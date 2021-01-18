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Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черниговской области жители нескольких сел перекрыли дороги. Таким образом жители протестуют повышения тарифов на коммунальные услуги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Черновицкой области.

Полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаивцы, Дубовцы, Берегомет, Неполоковцы, Оршовцы и в городе Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги.

Водителей просят учитывать ситуацию на указанных дорогах при планировании своих поездок.

"На местах проведения акций протеста работают сотрудники полиции Черновицкой области. Правоохранители следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения. Полицейские общаются с организаторами и участниками акции, отмечают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка. Во избежание пробок сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан", - говорится в сообщении.

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Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция 01
Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция 02
Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция 03

Автор: 

Буковина (901) Нацполиция (16610) протест (5871) Тарифы на газ (352)


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+16
тримайте придурки зєбільні.

Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5090
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18.01.2021 14:20 Ответить
+13
быдло73 голосовало за чмошника из цирка, теперь живут как в цирке. причем тут водители????
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18.01.2021 14:30 Ответить
+13
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3756
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18.01.2021 14:37 Ответить
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Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5466
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18.01.2021 14:16 Ответить
быдло73 голосовало за чмошника из цирка, теперь живут как в цирке. причем тут водители????
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18.01.2021 14:30 Ответить
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1423
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18.01.2021 14:36 Ответить
Як ми тарифами боремось за повернення окупованої частини Донбасу... і які "переваги" в жителів (нібито) неокупованої частини України перед жителями днр?

Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...

Електроенергія

- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)

- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).

Газ

- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)

- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).

Вода холодна

- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.

- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).

Тепло

- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.

- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).

А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:

-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?

-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
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18.01.2021 14:42 Ответить
в зоопарке для макак вообще все бесплатно. а на засРашке другие цифры-элэнергия 3,5р=1,40грн газ 9 руб=3,42грн. просто у них повышается каждый год понемногу, а у нас перед выборами обещают снизить, через пару лет ОПА, и все в 2 раза.
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18.01.2021 15:03 Ответить
Уже купил билет в дырляндию?
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18.01.2021 15:16 Ответить
Реформи від Зеленського: пенсії суддям підвищили на 22 тис., А військовим всього на 300 грн

- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.

Які пенсії отримують українці:

судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)

військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)

соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)

пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).

А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...

Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України
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18.01.2021 15:21 Ответить
водятлов теж 73 %, нехай сидять в авто-гріються
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18.01.2021 16:38 Ответить
Отож, непонятно зачем перекрывать дороги лучше идите и найдите местных Слуг кого вы выбрали и блокируете им дома квартиры.
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18.01.2021 21:39 Ответить
И срет друг другу в портки назло олигархам.

Это ж они олигархам дороги перекрыли?
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18.01.2021 14:18 Ответить
народ бесполезно простоит, тарифы не изменят.
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18.01.2021 14:19 Ответить
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3756
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18.01.2021 14:37 Ответить
На фото на заднем плане маршрутка с олигархами стоит. Они ехали грабить простых украинцев.
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18.01.2021 14:19 Ответить
нєе, з 73%.Не хотять сидіти в теплій маршрутці, то нехай виходять на мороз і носять плакати
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18.01.2021 16:39 Ответить
То по цих дорогах на маршрутках і малолітражках їздять жидоолігархи?Он як замаскувалися,кляті!Так їх,люди,так!Вони страшенно цього бояться!😛
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18.01.2021 14:28 Ответить
Наголосували ! Ви сьогодні живете так, як вчора голосували.
Візьміть платіжку за комуналку, покладіть на шматок хліба, включить квартал 95 і канал г+г , смачного, насолоджуйтесь, гниди
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18.01.2021 14:46 Ответить
До 73% поголів'я ніякого відношення не маю.
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18.01.2021 15:02 Ответить
Что то мне подсказывает что этот народ проплачен через опшоры наворованными и набарыженными деньгами. Они что, хотят что бы вернулись Мальдивы и слепой траст?
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18.01.2021 14:19 Ответить
Слепой траст и мальдивы у зельца.
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18.01.2021 14:22 Ответить
правильно ,Шмыга насмехается над нами ,Мне по душе план Тимошенки , газ по 2 грн и доставка не хрена
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18.01.2021 14:19 Ответить
А чего не по цене советского пломбира?

20 копеек - самое то. И план хороший.
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18.01.2021 14:21 Ответить
тоже дело
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18.01.2021 14:23 Ответить
А еще лучше доплачивать. Простые люди это заслужили. И шоб колбаса была, как в детстве и Брежнев живой.
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18.01.2021 14:26 Ответить
А добування газу, виробництва ковбаси і пломбіру наймемо рептилоїдів з Нубіру.Вони згодні задаром працювати.😛
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18.01.2021 14:32 Ответить
Вот зачем простейшим заморачиваться такими вещами?

У Тюли ж есть план. Она уже все продумала. Все и всем по 2 гривны. Быдло хлопает ушами от радости.
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18.01.2021 14:37 Ответить
І лєнін такой маладой і юний октябрь впєрєді
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18.01.2021 16:11 Ответить
Проще не платить за газ,пусть платят олигархи и их приспешники
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18.01.2021 14:19 Ответить
Можно. Про суды и конфискацию за долги не слышал?
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18.01.2021 14:22 Ответить
Так не на все время...
Месяц два..сразу очухаются и снизят заоблочную цену
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18.01.2021 14:25 Ответить
Зачем им очухиваться, когда можно е...ать неплательщиков на законных основаниях?
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18.01.2021 14:26 Ответить
Я не понял ты за зелёных или за синих?)))
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18.01.2021 14:28 Ответить
Я против совковых идиотов, которые не в курсе, что ничего не берется из ниоткуда.
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18.01.2021 14:28 Ответить
Лублу самодовольных мальчиков из притонов)))
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18.01.2021 14:34 Ответить
Оно и видно.
Всегда подозревал, что совковые люмпены не настолько гетеросексуальны, как пытаются рассказывать.
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18.01.2021 14:35 Ответить
Не зря говорят,не трогай говно не будет вонять
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18.01.2021 14:36 Ответить
А ще простіше не користуватись газом, то й платити не треба буде.
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18.01.2021 14:43 Ответить
тримайте придурки зєбільні.

Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5090
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18.01.2021 14:20 Ответить
шо это ?
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18.01.2021 14:22 Ответить
Это маска Богуцкой, надетая на Зеленского.
Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9991
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18.01.2021 14:24 Ответить
до офтальмолога йди.
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18.01.2021 14:25 Ответить
И ты и я мы все президенты нашей страны! Хуже не будет!
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18.01.2021 14:22 Ответить
Ну... это лучше чем вообще ничего не делать. Но, не лучше ли перекрывать выезды например глав администраций с ихних рабочих мест и не давать им выходить с работы до тех пор пока они не урегулируют эти вопросы. Или облгазы блокировать. По сути, начальнику облгаза как то пофиг что где то в селе о существовании которого он не знает дорогу перекрыли.
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18.01.2021 14:30 Ответить
Це народу ссикотно,можна під роздачу потрапити.А перекрити дороги,щоб водії і пасажири мерзли і кляли цих протестантів з їх газом - це запросто.Цікаво,скільки під час таких протестів водії спалили зайвого пального за власний кошт?
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18.01.2021 14:38 Ответить
Думаю этот один из моментов. Второй, для этого нужно подумать и все проанализировать. Но увы, 73% населения это в тягость. Проще и безопасней тыняться по пешоходному переходу.
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18.01.2021 15:07 Ответить
Что б было по чесному, всем кто голосовал за зе, сделать газ по 20 грн за куб. электричество по 5 грн за киловат. Остальным уменьшить газ до 3 грн, электричество до 90коп.
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18.01.2021 14:32 Ответить
Потрібно було перекривати дорогу зебілам і дебілам, а сьогодні і завтра виконуйте їх рішення. Живете так, як втора голосували.Не заважайте нормальним людям їздити і заробляти гроші на утримування своїх сімей.
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18.01.2021 14:33 Ответить
Вот уж Шмыгаль удивится. Сделал же почти бесплатно всего то по 6.99 Что им еще надо
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18.01.2021 14:42 Ответить
Еще нужно вернуть пильговый тариф за електричество.
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18.01.2021 14:45 Ответить
А что это они все сами да сами. Надо было к этому нужному делу слуг привлечь. Поприколу.
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6505
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18.01.2021 15:03 Ответить
Модератор, у тексті "Чернігівска" слід переправити на Чернівецька.
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18.01.2021 15:04 Ответить
Нащо? Можна просто трохи зачекати.
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18.01.2021 15:16 Ответить
Я поражаюсь просто... Почему они после повышения тарифов, не просят повышение зарплат и пенсий?
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18.01.2021 15:22 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
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18.01.2021 15:41 Ответить
Ну не залізницю ж перекривати? Повітряний простір?
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18.01.2021 16:41 Ответить
А що з Чернівців потяги не їздять до Києва?
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18.01.2021 21:06 Ответить
Почему Порошенко до сих пор поднимает тарифы, что происходит?
В стране есть власть или у штурвала клоуны? Куда они смотрят?
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19.01.2021 13:50 Ответить
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8825
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20.01.2021 03:08 Ответить
 
 