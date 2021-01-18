Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черниговской области жители нескольких сел перекрыли дороги. Таким образом жители протестуют повышения тарифов на коммунальные услуги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Черновицкой области.

Полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаивцы, Дубовцы, Берегомет, Неполоковцы, Оршовцы и в городе Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги.

Водителей просят учитывать ситуацию на указанных дорогах при планировании своих поездок.

"На местах проведения акций протеста работают сотрудники полиции Черновицкой области. Правоохранители следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения. Полицейские общаются с организаторами и участниками акции, отмечают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка. Во избежание пробок сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан", - говорится в сообщении.

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