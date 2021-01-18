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Новости Фото Взяточники
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Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в Киеве за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины уличила во взяточничестве заведующего сектором рыночного надзора - старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ГУ СБУ в Киеве и области.

По данным предварительного следствия установлено, что эколог требовал неправомерную выгоду от представителя одной из объединенных территориальных громад Киевской области за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, подлежащих вырубке под строительство министадиона для громады.

Для избежания ответственности средства злоумышленник получал на карточный счет родственника. Подписал акты эколог только после того как убедился в подтверждении перечисления денег.

Правоохранители задержали злоумышленника на парковке одного из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе столицы после подписания разрешительных документов.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в Киеве за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, - СБУ 01
Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в Киеве за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, - СБУ 02

Автор: 

взятка (6196) Госэкоинспекция (148) Киев (25796) Киевская область (4241) СБУ (20134)


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Одна только мысль о том, что "зелень садить", напугала руководство СБУ...
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18.01.2021 13:41 Ответить
Да он просто колядовал.
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18.01.2021 13:44 Ответить
Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в Киеве за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, - СБУ - Цензор.НЕТ 5102
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18.01.2021 13:44 Ответить
Закон є закон? 😁
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18.01.2021 13:46 Ответить
Відпустіть цього бєдняжку, то всьо Порошенко! То він заставив цього нещасного вчиняти протиправні дії!!!
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18.01.2021 13:45 Ответить
министадион
с миниотелем и сауной
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18.01.2021 13:46 Ответить
Спортивная ловля. Покажите решения суда по предидущим взяточникам. Эти мультики задрали - поймали и отпустили.
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18.01.2021 15:34 Ответить
 
 