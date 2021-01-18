18-летний юноша погиб во время катания на прикрепленных к джипу "санях" на Тернопольщине. Водитель автомобиля был пьян, - полиция. ФОТОрепортаж

18-летний юноша вылетел из импровизированных саней и врезался в дерево на обочине дороги. От полученных травм он скончался через 20 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, 17 января в 19:00 группа из четырех человек решила покататься по проезжей части дороги на импровизированных санках. К автомобилю марки JEEP-CHEROKEE веревкой привязали капот от другого автомобиля и решили покататься. Трое сели на импровизированные санки, еще один - за руль.

Во время движения, один из компании вылетел и по инерции врезался в дерево на обочине. Пострадавшего 18-летнего юношу госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением. Прожил житель Кременецкого района с такими повреждениями только минут двадцать, медикам спасти его не удалось.

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29-летний водитель на момент несчастья находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя.

Данный факт внесли в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК. Отдел коммуникации полиции Тернопольской област