФОТОрепортаж

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом посетили украинских моряков, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Об этом сообщило посольство Украины в Турции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с руководством региона обсудили ход проведения поисковой операции, поскольку судьба еще 5 моряков остается неизвестной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судно затонуло за пять минут: спасенные у берегов Турции украинские моряки рассказали о крушении сухогруза ARVİN

Посол Украины в Турции Сибига посетил спасенных с затонувшего сухогруза ARVİN моряков 01
Посол Украины в Турции Сибига посетил спасенных с затонувшего сухогруза ARVİN моряков 02
Посол Украины в Турции Сибига посетил спасенных с затонувшего сухогруза ARVİN моряков 03
Посол Украины в Турции Сибига посетил спасенных с затонувшего сухогруза ARVİN моряков 04
Посол Украины в Турции Сибига посетил спасенных с затонувшего сухогруза ARVİN моряков 05

Автор: 

моряки (1079) Турция (3508) Сибига Андрей (541)


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Топ комментарии
+4
Зараз янелох вилізе телевізор і розповість як він їх рятував..
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18.01.2021 09:09 Ответить
+3
· Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
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18.01.2021 10:15 Ответить
+2
Спецборт подготовлен? Указ о присвоении "званий" Героя Украины подписан?
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18.01.2021 09:06 Ответить
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Спецборт подготовлен? Указ о присвоении "званий" Героя Украины подписан?
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18.01.2021 09:06 Ответить
Зараз янелох вилізе телевізор і розповість як він їх рятував..
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18.01.2021 09:09 Ответить
Не, их спасла МЕНДЕЛЬ двумя постами в Твиттере, просто БУБОЧКА в это время спал рядом УДОВЛЕТВОРЕННЫЙ.
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18.01.2021 11:49 Ответить
Показуха и формальность "заботы государства о гражданах", которые по факту и неграждане Украины.
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18.01.2021 09:32 Ответить
А откуда информация что они не граждане? Вы что то знаете? Или написали в стиле опшоры, слепой траст, Рошен?
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18.01.2021 09:34 Ответить
Это те самые моряки, о которых на цензоре в комментах писали "-15 ватных фрагов" , "команда з малоросів", "уголь жалко", "Кацапи просто маскуються." и тд, если что.
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18.01.2021 09:36 Ответить
Смотрят на посла как на волка. Откуда ети моряки? Шрымняш с украинскими паспортами?
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18.01.2021 09:53 Ответить
Опубликуйте место жительства украинцев. Города. Шоб снять все вопросы.
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18.01.2021 09:55 Ответить
То есть в зависимости от города проживания вы определитесь танцевать или сочувствовать? Это какое то ноу хау в интернетном выявлении сепаров?
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18.01.2021 10:08 Ответить
Я сепарам никогда не сочувствую. Они предатели своей семьи.
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18.01.2021 10:18 Ответить
· Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
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18.01.2021 10:15 Ответить
А вот как Маяковский описывал...Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
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18.01.2021 10:24 Ответить
Это ржавый Волго-Балт - ломается как карандаш при малейшем шторме - но у этого рекорд- 5 минут тонул, а в 2012 за 1 минуту.... жаба это «гроб» на море
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19.01.2021 02:40 Ответить
Хм. Довольно корпулентные ребята, эти моряки с волго- балта.
Как они проходили по коридорам надстройки этого плавающего корыта, как помещались между механизмов в машинном отделении.
Может, теперь после такого невольного " крещения" им удастся пойти на приличные суда хороших компаний.(Без английского языка никак). Удачи!
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18.01.2021 10:50 Ответить
 
 