25-летний наркокурьер задержан в Запорожской области. Изъят "товар" на 11 млн грн по ценам "черного" рынка, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожской области полицейские разоблачили 25-летнего наркокурьера с запрещенными веществами на свыше 11 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, мужчина работал на Интернет-наркомагазин, где выполнял роль курьера и закладчика. Заказ клиентам развозил на собственном транспортном средстве и раскладывал закладки на территории области. Затем отправлял заказчикам фото и сообщения с информацией о местонахождении товара. Через почтовые отделения он получал наркотики и психотропы, при этом для конспирации своей деятельности арендовал квартиру, где оборудовал фасовочный цех.

После получения очередной посылки с психотропами в отделении почты его задержали правоохранители.

Правоохранители под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленника, в съемной квартире и в его автотранспорте. В результате мероприятий изъято более 14 килограммов каннабиса, пять килограмм метамфетамина и "Альфа PVP", свыше килограмма псилоцибинових грибов, таблетки экстази, слип-пакеты с амфетамином, а также фасовочные материалы с логотипом магазина и электронные весы.







Стоимость "товара" по ценам "черного" рынка составляет более 11 млн гривен.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Согласно действующему законодательству ему может грозить до восьми лет за решеткой.

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