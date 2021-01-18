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25-летний наркокурьер задержан в Запорожской области. Изъят "товар" на 11 млн грн по ценам "черного" рынка, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожской области полицейские разоблачили 25-летнего наркокурьера с запрещенными веществами на свыше 11 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, мужчина работал на Интернет-наркомагазин, где выполнял роль курьера и закладчика. Заказ клиентам развозил на собственном транспортном средстве и раскладывал закладки на территории области. Затем отправлял заказчикам фото и сообщения с информацией о местонахождении товара. Через почтовые отделения он получал наркотики и психотропы, при этом для конспирации своей деятельности арендовал квартиру, где оборудовал фасовочный цех.

После получения очередной посылки с психотропами в отделении почты его задержали правоохранители.

Правоохранители под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленника, в съемной квартире и в его автотранспорте. В результате мероприятий изъято более 14 килограммов каннабиса, пять килограмм метамфетамина и "Альфа PVP", свыше килограмма псилоцибинових грибов, таблетки экстази, слип-пакеты с амфетамином, а также фасовочные материалы с логотипом магазина и электронные весы.

25-летний наркокурьер задержан в Запорожской области. Изъят товар на 11 млн грн по ценам черного рынка, - Нацполиция 01
25-летний наркокурьер задержан в Запорожской области. Изъят товар на 11 млн грн по ценам черного рынка, - Нацполиция 02
25-летний наркокурьер задержан в Запорожской области. Изъят товар на 11 млн грн по ценам черного рынка, - Нацполиция 03
Стоимость "товара" по ценам "черного" рынка составляет более 11 млн гривен.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Согласно действующему законодательству ему может грозить до восьми лет за решеткой.

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Автор: 

наркотики (2160) Нацполиция (16610) Запорожская область (3267) борьба с наркотиками (137)


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Топ комментарии
+12
25-річного наркокур'єра затримано в Запорізькій області. Вилучено "товар" на 11 млн грн за цінами "чорного" ринку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6122
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18.01.2021 14:42 Ответить
+11
С "закладчиком" понятно, а вот как быть со счастливыми производителями, владельцами и крышевателями данной партии? Где они? И не забудьте показать процедуру уничтожения этих наркотиков, чтобы они потом снова на продажу не ушли из цепких ручонок аваковских отреформированных по самое немогу полицейских
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18.01.2021 14:10 Ответить
+4
по справкам врача будет?
а я думал, можно будет всем в огороде трохи для себе
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18.01.2021 14:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
С "закладчиком" понятно, а вот как быть со счастливыми производителями, владельцами и крышевателями данной партии? Где они? И не забудьте показать процедуру уничтожения этих наркотиков, чтобы они потом снова на продажу не ушли из цепких ручонок аваковских отреформированных по самое немогу полицейских
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18.01.2021 14:10 Ответить
спрос рождает предложение
скорей бы уже слуги народные канабис легализовали
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18.01.2021 14:12 Ответить
медицинский?) так планокурам с этого какая радость?))
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18.01.2021 14:21 Ответить
по справкам врача будет?
а я думал, можно будет всем в огороде трохи для себе
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18.01.2021 14:23 Ответить
этот не производитель, но и не закладчик, закладчикам такое количество в руки никто не даст
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18.01.2021 14:59 Ответить
вони ж його і взяли. мабуть крисячив
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18.01.2021 15:36 Ответить
25-річного наркокур'єра затримано в Запорізькій області. Вилучено "товар" на 11 млн грн за цінами "чорного" ринку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6122
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18.01.2021 14:42 Ответить
красаучег!
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18.01.2021 15:54 Ответить
Это не нарко-курьер, это нарко-барон походу)))
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18.01.2021 14:49 Ответить
Конкурентов убрали.
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18.01.2021 15:25 Ответить
Сколка можна ПОВТАРИТСА?наокотики крышут в сбу и мвд...идиот проста попалса толка потаму что он без них хотел разбогатет или его поставили мусара и чекисты в пагонах.кароче это шоу каторого МЫ должны слушат или смотрет ради приличие
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18.01.2021 15:33 Ответить
таки нет .без них разбогатеть не получится . просто междусобойные разборки - вариантов море ; опера мутили без отсёгивания обнону. обнон мутил без отстёгивания выше . что самое вероятное . внутреннюю безопасность пустили по боку и много т.д . а так да без крыши таким количеством невозможно оперировать . у нас наркотой в международном масштабе фурами торговали ещё во времена кучмы под его прикрытием
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18.01.2021 16:52 Ответить
11млн----скок вакансий на олх..пфф
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18.01.2021 16:17 Ответить
11 лямов по цене черного рынка , а что при торговле наркотой у нас есть теперь какой то другой рынок . Аааа я понял , когда мусора сами наркотой торгуют , это белый рынок.
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18.01.2021 21:20 Ответить
А ПО ЦЕНАМ ПОЛИЦИИ !?)
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19.01.2021 08:01 Ответить
Дурак
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19.01.2021 12:03 Ответить
убрали конкурента
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19.01.2021 12:23 Ответить
 
 