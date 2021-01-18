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Разрезали тент полуприцепа и пытались сбежать: одесские пограничники задержали группу нелегалов из Сирии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Одесского отряда задержали в Черноморском морском порту группу нелегалов из Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, мигранты прятались в полуприцепе с автомаслом, который прибыл на теплоходе из Турции.

"Пограничный наряд услышал подозрительные звуки внутри автоприцепа. По указанию старшего смены пограничники провели визуальное наблюдение за подозрительным транспортным средством. С наступлением сумерек, разрезав тент, изнутри вылезли неизвестные лица. Они быстро спрыгнули на землю и пытались бежать из пункта пропуска. Пограничники оперативно задержали беглецов, у которых не было никаких документов", - сказано в сообщении.

По словам задержанных, они являются гражданами Сирии и планировали нелегально попасть в Германию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала 2021 года пограничники не пропустили в Украину 400 человек

Иностранцы признались, что сели в полуприцеп в Стамбуле и каждый из них заплатил за такой "вояж" по 7000 евро.

Разрезали тент полуприцепа и пытались сбежать: одесские пограничники задержали группу нелегалов из Сирии 01

По данному факту начато уголовное производство по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Расследование ведется общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы во взаимодействии с СО Черноморского ОП и ВБЗПТЛ ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры Одесской области.

Разрезали тент полуприцепа и пытались сбежать: одесские пограничники задержали группу нелегалов из Сирии 02
Фото: сайт Госпогранслужба

Госпогранслужба (6649) нелегалы (453) правоохранительные органы (2972) силовики (2799) Сирия (3154)


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Топ комментарии
+6
Наверно за 7000 евро они могли бы официально свалить.
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18.01.2021 14:39 Ответить
+5
Так перенаправьте их на Рашу, она же их там спасает который год подряд от игилов. Пусть и едут к братишке Кадырову. Чего они в бездуховную Германию прутся? Хорош уже "мультикультурничать" и разводить немцев на деньги
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18.01.2021 14:43 Ответить
+5
Назовем это так: неудачная инвестиция. Деньги то им уже не вернут)
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18.01.2021 14:43 Ответить
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Наверно за 7000 евро они могли бы официально свалить.
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18.01.2021 14:39 Ответить
или целый год в Украине ни в чем себе не отказывать
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18.01.2021 14:43 Ответить
Назовем это так: неудачная инвестиция. Деньги то им уже не вернут)
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18.01.2021 14:43 Ответить
ну боевики это, нормально им не свалить из страны. Ни через турцию, ни через Ирак.
возвращаются в родные пинаты ЕС после пространной войны.
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18.01.2021 15:23 Ответить
И одни мужики. Другой вопрос, откуда у каждого из этих "несчастных беженцев", которыми они 100% стали бы в Германии по 7000 евро на рыло. Продали все, включая жен и детей? Или в Сирии дела так налаживаются, что 7000 евро собрать - раз плюнуть?
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19.01.2021 07:11 Ответить
Зубажылые сирийцы тикают с родины. Среднестатестический зебил, так-то, таких деньжищь в жизни в руках не держал))))
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18.01.2021 14:41 Ответить
Так перенаправьте их на Рашу, она же их там спасает который год подряд от игилов. Пусть и едут к братишке Кадырову. Чего они в бездуховную Германию прутся? Хорош уже "мультикультурничать" и разводить немцев на деньги
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18.01.2021 14:43 Ответить
не могли літа діждатися, було б краще. ато припхалися з теплої сириї до нас в мороз....зрештою доля мігранта завжди невесела. в свій в час в 2000чних з другом мали змогу допомогти одному такому африканцю, довкола дубар, мороз а він в тонкій куртці на ломаній інгліш просить гроші на поїсти...
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18.01.2021 14:44 Ответить
Ну правильно чкурнули бо -20, так можна було до того рейху й не доїхати 😎
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18.01.2021 14:57 Ответить
Поворот не туда )) .
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18.01.2021 15:14 Ответить
представляю как бомбят фуру на ходу , хрясь ,а там нелегалы вместо ноутбуков
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18.01.2021 15:20 Ответить
Их поймали в назидание другим, нельзя пройти границу не дав на лапу пограничникам, к "халявщикам" у них жалости нет!
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18.01.2021 15:51 Ответить
"каждый из них заплатил за такой "вояж" по 7000 евро". Нифига се беженцы. откуда деньги:
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18.01.2021 15:54 Ответить
представляю, какие деньжищи в этом бизнесе крутятся...
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18.01.2021 15:55 Ответить
тута тоби не сенегал с ветки на ветку не поскачишь за бананами
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18.01.2021 16:13 Ответить
В кои то веки задержали эмигрантов на вьезде в страну а не на выезде в ЕС. Наверное случайно. Сирийцы сами лоханулись.
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18.01.2021 16:33 Ответить
зачем было уезжать если уже есть 7000 тыс.евро?
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18.01.2021 18:19 Ответить
Какой облом, думали что фура на пароме поплывет в Болгарию или Румынию, разрезают тент- а тут Украина...
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19.01.2021 17:13 Ответить
Их надо не задерживать, а расстреливать, только жестокость украинских пограничников остановит трафик нелегалов через Украину.
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19.01.2021 17:35 Ответить
 
 