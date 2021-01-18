Разрезали тент полуприцепа и пытались сбежать: одесские пограничники задержали группу нелегалов из Сирии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Одесского отряда задержали в Черноморском морском порту группу нелегалов из Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, мигранты прятались в полуприцепе с автомаслом, который прибыл на теплоходе из Турции.

"Пограничный наряд услышал подозрительные звуки внутри автоприцепа. По указанию старшего смены пограничники провели визуальное наблюдение за подозрительным транспортным средством. С наступлением сумерек, разрезав тент, изнутри вылезли неизвестные лица. Они быстро спрыгнули на землю и пытались бежать из пункта пропуска. Пограничники оперативно задержали беглецов, у которых не было никаких документов", - сказано в сообщении.

По словам задержанных, они являются гражданами Сирии и планировали нелегально попасть в Германию.

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Иностранцы признались, что сели в полуприцеп в Стамбуле и каждый из них заплатил за такой "вояж" по 7000 евро.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Расследование ведется общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы во взаимодействии с СО Черноморского ОП и ВБЗПТЛ ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры Одесской области.



Фото: сайт Госпогранслужба