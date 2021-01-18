Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в Киеве за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины уличила во взяточничестве заведующего сектором рыночного надзора - старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ГУ СБУ в Киеве и области.

По данным предварительного следствия установлено, что эколог требовал неправомерную выгоду от представителя одной из объединенных территориальных громад Киевской области за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, подлежащих вырубке под строительство министадиона для громады.

Для избежания ответственности средства злоумышленник получал на карточный счет родственника. Подписал акты эколог только после того как убедился в подтверждении перечисления денег.

Правоохранители задержали злоумышленника на парковке одного из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе столицы после подписания разрешительных документов.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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