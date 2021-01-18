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18-летний юноша погиб во время катания на прикрепленных к джипу "санях" на Тернопольщине. Водитель автомобиля был пьян, - полиция. ФОТОрепортаж

18-летний юноша вылетел из импровизированных саней и врезался в дерево на обочине дороги. От полученных травм он скончался через 20 минут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, 17 января в 19:00 группа из четырех человек решила покататься по проезжей части дороги на импровизированных санках. К автомобилю марки JEEP-CHEROKEE веревкой привязали капот от другого автомобиля и решили покататься. Трое сели на импровизированные санки, еще один - за руль.

18-летний юноша погиб во время катания на прикрепленных к джипу санях на Тернопольщине. Водитель автомобиля был пьян, - полиция 01

Во время движения, один из компании вылетел и по инерции врезался в дерево на обочине. Пострадавшего 18-летнего юношу госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением. Прожил житель Кременецкого района с такими повреждениями только минут двадцать, медикам спасти его не удалось.

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18-летний юноша погиб во время катания на прикрепленных к джипу санях на Тернопольщине. Водитель автомобиля был пьян, - полиция 02

29-летний водитель на момент несчастья находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя.

18-летний юноша погиб во время катания на прикрепленных к джипу санях на Тернопольщине. Водитель автомобиля был пьян, - полиция 03

Данный факт внесли в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК. Отдел коммуникации полиции Тернопольской област

несчастный_случай (314) Нацполиция (16608) Тернопольская область (747)


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Топ комментарии
+21
Добре що хоч під якусь машину не влетів. А то через недоумка могли і нормальну людину посадити.
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18.01.2021 13:14 Ответить
+17
Не погіб, а самоубілся. Бо дебілом був.
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18.01.2021 13:13 Ответить
+12
естественный отбор в действии.
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18.01.2021 13:15 Ответить
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Не погіб, а самоубілся. Бо дебілом був.
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18.01.2021 13:13 Ответить
Батькам мої співчуття.
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18.01.2021 13:14 Ответить
Все в порядке, естественный отбор.
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18.01.2021 13:29 Ответить
Добре що хоч під якусь машину не влетів. А то через недоумка могли і нормальну людину посадити.
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18.01.2021 13:14 Ответить
не посадили бы, если тоже не пьян. хотя - кто бы среагировал если придурке на капоте залетают под колеса?
но даже если и не пьян был бы - мало приятного 10 раз повторять шо "еду себе и - бум, на одного дебила меньше, а бампер новый дорого стоит "
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18.01.2021 13:28 Ответить
За відсутності на Україні нормального законодавства та судової системи - все могло б статися.
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18.01.2021 13:32 Ответить
_Проклятье! Какого черта?! Вам войны мало, что вы сами ещё убиваетесь?! Следите за собой, чёрт вас дери! Не хлопайте варежкой.
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18.01.2021 13:14 Ответить
естественный отбор в действии.
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18.01.2021 13:15 Ответить
Какой естественный отбор ? Глупость это и не более !
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18.01.2021 13:25 Ответить
Тупых естественный отбор выпиливает, чтобы человечество развивалось. Так понятнее?)
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18.01.2021 13:30 Ответить
Їх всюди вистачає. Просто чим ближче до кацапії, тим більший відсоток.
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18.01.2021 13:50 Ответить
18-річний юнак загинув під час катання на прикріплених до джипу "санях" на Тернопільщині. Водій автомобіля був п'яний, - поліція - Цензор.НЕТ 1500
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18.01.2021 13:18 Ответить
надеюсь, он не оставил потомства. Если успел, премия Дарвина не положена.
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18.01.2021 13:19 Ответить
Та ладно вам. Типа сами никогда на санках (в т.ч. по пьяни) не катались. Просто вам повезло больше, а тому пацану - меньше. Ничего такого уж предосудительного они не делали (ну кроме катания бухим за рулём, но статья не об этом).
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18.01.2021 13:19 Ответить
Подозреваю, что статья будет и об этом тоже... в части "отягчающие обстоятельства".
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18.01.2021 13:21 Ответить
Вам, наверное, будет сложно понять, но, далеко не всем приходят в голову такие мысли. Советую Вам гнать такие мысли, особенно по пьяни...
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18.01.2021 13:25 Ответить
Та мне уже не 18. И в Нидерландах позавчера выпало первый раз за два года пол сантиметра снега, который тутже растаял. Условия не способствуют катаниям. И это даже не касаясь цен на алкоголь...
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18.01.2021 13:29 Ответить
Как в анекдоте про одесского таксиста: "Я думал, вы с шиком хотите..."
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18.01.2021 13:19 Ответить
А я никого не осуждаю - здоровый креативный отдых на свежем воздухе....А находчивый парень и бесстрашный водитель в масках были? Если без масок. то им полагается штраф по 17000 грн. Кто за парня платить будет? Наследники?
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18.01.2021 13:19 Ответить
Банк пусть кредит ему выдаст.
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18.01.2021 13:30 Ответить
Леня, иди собирай валежник...
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18.01.2021 13:22 Ответить
та не старайся...все равно у ***** громче пердак пыхкает от навального
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18.01.2021 13:30 Ответить
а погибший хоть в маске был?!
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18.01.2021 13:23 Ответить
пристегиваться надо
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18.01.2021 13:23 Ответить
старик Дарвин давно умер, но его труды продолжают забирать человеческие жизни
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18.01.2021 13:26 Ответить
Никогда не катался привязанным сзади за машину. Ни по пьяни ни по трезвяне. Наверное, много потерял. Хотя...люди мрут непредвиденно в разных ситуациях.
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18.01.2021 13:29 Ответить
А мог бы на электровозе прокатиься и погибнуть от удара током, а не тупо убить себя апстену.
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18.01.2021 13:33 Ответить
"Наши люди на джипах "Чероки", не ездють...". Там, дехто, і на квадроциклі, серед зими, "вишивав"...
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18.01.2021 13:38 Ответить
Це до речі зовсім не Черокі а Джип Ліберті першого покоління
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18.01.2021 17:42 Ответить
Я не роздивлявся... Написали в статті "Черокі", то я й озвучив... Суть в іншому - " мажори" "дуркували"... Надивився я на таких... Вони думають, що не тільки людські закони про них не писані, але й закони фізики, хімії та біології,не діють...
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18.01.2021 18:44 Ответить
та я до вас претензій не маю - то такі "репортьори"
дивно ща такий анти-мажорський утілітарний бренд як Джип став уособленням братків та мажорів
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18.01.2021 19:26 Ответить
Усе у нас дивне... Товариш розповідав: років 20 тому до них в університет приїхала делегація з Франції, біологи. І він їх по заповідниках возив. Наприкінці влаштував їм пікнік з рибалкою, на Десні. Ну, випили французи, і один питає: А у вас що, студентки поголовно простуцією підробляють?" Товариш питає: "З чого ви взяли?" А йому: "Ну так узорчаті колготки, короткі шкіряні спіднички, топіки, яскравий макіяж... (У Франції це - "уніформа" повій тоді була...).
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18.01.2021 19:35 Ответить
Естественный отбор, ветер северный...
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18.01.2021 14:26 Ответить
Судя по прогрессирующему количеству "естественно отобравшихся", шансов попасть в оставшихся живым немного.
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18.01.2021 15:15 Ответить
Два дебила-это.....
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18.01.2021 16:38 Ответить
Юноша ))))))) Є@банько!
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18.01.2021 18:34 Ответить
Премию Дарвина в студию
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18.01.2021 20:06 Ответить
 
 