Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Черниговской области жители нескольких сел перекрыли дороги. Таким образом жители протестуют повышения тарифов на коммунальные услуги.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Черновицкой области.
Полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаивцы, Дубовцы, Берегомет, Неполоковцы, Оршовцы и в городе Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги.
Водителей просят учитывать ситуацию на указанных дорогах при планировании своих поездок.
"На местах проведения акций протеста работают сотрудники полиции Черновицкой области. Правоохранители следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения. Полицейские общаются с организаторами и участниками акции, отмечают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка. Во избежание пробок сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан", - говорится в сообщении.
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Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...
Електроенергія
- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)
- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).
Газ
- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)
- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).
Вода холодна
- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.
- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).
Тепло
- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.
- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).
А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:
-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?
-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.
Які пенсії отримують українці:
судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)
військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)
соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)
пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).
А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...
Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України
Это ж они олигархам дороги перекрыли?
Візьміть платіжку за комуналку, покладіть на шматок хліба, включить квартал 95 і канал г+г , смачного, насолоджуйтесь, гниди
20 копеек - самое то. И план хороший.
У Тюли ж есть план. Она уже все продумала. Все и всем по 2 гривны. Быдло хлопает ушами от радости.
Месяц два..сразу очухаются и снизят заоблочную цену
Всегда подозревал, что совковые люмпены не настолько гетеросексуальны, как пытаются рассказывать.
В стране есть власть или у штурвала клоуны? Куда они смотрят?